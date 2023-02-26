編輯收藏櫃：4本腦洞大開、在流行邊緣探險的獵奇小誌
我們想讓你知道的是
即便後來讀到了更多製作精良、主題高尚的zine，我的目光依然會忍不住為這些腦洞大開的刊物停留。如果你也能get到這樣的幽默感、喜歡在流行的邊緣探險獵奇，或者像我一樣總是不擅長把注意力放在正確的位置，我也想向你推薦幾本我在近年發現的有趣作品：
文：古家萱
說來有趣，我第一次接觸到「獨立刊物」這個概念，其實是在一間叫做「偵探書屋」的咖啡書店裡。
不是推理迷，從小到大也沒讀過多少偵探小說，純粹因為想吹冷氣、誤打誤撞走進店裡的我，在結帳時瞄到了幾個放在櫃檯的鐵盒。打開鐵盒，裡頭有一疊體積輕薄的日式和紙，上頭印著破碎的詩文，讀者要自己剪下文字，跟著內容推理拼湊，甚至要一點一點補上細節，才能解開故事謎團。
那時候的我還不知道什麼是「zine」，而「小誌」這個詞彙更遠遠還沒流行起來，但對於一直以來都只看過經由出版社印刷的「成書」的我來說，這簡直是一次突破想像的經驗——原來，想出一本書，也可以自己排版、自己印刷、自己發行啊。
時間又過了幾年，各大藝術書刊市集、小誌交換活動正如雨後春筍般接連冒出，一時之間，有著各種各樣形式的創作，就如爆炸的資訊般擠進我們的眼睛。由於獨立刊物的高自由度，坊間的zine有著各種各樣的主題，因此，每當走進市集，總有種闖入了其他人的大腦、窺探到各種奇異的想法的感覺。
由羅宜凡創立發行的《精少壞一族》是我很喜歡的刊物之一。定位為「XYZ世代專屬的文化解構圖像集」，這本刊物無論是90年代風格的排版、題材、照片，還是像「前所未有的流行新世紀」、「東區最in潮流選物店」等現在看來很俗、但卻又帶有奇異美感的文字內容，都讓人在其中捕捉到屬於特定年代的台灣文化縮影。
在這樣的閱讀過程，我常常想起一些像是郭富城的中分頭、書包上的中二病立可白塗鴉、低到露出一大截內褲的牛仔垮褲、遮到眼睛的玉米鬚瀏海等不堪回首的時代黑歷史，同時，卻又因為領略到其中的趣味而忍不住會心一笑。
大概是太著迷於這樣的樂趣，即便後來讀到了更多製作精良、主題高尚的zine，我的目光依然會忍不住為這些腦洞大開的刊物停留，想看看那些在生活中相當常見的人、事、物，在不同創作者的視角詮釋下，是否會呈現出什麼「欸！我以前怎麼沒注意過！」的奇異切面。
讀到這裡，如果你也能get到這樣的幽默感、喜歡在流行的邊緣探險獵奇，或者像我一樣總是不擅長把注意力放在正確的位置，我也想向你推薦幾本我在近年發現的有趣作品：
#01：《本土一點都不重要》
封面貼著金紙的小書孤零零地躺在攤位上，第一眼看去似乎覺得有些平凡，但在翻開內頁的瞬間，我忍不住對旁邊的朋友驚呼——「幹勒這個人也太瘋了吧？！」這本名為《本土一點都不重要》的小誌由年僅19歲的洪伊又所創作，作者說她在今年第二度參加了大甲媽祖遶境，在漫長的步行過程中，她深刻感受到了信仰以及人與人之間相互支持的力量。
回到台北後，她決定製作一本遶境導覽手冊，但由於這段旅程實在難以用文字來形容，因此她使用了大量的照片，希望能夠讓大家感受路上的所見所聞。其中最困難也最複雜的部分，莫過於一整面全部都是信徒們參拜手勢的頁面，一個一個手勢掀起來後，會是大甲鎮瀾宮信徒聚集參拜的照片，象徵各信徒因不同的故事而踏上這條朝聖之路。
洪伊又也透露，因爲遶境的過程會經過上百間廟宇，而手機的電量非常珍貴，因此大多數人留下紀念的方式是在筆記本上蓋下一個廟宇的印章，而非平常習慣的拍照留念。所以在這本書中，她也大量運用了金紙、印章等元素，讓素材更加豐富。
此外，書名之所以唱反調地取作《本土一點都不重要》，是因為她在遶境的過程中跟同伴聊到了這次的旅行，發現一路上幾乎都是40歲以上的信徒，擔憂這樣的文化會不會隨著參與者的凋零而漸漸消失，因而決定以這樣的標題，提醒大家珍視那些你認為是「老人的事」的本土故事。
#02：《EDE.Z+♡》
憑著自身對心型圖案的癡迷，藝術家EDEN FAN創作出了一系列的作品，並孵化出《EDE.Z+♡》這本以禮盒樣貌出現的zine。不同於常見的小誌作品多以實體書刊呈現，將所有內容收藏在書頁之中，EDEN期望其精心出版的作品能夠在虛實之間不斷輪轉，因而推出了令人意想不到的驚喜組合。
打開以愛心鎖頭封裝的小誌，裡頭除了書刊與貼紙外，還附有一只造型感強烈、有如未來身分證般的隨身碟。把隨身碟插進電腦，會發現裡頭是可以自由下載的素材檔案，內容包含經特殊設計的字體及圖示，串連線上線下、並使作品能被延伸應用的做法，為閱讀者們帶來了虛實合而為一的感受，也讓人對於未來可能出現的創作形式更感期待。
#03：《我有個朋友被抓了》
在草率祭展場中邊喝邊閒逛，眼前突然出現了一張奪人目光的螢光色的海報，上頭用粗獷的大字、以塗鴉般的筆觸寫著「我有個朋友被抓了」，一旁還配上了黑白的多角度犯人照片。攤主指著照片說這個人是他們的朋友，在前陣子因為酒駕的關係被抓去拘留所關了一天，藉此機會，他記錄下了過程中的所見所聞，也寫下了心中的恐懼、懊悔、羞愧等情緒轉折。
因為現場無法直接翻閱的關係，我在好奇心的驅使下打開錢包，購買了小書加上貼紙的組合包。薄薄十幾頁的內容以第三人稱出發，鉅細靡遺地陳述了事發經過，也能從中看到不少關於拘留室空間、移交法院過程的描寫，對還不曾去過的人（？）來說其實有點新鮮。
值得特別一提的是，小書中有一整面的篇幅是以塗鴉方式模仿法院等待室牆壁上的字跡，上面密密麻麻地寫著「我很抱歉」、「原諒」、「幹」、「我要堅持不回來這裡」等懊悔或是不懊悔的話。而作品附贈的貼紙亦是模仿這個形式呈現，是個有趣的小巧思。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料