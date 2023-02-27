重縫「婆羅洲」邊緣：沙巴的「非正式經濟特區」，上演印尼人划船跨境賺馬幣的日常

文：吳浚生、吳佳翰

邊界可以是落後或被遺忘的邊緣地帶，也可以是跨境貿易的實驗所。對馬來西亞的沙巴州（Sabah）和印尼的北加里曼丹省（Kalimantan Utara）來說，亦是如此。

邊界這條無形的線，分割了兩個國家，也劃出了經濟的差距。對一些思維靈活、膽大心細的人來說，經濟差，也可以是珍貴的發財機會。沙加邊界就是一個例子，孕育出一批透過利用貨幣及貨物差異而起家的商人。這批「跨國商人」摸透了這條無形線，來回兩國交換貨幣及貨物。如此多年來，邊界地區自行演化，成了有著自己一套運作法則的「非正式經濟特區」。對居住在邊界的居民來說，如此非正規的資源運用改變了他們的日常與命運。

在婆羅洲的內陸地區，能突破邊界防守線的天然通道，無疑就是河流。在石頭路仍未開通之時，在邊界還未確立之前，上下游的人們早已坐船交易，滿足彼此所需。

冰湘岸河（Pensiangan river，馬來西亞的稱呼）或森巴貢河（Sebakung river，印尼的稱呼），是連接上游沙巴和下游北加里曼丹最主要的內陸通道。印尼的居民可乘船從下游的奴奴干縣（Kabupaten Nunukan）來到上游的納巴灣縣（Daerah Nabawan）和京那巴當岸縣（Daerah Kinabatangan）。

Photo Credit: 吳佳翰自製 沙巴洲和北加里曼丹省的交界地名。

這條天然適合航行的河道，加上印尼當局相對寬鬆的邊界治理，奴奴干縣的邊境居民已然深深融入馬來西亞的經濟體系，「賺馬幣」成了他們的日常。馬幣的購買力比印尼盾高，加上政府津貼，以一公升柴油來說，印尼的售價約一塊美金，同是石油出產國的馬來西亞則賣半塊美金。

特殊的地理環境，加上本地人的創業精神，在當地的印尼官員不作為的境況下，非正式跨境貿易（簡稱「走私」），成了日常。

雙重國籍的越界商人