編輯收藏櫃：4本腦洞大開、在流行邊緣探險的獵奇小誌

文：古家萱

說來有趣，我第一次接觸到「獨立刊物」這個概念，其實是在一間叫做「偵探書屋」的咖啡書店裡。

不是推理迷，從小到大也沒讀過多少偵探小說，純粹因為想吹冷氣、誤打誤撞走進店裡的我，在結帳時瞄到了幾個放在櫃檯的鐵盒。打開鐵盒，裡頭有一疊體積輕薄的日式和紙，上頭印著破碎的詩文，讀者要自己剪下文字，跟著內容推理拼湊，甚至要一點一點補上細節，才能解開故事謎團。

那時候的我還不知道什麼是「zine」，而「小誌」這個詞彙更遠遠還沒流行起來，但對於一直以來都只看過經由出版社印刷的「成書」的我來說，這簡直是一次突破想像的經驗——原來，想出一本書，也可以自己排版、自己印刷、自己發行啊。

時間又過了幾年，各大藝術書刊市集、小誌交換活動正如雨後春筍般接連冒出，一時之間，有著各種各樣形式的創作，就如爆炸的資訊般擠進我們的眼睛。由於獨立刊物的高自由度，坊間的zine有著各種各樣的主題，因此，每當走進市集，總有種闖入了其他人的大腦、窺探到各種奇異的想法的感覺。

Photo Credit：古家萱

由羅宜凡創立發行的《精少壞一族》是我很喜歡的刊物之一。定位為「XYZ世代專屬的文化解構圖像集」，這本刊物無論是90年代風格的排版、題材、照片，還是像「前所未有的流行新世紀」、「東區最in潮流選物店」等現在看來很俗、但卻又帶有奇異美感的文字內容，都讓人在其中捕捉到屬於特定年代的台灣文化縮影。

在這樣的閱讀過程，我常常想起一些像是郭富城的中分頭、書包上的中二病立可白塗鴉、低到露出一大截內褲的牛仔垮褲、遮到眼睛的玉米鬚瀏海等不堪回首的時代黑歷史，同時，卻又因為領略到其中的趣味而忍不住會心一笑。

大概是太著迷於這樣的樂趣，即便後來讀到了更多製作精良、主題高尚的zine，我的目光依然會忍不住為這些腦洞大開的刊物停留，想看看那些在生活中相當常見的人、事、物，在不同創作者的視角詮釋下，是否會呈現出什麼「欸！我以前怎麼沒注意過！」的奇異切面。

讀到這裡，如果你也能get到這樣的幽默感、喜歡在流行的邊緣探險獵奇，或者像我一樣總是不擅長把注意力放在正確的位置，我也想向你推薦幾本我在近年發現的有趣作品：

#01：《本土一點都不重要》

Photo Credit：古家萱

封面貼著金紙的小書孤零零地躺在攤位上，第一眼看去似乎覺得有些平凡，但在翻開內頁的瞬間，我忍不住對旁邊的朋友驚呼——「幹勒這個人也太瘋了吧？！」這本名為《本土一點都不重要》的小誌由年僅19歲的洪伊又所創作，作者說她在今年第二度參加了大甲媽祖遶境，在漫長的步行過程中，她深刻感受到了信仰以及人與人之間相互支持的力量。

回到台北後，她決定製作一本遶境導覽手冊，但由於這段旅程實在難以用文字來形容，因此她使用了大量的照片，希望能夠讓大家感受路上的所見所聞。其中最困難也最複雜的部分，莫過於一整面全部都是信徒們參拜手勢的頁面，一個一個手勢掀起來後，會是大甲鎮瀾宮信徒聚集參拜的照片，象徵各信徒因不同的故事而踏上這條朝聖之路。

Photo Credit：古家萱

洪伊又也透露，因爲遶境的過程會經過上百間廟宇，而手機的電量非常珍貴，因此大多數人留下紀念的方式是在筆記本上蓋下一個廟宇的印章，而非平常習慣的拍照留念。所以在這本書中，她也大量運用了金紙、印章等元素，讓素材更加豐富。

此外，書名之所以唱反調地取作《本土一點都不重要》，是因為她在遶境的過程中跟同伴聊到了這次的旅行，發現一路上幾乎都是40歲以上的信徒，擔憂這樣的文化會不會隨著參與者的凋零而漸漸消失，因而決定以這樣的標題，提醒大家珍視那些你認為是「老人的事」的本土故事。

#02：《EDE.Z+♡》

憑著自身對心型圖案的癡迷，藝術家EDEN FAN創作出了一系列的作品，並孵化出《EDE.Z+♡》這本以禮盒樣貌出現的zine。不同於常見的小誌作品多以實體書刊呈現，將所有內容收藏在書頁之中，EDEN期望其精心出版的作品能夠在虛實之間不斷輪轉，因而推出了令人意想不到的驚喜組合。

打開以愛心鎖頭封裝的小誌，裡頭除了書刊與貼紙外，還附有一只造型感強烈、有如未來身分證般的隨身碟。把隨身碟插進電腦，會發現裡頭是可以自由下載的素材檔案，內容包含經特殊設計的字體及圖示，串連線上線下、並使作品能被延伸應用的做法，為閱讀者們帶來了虛實合而為一的感受，也讓人對於未來可能出現的創作形式更感期待。

#03：《我有個朋友被抓了》

Photo Credit：古家萱

在草率祭展場中邊喝邊閒逛，眼前突然出現了一張奪人目光的螢光色的海報，上頭用粗獷的大字、以塗鴉般的筆觸寫著「我有個朋友被抓了」，一旁還配上了黑白的多角度犯人照片。攤主指著照片說這個人是他們的朋友，在前陣子因為酒駕的關係被抓去拘留所關了一天，藉此機會，他記錄下了過程中的所見所聞，也寫下了心中的恐懼、懊悔、羞愧等情緒轉折。

因為現場無法直接翻閱的關係，我在好奇心的驅使下打開錢包，購買了小書加上貼紙的組合包。薄薄十幾頁的內容以第三人稱出發，鉅細靡遺地陳述了事發經過，也能從中看到不少關於拘留室空間、移交法院過程的描寫，對還不曾去過的人（？）來說其實有點新鮮。

Photo Credit：古家萱

值得特別一提的是，小書中有一整面的篇幅是以塗鴉方式模仿法院等待室牆壁上的字跡，上面密密麻麻地寫著「我很抱歉」、「原諒」、「幹」、「我要堅持不回來這裡」等懊悔或是不懊悔的話。而作品附贈的貼紙亦是模仿這個形式呈現，是個有趣的小巧思。