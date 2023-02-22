2023/02/22,
科學

幹細胞移植治癒愛滋患者白血病，全球第3例登《自然醫學》期刊

幹細胞移植治癒愛滋患者白血病，全球第3例登《自然醫學》期刊
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

2013年，醫療團隊使用一名女性捐贈者的幹細胞，替這名男性進行骨髓移殖，這些幹細胞帶有罕見的CCR5突變基因。過去曾發現這種突變基因可防止愛滋病毒進入細胞。「杜塞道夫病人」隨後於2018年停止使用抗愛滋病毒治療，醫療團隊連續4年持續檢測，都沒在他體內發現愛滋病毒復發跡象。

（中央社）被稱為「杜塞道夫病人」的男性病患在接受幹細胞移植後，不僅治癒白血病，更成為全球第3名登上科學期刊的愛滋病治癒者。

《法新社》報導，這起研究刊登在知名國際期刊《自然醫學》（Nature Medicine），個案是一名未公布姓名、暱稱「杜塞道夫病人」的53歲男性。他在2008年確診感染愛滋病毒（HIV），3年後又罹患恐危及生命的血癌「急性骨髓性白血病」（Acute Myeloid Leukemia）。

2013年，醫療團隊使用一名女性捐贈者的幹細胞，替這名男性進行骨髓移殖，這些幹細胞帶有罕見的CCR5突變基因。過去曾發現這種突變基因可防止愛滋病毒進入細胞。

「杜塞道夫病人」隨後於2018年停止使用抗愛滋病毒治療，醫療團隊連續4年持續檢測，都沒在他體內發現愛滋病毒復發跡象。

未命名
Photo Credit: Nature Medicine (2023)
研究團隊在手術後進行追蹤，以原位雜交技術追蹤個案的淋巴結、十二指腸與直腸切片的HIV病毒基因是否存在。

這份登上《自然醫學》期刊的研究指出「這個第3起的第一型愛滋病（HIV-1）治癒病例，替未來的治療策略提供寶貴的見解」。

之前另有2例靠幹細胞移殖成功治癒愛滋病的個案登上科研期刊，2名病患分別來自德國柏林與英國倫敦，也都同時患有愛滋病與癌症。

此外，去（2022）年幾場不同科學研討會期間也曾公布2名患有癌症及愛滋病患者經類似療法治癒，分別是「紐約病人」及「希望之城病人」，但這2例尚未經科學期刊正式發表。不過像《美國廣播公司新聞網》（ABC News）將未經期刊發表的病例也納入計算，使得有些媒體會將「杜塞道夫病人」認定為全球第5例治癒。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。