《教養是合作》：孩子出生確實會干擾婚姻關係，到底發生了什麼事？
我們想讓你知道的是
若等孩子出生後再來討論，困境正要一波接著一波來襲，就好像敵軍已經攻打到了門口，國家才要討論戰略，總是緩不濟急。但，如果即時開始，亡羊補牢還是可以將傷害降到最低。所以不論孩子多大，伴侶溝通與經營越早越好。
文：李家雯（海蒂）
有了孩子之後，我們怎麼了？
多數的我們在孩子落地前都不曾料想到，原來新生命的誕生會讓往後的婚姻相處，震盪出如此劇烈的衝擊。我們都聽過：「孩子是夫妻關係的潤滑劑。」卻沒想到真實的狀況未必如此，就算情感再穩定的伴侶，也不一定能保證孩子到來後的婚姻品質。
這不是我個人的經驗或觀察而已，事實上，早在1957年，美國著名社會學家馬士特（E.E.Lemasters）就發表過相關的研究報告，指出有八成左右的夫妻在成為新手父母時，體驗到了中度以上的婚姻危機。後續相關的研究，也有不少類似的發現。不管是研究還是經驗都是這樣告訴我們：孩子出生確實會干擾婚姻關係。所以，到底發生了什麼事？
三、四年後，女兒也出生了。接下來的日子裡，我和先生忙碌穿梭於工作與子女照顧之間，我選擇離開正職工作，在維持兼任工作之時，也努力當個全心全意的「標準媽媽」。然而實際的狀況是：家裡亂七八糟、朋友逐漸失聯、睡眠嚴重不足，連要上個廁所也得懷中抱著小的，嘴裡哄著大的。當先生下班回到家，我已經精疲力竭，根本沒有多餘的力氣去關心他：「你今天過得怎麼樣？」
而先生工作一整天，也是疲憊不堪，好不容易回到家想放鬆一下，我卻臭臉以對。面對生活的雜亂失序，就算沒有怨言，心裡必然也不會覺得舒服。要他有多好的臉色，也是為難。這樣的場景不是只發生在我家，當我有機會和朋友聊天，才發現有孩子的幾乎都是如此。因此，在這種情況下，若期望夫妻關係與婚姻品質還能一如既往，簡直是天方夜譚。
事實上，一個生命的誕生，就是會改變家庭原本的結構，因為人跟人相處一定需要時間來磨合。在此，我想引用《父親養成指南》這段話：
「你與伴侶在成為父母之前是兩個人，透過愛情與許多共同的經驗，跌跌撞撞中，找到磨合的方式，努力達成平衡，來了一個孩子，像是團隊多了一個成員，如果你與伴侶缺乏可借助的生理與心理資源，就容易造成混亂，因為大家都在學習自己的新身分。」
於是，「孩子抵達」這個狀況迫使了共同生活（或者，沒有一起生活過）的兩人必須打破以往的互動模式，重新找尋一套新的、更為適用的合作方法。當家中多了第三者，所有的角色都必須重新設定，父母雙方也在各自尋找方法以適應這個初來乍到的新人。
於是，你看待自己的眼光不同了，你不只是伴侶，還是孩子的「父母」，你對自己開始有了不同的期待；同樣地，你看待另一半也不再只是你的伴侶，他成了你孩子的媽媽／爸爸，你對他的期待自然與過去不同了。因為身分的變換，你們改變了對彼此的態度與期待，而慢慢失去原本的角色。
更何況，有時候在整個過程中，你連自己具體需要什麼？想要怎麼做？都還停留在一個模糊的階段。你的另一半可能也是如此，他對自己身分轉換的過程也還不清楚，又如何能夠立刻變成符合你期待的樣子呢？
孩子抵達，是關係改變的危機，也是契機
然而這個狀況並非無解，研究顯示，若父母在懷孕期間、甚至孩子出生後，都能在互動過程中，有「意識」地去維持彼此的正向關係，並互相同理，不只可以提高家庭的穩定性，更有助於親子關係的建立。就像是個正向的循環，當父母雙方均表現出意願，努力建立友善及合作的溝通，就越能幫助彼此在教養上的角色切換，兩人也會對家庭分工的滿意程度越高，進而提升對自己的滿意度。
