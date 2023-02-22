領取柏林影展終身成就獎，史蒂芬史匹柏：「猶太人導演能在德國獲獎，對我來說別具意義」

歐洲三大影展之一，今（2023）年展開的第73屆柏林影展正如火如荼映演，而在去（2022）年，柏林影展官方宣布將終身成就榮譽金熊獎（Honorary Golden Bear for Lifetime Achievement），頒發給美國大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），日前尚在北美為奧斯卡積極宣傳的史蒂芬史匹柏，也親自前往柏林，領取這個重要獎項成就。

Photo Credit: GettyImages 史蒂芬史匹柏領取本屆柏林影展榮譽金熊獎

對於76歲的史蒂芬史匹柏而言，縱使職業生涯戰果豐碩，但領取此獎項仍舊別具意義，史蒂芬史匹柏表示終身成就榮譽金熊獎讓他陷入反思，關於這個獎項的榮譽，它迫使了你做一些不會經常做的事情，而反思意味著我沒有前進。「對我來說，當我反思時，代表我花了太多時間保持在一個中間的狀態。也因此回顧記憶時，決定拍拍攝新片《法貝爾曼》，是時候回望小時候，那個我出生的時代。」

而後，史蒂芬史匹柏表示：「 當我被告知我已經活了一輩子的時候，我有點小小地驚訝，因為我還沒有結束，我想繼續工作，我想繼續學習，我想繼續發現些什麼，有時甚至嚇到自己，或許也繼續嚇到觀眾。」 至此現場響起熱烈掌聲。

史蒂芬史匹柏接著說：「 我得回去看一些早期的恐怖電影，但那是以後的故事了。 只要它對我來說是快樂的，只要我的觀眾能在我的電影中找到快樂和其他人類價值，我就不願意說這是一個結束。」

史蒂芬史匹柏也強調，像 他這樣的猶太人導演，能在德國柏林獲得這此榮譽獎項別具意義，「 這個榮譽對我來說具有特殊意義，因為我是一名猶太導演。而我願意相信，這是一個很小的時刻，但卻是一個更大的、持續的努力，旨在治癒歷史上破碎的地方，猶太人稱之為Tikkun Olam，即修復和恢復世界。」

最後，史蒂芬史匹柏打開玩笑地表示：「必須坦承地說，這隻熊真的嚇到我了，比起鯊魚更讓我害怕，但這是一個好的驚嚇，感謝這隻不可思議的金熊，這隻熊的意義是，回頭看，看看你做到了什麼，感謝。」

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史蒂芬史匹柏的這座終身成就榮譽金熊獎名符其實，生涯執導的經典作品無數，上個世紀交出了《大白鯊》、《E.T.外星人》、《紫色姐妹花》、《侏羅紀公園》、《辛德勒的名單》、《搶救雷恩大兵》等名作，而到了21世紀則有《神鬼交鋒》、《慕尼黑》、《林肯》、《一級玩家》等片。

史蒂芬史匹柏電影產量極高，而從上述作品脈絡檢視，史蒂芬史匹柏能夠靠攏商業，創造出數十億美元的商業IP，也能夠走向學院派的藝術喜好，在史蒂芬史匹柏 輝煌的職業生涯中，一共獲得19次奧斯卡提名，並憑藉 《辛德勒的名單》獲得奧斯卡最佳影片，並也以《辛德勒名單》、 《搶救雷恩大兵》兩次 獲得奧斯卡最佳導演。

柏林影展總監Carlo Chatrian和Mariette Rissenbeek在一份聲明中表示，「憑藉令人難以置信的職業生涯， 史蒂芬史匹柏的作品 不僅讓全世界好幾世代的觀眾著迷，而且還賦予電影作為夢想工廠的全新含義。」

柏林官方繼續指出，「無論是在少年永恆的魔幻世界，還是在歷史刻骨銘心的現實中， 史蒂芬史匹柏 的電影都將我們帶到了一個不同的層次，大銀幕成為我們情感得到滿足的平台。 如果2023年柏林影展代表一個新的開始，沒有什麼比 透過史蒂芬史匹柏 的偉大作品開始更好。」

其實，史蒂芬史匹柏除了電影之外， 對社會事業的貢獻而獲得了許多榮譽。 史蒂芬史匹柏 在1998年被授予德意志聯邦共和國大十字勳章和星勳章，藉以表彰《辛德勒的名單》和其浩劫基金會。到了2001年，英國女王伊莉莎白二世（ Elizabeth II ）則授予 史蒂芬史匹柏 大英帝國騎士司令勳章（KBE）。2015年， 史蒂芬史匹柏則 獲得了時任美國總統歐巴馬（Barack Obama ）頒發的總統自由勳章。

Photo Credit: GettyImages 史蒂芬史匹柏

至於尚未結束生涯的 史蒂芬史匹柏，目前推出的半自傳作品《法貝爾曼》，也是各界矚目的焦點，入圍奧斯卡7項大獎，是本屆北美獎季的熱門之一。

《法貝爾曼》描述一名男孩發現了家庭秘密，使得他進一步透過影像，了解世界以及自己。據悉，史蒂芬史匹柏將自身早年於鳳凰城的成長記憶作為藍圖，來回亞利桑那州與北加州的癡迷於電影的少年成長過程，這是史蒂芬史匹柏的半自傳作品。劇本方面，史蒂芬史匹柏也與曾合作《林肯》、《慕尼黑》、《西城故事》的編劇搭檔東尼庫許納（Tony Kushner）再度共同合作。

而《法貝爾曼》的卡司則有蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams）、保羅迪諾（Paul Dano）、賽斯羅根（Seth Rogen）、加百列拉貝爾（Gabriel LaBelle）以及茱莉雅巴特斯（Julia Butters）等人。柏林影展也將舉行一系列關於史蒂芬史匹柏的影展活動放映，德國則是在3月於院線盛大上映。

而在領取獎項之後的記者會，在座無虛席的現場中，史蒂芬史匹柏也談及了對於這個獎項的感受。

這座終身成就榮譽金熊獎，是在史蒂芬史匹柏母親逝世6週年之際所頒發的，「當我媽媽去世前，她總是說，你什麼時候才能講述我們的故事，我給了你這個多的好素材，你何時才會用上？」史蒂芬史匹柏表示，這也是他拍攝《法貝爾曼》的動力，至於蜜雪兒威廉斯在《法貝爾曼》中，則是非常精準地描繪了他的母親，