《小資理財90秒【圖卡小劇場】》：財務自由的「25倍法則」，來自「4%安全提領率」研究

文：趙柏凱

第六章 指數化投資

存多少錢，才能財務自由？

Tips ▶25倍法則

今天是戒韭門診的日子，海莉提早到LOVE咖啡館吃晚餐。

吃到一半，娜娜走進來。

博士，我想要辭職去完成夢想，但史提夫反對。

妳的夢想是什麼？

我想要財務自由！前幾天我去參加一場講座，講師說只要加入他們的銷售計畫，很快就能達成夢想。

Photo Credit: 野人出版

娜娜，那是不是直銷大會啊？

注意！過度強調夢想與財務自由，很有可能是不當傳銷喔。

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博士，這幾年好多人在談財務自由，到底什麼是財務自由呢？

財務自由的基本定義：被動收入＞開銷

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什麼是「被動收入」？

泛指不需要花太多時間或心力，就能獲得的現金流，例如收房租、利息、版稅、網站廣告、終身俸等。

被動收入並非不勞而獲，大部分的被動收入需要一段時間的經營，或者擁有足夠的資產才能獲得。

被動收入不一定是以穩定現金流的方式存在，也可以透過賣出資產的方式來提領。只要提領得宜，就可以讓總資產不會減少。

那我應該要累積多少總資產才夠呢？

有一個簡單的判斷依據，叫做25倍法則。

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財務自由的25倍法則

根據統計研究，將年度總開銷乘以25，就是你達到財務自由的最低資產總額。

年度開銷×25＝財務自由的總資產金額

舉例來說，海莉的年度總開銷是60萬元，那麼：

60 萬×25倍=1,500 萬（最低資產總額）

1,500萬是海莉能夠財務自由的最低資產總額。

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這個25倍法則，是來自「4%安全提領率」的研究。

4%安全提領率

根據統計研究，如果每年提領投資總資產的4％足以負擔年度開銷，你就有95%的機率能安穩度過30年的退休人生。

投資總資產×4%＝年度開銷→（接近） 財務自由

舉例來說，假如你有2,000萬元資產 （不計房地產），以4%安全提領率計算，則一年可以提領80萬元作為年度開銷。

如果你每年提領少於80萬元，將有很高的機率可以安穩度過30年的退休生活。

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然而，即使符合25倍法則，也不代表可以高枕無憂。因為你的退休時間可能更長，也可能遇上一些打破財務自由的事件。

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可能破壞財務自由的事件

1. 通貨膨脹：通貨膨脹會讓錢慢慢變薄，雖然25倍法則已經計入

通膨，但通膨的幅度並非一成不變。

2. 投資績效不如預期：過去的投資績效並不代表未來也能有相同

表現，當績效不如預期，就可能影響你的退休計畫。

3. 未知的大筆支出：生病、買房、生小孩、賠償金等等，都可能

產生意料之外的大筆支出。

因此我們最好將資產總額提高到年度開銷的30倍。

並且適當降低提領率、做好保險規畫。

最後，財務自由的真正定義應該是：你能自由選擇做自己喜歡的事情。

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許多人想抄捷徑達到財務自由，是因為不喜歡自己的工作。

如果能做自己熱愛的工作，能否提早財務自由就不那麼重要了。

海莉，那妳的夢想是什麼？

我的夢想是當一塊會呼吸的肉！

東坡肉嗎？

博士！

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套用25倍法則前，該注意的事

1. 25倍法則是根據1926 ∼ 1992年的統計數據，所計算出來的財務自由經驗法則。當時的整體金融環境與現在大不相同，因此我建議將資產總額提高至年度開銷的30倍較安全。

2. 統計年度開銷時，要包含每月開銷、稅、保險、禮金、額外支出等，金額最好稍微高估。有家庭者，要計入小孩的花費、教養費用。

3. 將年度總開銷乘以25，可獲得財務自由的最低資產總額，但最好不要這時就退休。

4. 將年度總開銷乘以30，可獲得財務自由的安全資產總額，以此數字退休較為保險。

5. 退休前建議至少要準備100萬元，作為緊急預備金，應付大額醫藥費等支出。

舉例來說，海莉的年度總開銷是60萬元，那麼：

60 萬×25倍+100萬=1,600 萬（最低資產總額）

60 萬×30倍+100萬=1,900 萬（安全資產總額）

FIRE族群

FIRE（Financial Independence, Retire Early）意思是「財務獨立、提早退休」。

FIRE族群的主張是：

將退休的年齡設定在30 ∼ 40歲，希望在年輕時就財務獨立。 提倡在工作期間增加收入，並且降低物質欲望。 提高儲蓄率（至少50%），並透過投資，盡早開始以複利累積資產。

要實現FIRE，必須先確認自己想要過什麼樣的退休生活，有些人想要過富裕的退休生活，有人想要極簡度日，有些人仍然必須擁有一份兼職工作。隨著你的選擇不同，所需要的退休資產目標也會全然不同。

最後，FIRE族群並非完全不工作，只是工作的目的不單只為了賺錢，而是重新拿回自己生命的主導權，進而擁有時間去做讓自己感到幸福的事。而理財的最終目的，也在於此。

書籍介紹

本文摘錄自《小資理財90秒【圖卡小劇場】：一看就懂的新手理財課，學會「儲蓄＋保險＋投資」，擺脫窮忙、存到第一桶金》，野人出版

作者：趙柏凱

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