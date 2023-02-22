領取柏林影展終身成就獎，史蒂芬史匹柏：「猶太人導演能在德國獲獎，對我來說別具意義」
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生涯獲獎無數的國際名導史蒂芬史匹柏，日前親自出席柏林影展，領取象徵終身成就獎的榮譽金熊獎，致詞時史蒂芬史匹柏也妙語如珠，表示：「當我被告知我已經活了一輩子的時候，我有點小小地驚訝，因為我還沒有結束，我想繼續工作，我想繼續學習，我想繼續發現些什麼，有時甚至嚇到自己，或許也繼續嚇到觀眾。」至此現場響起熱烈掌聲。
歐洲三大影展之一，今（2023）年展開的第73屆柏林影展正如火如荼映演，而在去（2022）年，柏林影展官方宣布將終身成就榮譽金熊獎（Honorary Golden Bear for Lifetime Achievement），頒發給美國大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），日前尚在北美為奧斯卡積極宣傳的史蒂芬史匹柏，也親自前往柏林，領取這個重要獎項成就。
對於76歲的史蒂芬史匹柏而言，縱使職業生涯戰果豐碩，但領取此獎項仍舊別具意義，史蒂芬史匹柏表示終身成就榮譽金熊獎讓他陷入反思，關於這個獎項的榮譽，它迫使了你做一些不會經常做的事情，而反思意味著我沒有前進。「對我來說，當我反思時，代表我花了太多時間保持在一個中間的狀態。也因此回顧記憶時，決定拍拍攝新片《法貝爾曼》，是時候回望小時候，那個我出生的時代。」
而後，史蒂芬史匹柏表示：「當我被告知我已經活了一輩子的時候，我有點小小地驚訝，因為我還沒有結束，我想繼續工作，我想繼續學習，我想繼續發現些什麼，有時甚至嚇到自己，或許也繼續嚇到觀眾。」至此現場響起熱烈掌聲。
史蒂芬史匹柏接著說：「我得回去看一些早期的恐怖電影，但那是以後的故事了。只要它對我來說是快樂的，只要我的觀眾能在我的電影中找到快樂和其他人類價值，我就不願意說這是一個結束。」
史蒂芬史匹柏也強調，像他這樣的猶太人導演，能在德國柏林獲得這此榮譽獎項別具意義，「這個榮譽對我來說具有特殊意義，因為我是一名猶太導演。而我願意相信，這是一個很小的時刻，但卻是一個更大的、持續的努力，旨在治癒歷史上破碎的地方，猶太人稱之為Tikkun Olam，即修復和恢復世界。」
最後，史蒂芬史匹柏打開玩笑地表示：「必須坦承地說，這隻熊真的嚇到我了，比起鯊魚更讓我害怕，但這是一個好的驚嚇，感謝這隻不可思議的金熊，這隻熊的意義是，回頭看，看看你做到了什麼，感謝。」
史蒂芬史匹柏的這座終身成就榮譽金熊獎名符其實，生涯執導的經典作品無數，上個世紀交出了《大白鯊》、《E.T.外星人》、《紫色姐妹花》、《侏羅紀公園》、《辛德勒的名單》、《搶救雷恩大兵》等名作，而到了21世紀則有《神鬼交鋒》、《慕尼黑》、《林肯》、《一級玩家》等片。
史蒂芬史匹柏電影產量極高，而從上述作品脈絡檢視，史蒂芬史匹柏能夠靠攏商業，創造出數十億美元的商業IP，也能夠走向學院派的藝術喜好，在史蒂芬史匹柏輝煌的職業生涯中，一共獲得19次奧斯卡提名，並憑藉《辛德勒的名單》獲得奧斯卡最佳影片，並也以《辛德勒名單》、《搶救雷恩大兵》兩次獲得奧斯卡最佳導演。
柏林影展總監Carlo Chatrian和Mariette Rissenbeek在一份聲明中表示，「憑藉令人難以置信的職業生涯，史蒂芬史匹柏的作品不僅讓全世界好幾世代的觀眾著迷，而且還賦予電影作為夢想工廠的全新含義。」
柏林官方繼續指出，「無論是在少年永恆的魔幻世界，還是在歷史刻骨銘心的現實中，史蒂芬史匹柏的電影都將我們帶到了一個不同的層次，大銀幕成為我們情感得到滿足的平台。如果2023年柏林影展代表一個新的開始，沒有什麼比透過史蒂芬史匹柏的偉大作品開始更好。」
其實，史蒂芬史匹柏除了電影之外，對社會事業的貢獻而獲得了許多榮譽。史蒂芬史匹柏在1998年被授予德意志聯邦共和國大十字勳章和星勳章，藉以表彰《辛德勒的名單》和其浩劫基金會。到了2001年，英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）則授予史蒂芬史匹柏大英帝國騎士司令勳章（KBE）。2015年，史蒂芬史匹柏則獲得了時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）頒發的總統自由勳章。
至於尚未結束生涯的史蒂芬史匹柏，目前推出的半自傳作品《法貝爾曼》，也是各界矚目的焦點，入圍奧斯卡7項大獎，是本屆北美獎季的熱門之一。
《法貝爾曼》描述一名男孩發現了家庭秘密，使得他進一步透過影像，了解世界以及自己。據悉，史蒂芬史匹柏將自身早年於鳳凰城的成長記憶作為藍圖，來回亞利桑那州與北加州的癡迷於電影的少年成長過程，這是史蒂芬史匹柏的半自傳作品。劇本方面，史蒂芬史匹柏也與曾合作《林肯》、《慕尼黑》、《西城故事》的編劇搭檔東尼庫許納（Tony Kushner）再度共同合作。
而《法貝爾曼》的卡司則有蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams）、保羅迪諾（Paul Dano）、賽斯羅根（Seth Rogen）、加百列拉貝爾（Gabriel LaBelle）以及茱莉雅巴特斯（Julia Butters）等人。柏林影展也將舉行一系列關於史蒂芬史匹柏的影展活動放映，德國則是在3月於院線盛大上映。
而在領取獎項之後的記者會，在座無虛席的現場中，史蒂芬史匹柏也談及了對於這個獎項的感受。
這座終身成就榮譽金熊獎，是在史蒂芬史匹柏母親逝世6週年之際所頒發的，「當我媽媽去世前，她總是說，你什麼時候才能講述我們的故事，我給了你這個多的好素材，你何時才會用上？」史蒂芬史匹柏表示，這也是他拍攝《法貝爾曼》的動力，至於蜜雪兒威廉斯在《法貝爾曼》中，則是非常精準地描繪了他的母親，
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。