然而，要是伴侶兩人都對自己認識不夠，也對對方的認知基礎不足，就很容易因親職議題而引發衝突。當父母的關係穩健也能友善溝通，所養育的孩子就更有機會自在、健康地長大。這不只是在教科書上的老生常談，也是我多年在個別兒童／學生／成人諮商經驗裡所觀察到的。
當然，這絕對不是說父母之間就不能吵架，而是代表父母得願意花更多心力在溝通與合作這件事情上。於是，倘若伴侶之間的溝通習慣，可以在孩子誕生前就先建立，那麼，不論雙人磨合、三人磨合（甚至是四人磨合）肯定會更加順暢。
若等孩子出生後再來討論，困境正要一波接著一波來襲，就好像敵軍已經攻打到了門口，國家才要討論戰略，總是緩不濟急。但，如果即時開始，亡羊補牢還是可以將傷害降到最低。所以不論孩子多大，伴侶溝通與經營越早越好，現在你就可以開始和另一半練習更友善地討論：
- 你希望自己成為什麼樣的母親／父親（包括：認知想法、具體行為、情緒表現）？你的期待是否客觀？是否有將自己的實際限制納入考量？
- 你期待對方是什麼樣的母親／父親？這樣的期待是否符合伴侶的「真實樣貌」？還是過度期待？
- 孩子犯錯或出現問題時，你們會用什麼樣的態度面對？
- 在孩子的人格養成與知能教育上，你們希望採取什麼形式、風格、策略？例如，孩子幾歲起開始給零用錢？何時能擁有自己的手機？要讓孩子念公立學校還是私立學校？等等。
- 你們打算花多少預算在孩子身上？包括教育費、娛樂、保險等（這往往是父母避而不談的，卻是孩子成長過程中，最容易引發伴侶衝突的議題）。
還有其他你認為在教養中重要的事，都應該在雙方感覺自在的情況下好好討論。這可以減少在孩子出生後，你們面對問題發生的當下，可能產生的「不符期待」的失落感。
允許孩子以你不熟悉的方式長大
你與你的伴侶可能在結婚前，也就是交往時花了不少時間在彼此磨合、習慣對方，並釐清各自的需求。因此也請別忘了你跟你的孩子，以及伴侶跟孩子之間，是兩組需要培養的「個別」親子關係。你的伴侶，與孩子建立關係的方式一定不同於你與孩子建立的方式，因為你們本來就不一樣，也扮演著不同的角色。
根據德國雷根斯堡大學榮譽退休教授葛羅斯曼（K.Grossmann）的研究，母親與孩子的依附連結，是以「關愛與照顧」為基礎，提供孩子安全感的來源。而父親與孩子之間的依附關係特徵，則是提供「穩定與安全探索」。也就是說，這意味著，母親可以給孩子父親無法給予的溫柔呵護，而父親能給孩子母親給不了的勇氣。不論是父親還是母親，都可以給孩子獨有的禮物。
學習包容雙方的差異，需要的是建設性的溝通，前提是我們心裡得接納孩子在成長過程中，一定會接觸到「跟我不一樣」的對待方式。你能給孩子的，必定是出於最大的愛，但這不代表另一半給的就不夠好。請允許對方也花時間摸索成為「爸媽」的感受，共同擬定教養計畫，避免武斷與批評，並同理支持彼此，更要避免人身攻擊。而兩人同調，就能避免雙方在教養主導權上拔河的衝突。養育小孩，不是為了證明誰對誰錯，更不是競賽。
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
我們想讓你知道的是
日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。