《小資理財90秒【圖卡小劇場】》：財務自由的「25倍法則」，來自「4%安全提領率」研究
我們想讓你知道的是
一看就懂！理財超級新手．入門必讀！想要有錢、有自由，卻覺得理財太難懂？方法總是沒有效？作者化身理財專家「奈提博士」，用簡單的圖文漫畫，解說困難又複雜的財務知識，每個重點概念只要90秒就能懂，數學不好也沒關係！用超幽默「圖卡小劇場」化繁為簡，帶你學會47個成功累積財富的觀念＆祕訣！
文：趙柏凱
第六章 指數化投資
存多少錢，才能財務自由？
Tips ▶25倍法則
今天是戒韭門診的日子，海莉提早到LOVE咖啡館吃晚餐。
吃到一半，娜娜走進來。
博士，我想要辭職去完成夢想，但史提夫反對。
妳的夢想是什麼？
我想要財務自由！前幾天我去參加一場講座，講師說只要加入他們的銷售計畫，很快就能達成夢想。
娜娜，那是不是直銷大會啊？
注意！過度強調夢想與財務自由，很有可能是不當傳銷喔。
博士，這幾年好多人在談財務自由，到底什麼是財務自由呢？
財務自由的基本定義：被動收入＞開銷
什麼是「被動收入」？
泛指不需要花太多時間或心力，就能獲得的現金流，例如收房租、利息、版稅、網站廣告、終身俸等。
被動收入並非不勞而獲，大部分的被動收入需要一段時間的經營，或者擁有足夠的資產才能獲得。
被動收入不一定是以穩定現金流的方式存在，也可以透過賣出資產的方式來提領。只要提領得宜，就可以讓總資產不會減少。
那我應該要累積多少總資產才夠呢？
有一個簡單的判斷依據，叫做25倍法則。
財務自由的25倍法則
根據統計研究，將年度總開銷乘以25，就是你達到財務自由的最低資產總額。
年度開銷×25＝財務自由的總資產金額
舉例來說，海莉的年度總開銷是60萬元，那麼：
60 萬×25倍=1,500 萬（最低資產總額）
1,500萬是海莉能夠財務自由的最低資產總額。
這個25倍法則，是來自「4%安全提領率」的研究。
4%安全提領率
根據統計研究，如果每年提領投資總資產的4％足以負擔年度開銷，你就有95%的機率能安穩度過30年的退休人生。
投資總資產×4%＝年度開銷→（接近） 財務自由
舉例來說，假如你有2,000萬元資產 （不計房地產），以4%安全提領率計算，則一年可以提領80萬元作為年度開銷。
如果你每年提領少於80萬元，將有很高的機率可以安穩度過30年的退休生活。
然而，即使符合25倍法則，也不代表可以高枕無憂。因為你的退休時間可能更長，也可能遇上一些打破財務自由的事件。
可能破壞財務自由的事件
1. 通貨膨脹：通貨膨脹會讓錢慢慢變薄，雖然25倍法則已經計入
通膨，但通膨的幅度並非一成不變。
2. 投資績效不如預期：過去的投資績效並不代表未來也能有相同
表現，當績效不如預期，就可能影響你的退休計畫。
3. 未知的大筆支出：生病、買房、生小孩、賠償金等等，都可能
產生意料之外的大筆支出。
因此我們最好將資產總額提高到年度開銷的30倍。
並且適當降低提領率、做好保險規畫。
最後，財務自由的真正定義應該是：你能自由選擇做自己喜歡的事情。
許多人想抄捷徑達到財務自由，是因為不喜歡自己的工作。
如果能做自己熱愛的工作，能否提早財務自由就不那麼重要了。
海莉，那妳的夢想是什麼？
我的夢想是當一塊會呼吸的肉！
東坡肉嗎？
博士！
套用25倍法則前，該注意的事
1. 25倍法則是根據1926 ∼ 1992年的統計數據，所計算出來的財務自由經驗法則。當時的整體金融環境與現在大不相同，因此我建議將資產總額提高至年度開銷的30倍較安全。
2. 統計年度開銷時，要包含每月開銷、稅、保險、禮金、額外支出等，金額最好稍微高估。有家庭者，要計入小孩的花費、教養費用。
3. 將年度總開銷乘以25，可獲得財務自由的最低資產總額，但最好不要這時就退休。
4. 將年度總開銷乘以30，可獲得財務自由的安全資產總額，以此數字退休較為保險。
5. 退休前建議至少要準備100萬元，作為緊急預備金，應付大額醫藥費等支出。
舉例來說，海莉的年度總開銷是60萬元，那麼：
- 60 萬×25倍+100萬=1,600 萬（最低資產總額）
- 60 萬×30倍+100萬=1,900 萬（安全資產總額）
FIRE族群
FIRE（Financial Independence, Retire Early）意思是「財務獨立、提早退休」。
FIRE族群的主張是：
- 將退休的年齡設定在30 ∼ 40歲，希望在年輕時就財務獨立。
- 提倡在工作期間增加收入，並且降低物質欲望。
- 提高儲蓄率（至少50%），並透過投資，盡早開始以複利累積資產。
要實現FIRE，必須先確認自己想要過什麼樣的退休生活，有些人想要過富裕的退休生活，有人想要極簡度日，有些人仍然必須擁有一份兼職工作。隨著你的選擇不同，所需要的退休資產目標也會全然不同。
最後，FIRE族群並非完全不工作，只是工作的目的不單只為了賺錢，而是重新拿回自己生命的主導權，進而擁有時間去做讓自己感到幸福的事。而理財的最終目的，也在於此。
書籍介紹
本文摘錄自《小資理財90秒【圖卡小劇場】：一看就懂的新手理財課，學會「儲蓄＋保險＋投資」，擺脫窮忙、存到第一桶金》，野人出版
作者：趙柏凱
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一看就懂！理財超級新手．入門必讀！
想要有錢、有自由，
卻覺得理財太難懂？方法總是沒有效？
用超幽默「圖卡小劇場」化繁為簡，
帶你學會47個成功累積財富的觀念＆祕訣！
你也有以下問題嗎？
- 不會分配開銷，月底總是沒錢花
- 覺得自己有存錢，但是存款沒有增加
- 每到周年慶、折扣季，消費就失控
- 股票常常被套牢，不知道該認賠出場還是續抱？
這些都是小資族經常面臨的理財陷阱，作者化身理財專家「奈提博士」，用簡單的圖文漫畫，解說困難又複雜的財務知識，每個重點概念只要90秒就能懂，數學不好也沒關係！
不只如此，奈提博士還為小資族建立「基礎→進階→終極」階段化目標，
從「儲蓄→保險→指數化投資→海外商品投資→自我實現」，
一步步開始規劃「FIRE財富自由」人生。
書中更畫出你在各個階段會遇到的難題，全面破解理財焦慮與迷思！
最清楚小資族的困境，建立正確理財基本功
在開始投資前，應該先「理財」累積本金；
如果有負債，要先「理債」。
透過「七大支出記帳法」追蹤消費狀況，確立「薪水分配比例」，
再用網路銀行「自動化存錢系統」限制消費預算。
就能無痛、有效率加快存錢速度！
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。