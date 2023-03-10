《教養是合作》：孩子出生確實會干擾婚姻關係，到底發生了什麼事？

文：李家雯（海蒂）

有了孩子之後，我們怎麼了？

多數的我們在孩子落地前都不曾料想到，原來新生命的誕生會讓往後的婚姻相處，震盪出如此劇烈的衝擊。我們都聽過：「孩子是夫妻關係的潤滑劑。」卻沒想到真實的狀況未必如此，就算情感再穩定的伴侶，也不一定能保證孩子到來後的婚姻品質。

這不是我個人的經驗或觀察而已，事實上，早在1957年，美國著名社會學家馬士特（E.E.Lemasters）就發表過相關的研究報告，指出有八成左右的夫妻在成為新手父母時，體驗到了中度以上的婚姻危機。後續相關的研究，也有不少類似的發現。不管是研究還是經驗都是這樣告訴我們：孩子出生確實會干擾婚姻關係。所以，到底發生了什麼事？

三、四年後，女兒也出生了。接下來的日子裡，我和先生忙碌穿梭於工作與子女照顧之間，我選擇離開正職工作，在維持兼任工作之時，也努力當個全心全意的「標準媽媽」。然而實際的狀況是：家裡亂七八糟、朋友逐漸失聯、睡眠嚴重不足，連要上個廁所也得懷中抱著小的，嘴裡哄著大的。當先生下班回到家，我已經精疲力竭，根本沒有多餘的力氣去關心他：「你今天過得怎麼樣？」

而先生工作一整天，也是疲憊不堪，好不容易回到家想放鬆一下，我卻臭臉以對。面對生活的雜亂失序，就算沒有怨言，心裡必然也不會覺得舒服。要他有多好的臉色，也是為難。這樣的場景不是只發生在我家，當我有機會和朋友聊天，才發現有孩子的幾乎都是如此。因此，在這種情況下，若期望夫妻關係與婚姻品質還能一如既往，簡直是天方夜譚。

事實上，一個生命的誕生，就是會改變家庭原本的結構，因為人跟人相處一定需要時間來磨合。在此，我想引用《父親養成指南》這段話：

「你與伴侶在成為父母之前是兩個人，透過愛情與許多共同的經驗，跌跌撞撞中，找到磨合的方式，努力達成平衡，來了一個孩子，像是團隊多了一個成員，如果你與伴侶缺乏可借助的生理與心理資源，就容易造成混亂，因為大家都在學習自己的新身分。」

於是，「孩子抵達」這個狀況迫使了共同生活（或者，沒有一起生活過）的兩人必須打破以往的互動模式，重新找尋一套新的、更為適用的合作方法。當家中多了第三者，所有的角色都必須重新設定，父母雙方也在各自尋找方法以適應這個初來乍到的新人。

於是，你看待自己的眼光不同了，你不只是伴侶，還是孩子的「父母」，你對自己開始有了不同的期待；同樣地，你看待另一半也不再只是你的伴侶，他成了你孩子的媽媽／爸爸，你對他的期待自然與過去不同了。因為身分的變換，你們改變了對彼此的態度與期待，而慢慢失去原本的角色。

更何況，有時候在整個過程中，你連自己具體需要什麼？想要怎麼做？都還停留在一個模糊的階段。你的另一半可能也是如此，他對自己身分轉換的過程也還不清楚，又如何能夠立刻變成符合你期待的樣子呢？

孩子抵達，是關係改變的危機，也是契機

然而這個狀況並非無解，研究顯示，若父母在懷孕期間、甚至孩子出生後，都能在互動過程中，有「意識」地去維持彼此的正向關係，並互相同理，不只可以提高家庭的穩定性，更有助於親子關係的建立。就像是個正向的循環，當父母雙方均表現出意願，努力建立友善及合作的溝通，就越能幫助彼此在教養上的角色切換，兩人也會對家庭分工的滿意程度越高，進而提升對自己的滿意度。

然而，要是伴侶兩人都對自己認識不夠，也對對方的認知基礎不足，就很容易因親職議題而引發衝突。當父母的關係穩健也能友善溝通，所養育的孩子就更有機會自在、健康地長大。這不只是在教科書上的老生常談，也是我多年在個別兒童／學生／成人諮商經驗裡所觀察到的。

當然，這絕對不是說父母之間就不能吵架，而是代表父母得願意花更多心力在溝通與合作這件事情上。於是，倘若伴侶之間的溝通習慣，可以在孩子誕生前就先建立，那麼，不論雙人磨合、三人磨合（甚至是四人磨合）肯定會更加順暢。

若等孩子出生後再來討論，困境正要一波接著一波來襲，就好像敵軍已經攻打到了門口，國家才要討論戰略，總是緩不濟急。但，如果即時開始，亡羊補牢還是可以將傷害降到最低。所以不論孩子多大，伴侶溝通與經營越早越好，現在你就可以開始和另一半練習更友善地討論：

你希望自己成為什麼樣的母親／父親（包括：認知想法、具體行為、情緒表現）？你的期待是否客觀？是否有將自己的實際限制納入考量？

你期待對方是什麼樣的母親／父親？這樣的期待是否符合伴侶的「真實樣貌」？還是過度期待？

孩子犯錯或出現問題時，你們會用什麼樣的態度面對？

在孩子的人格養成與知能教育上，你們希望採取什麼形式、風格、策略？例如，孩子幾歲起開始給零用錢？何時能擁有自己的手機？要讓孩子念公立學校還是私立學校？等等。

你們打算花多少預算在孩子身上？包括教育費、娛樂、保險等（這往往是父母避而不談的，卻是孩子成長過程中，最容易引發伴侶衝突的議題）。

還有其他你認為在教養中重要的事，都應該在雙方感覺自在的情況下好好討論。這可以減少在孩子出生後，你們面對問題發生的當下，可能產生的「不符期待」的失落感。

允許孩子以你不熟悉的方式長大

你與你的伴侶可能在結婚前，也就是交往時花了不少時間在彼此磨合、習慣對方，並釐清各自的需求。因此也請別忘了你跟你的孩子，以及伴侶跟孩子之間，是兩組需要培養的「個別」親子關係。你的伴侶，與孩子建立關係的方式一定不同於你與孩子建立的方式，因為你們本來就不一樣，也扮演著不同的角色。

根據德國雷根斯堡大學榮譽退休教授葛羅斯曼（K.Grossmann）的研究，母親與孩子的依附連結，是以「關愛與照顧」為基礎，提供孩子安全感的來源。而父親與孩子之間的依附關係特徵，則是提供「穩定與安全探索」。也就是說，這意味著，母親可以給孩子父親無法給予的溫柔呵護，而父親能給孩子母親給不了的勇氣。不論是父親還是母親，都可以給孩子獨有的禮物。

學習包容雙方的差異，需要的是建設性的溝通，前提是我們心裡得接納孩子在成長過程中，一定會接觸到「跟我不一樣」的對待方式。你能給孩子的，必定是出於最大的愛，但這不代表另一半給的就不夠好。請允許對方也花時間摸索成為「爸媽」的感受，共同擬定教養計畫，避免武斷與批評，並同理支持彼此，更要避免人身攻擊。而兩人同調，就能避免雙方在教養主導權上拔河的衝突。養育小孩，不是為了證明誰對誰錯，更不是競賽。