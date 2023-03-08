催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（三）：放大的驗屍照片，為調查帶來一線曙光

我們想讓你知道的是
沒有辦法替國章驗屍，也沒有辦法把他的全屍帶回台灣，一直是陳碧娥追查兒子死因時最大的障礙。但在放大的照片上，一個驚人的事實被揭露出來，也為黑暗壟罩的調查帶來了一線曙光。
文：艾德嘉
海軍士兵黃國章流落在異鄉十多天的遺體，終於以骨灰的型態，回到了故鄉安眠。 對於死者而言，無論最後多不甘心，人生旅程已然結束。但對留下來的生者來說，為了家人不明不白的死亡而展開的奮戰，卻還有好多場戰役要打。
終點非常遙遠。軍方層層相護、密不透風的官僚體系，加上無法解剖黃國章遺體，加深了求得真相的困難度。陳碧娥手中所有的，只有中國公安提供的四張小小屍體照片，以及為愛子討公道的意志力了。
她不願讓這樁疑案隨時間沉寂，遂了軍方和諧事件的意，一聽到有哪位民意代表可能關心案情，她就前往陳情；大眾媒體對案件逐漸失去興趣，她就上地下電台發聲。
她不斷地訴說兒子死前的故事與軍方的矛盾謊言，只要這社會還有一個人願意聽、願意記得有個士兵可能因為霸凌而死在海上，她就要說。總之不要讓這個故事，成為被人遺忘的歷史塵埃。 而她的努力，確實有了一些回音。
監察院的介入
在黃國章命案引起社會軒然大波之後，監察院決定介入調查此案，並將這起案件指派給監察委員趙昌平負責。7月18日，陳碧娥來到監察院，接受監委趙昌平的約詢。
陳碧娥向他鉅細靡遺地訴說了黃國章從入伍、新訓、到分發至南陽艦並受到老兵霸凌的種種情事。終至失蹤、發現遺體、南陽艦艦長、副艦長前後矛盾的態度，以及官兵們太過一致、聽起來像是排演過的目擊證詞。滿腹悽苦的她，講到情緒激動處，就不禁流下淚來。
然而這名監察委員只是默默地聽，沒有做出太多評論，對陳碧娥的情緒也沒有什麼反應，只是淡淡說道：「你把你兒子遺體的四張照片，拿去放大，越大越好。」這場約詢，就這樣結束了。
對監察院抱著高度期望的陳碧娥，不免又是一陣失望，她感到這位監委好像不太關心這樁案件，會不會只是形式上調查一下，寫個報告就了結了？不過，把情緒擺到一邊，她還是採納趙昌平的建議，去照相館放大四張驗屍照片。 她一拿回照片，瞬間就明白了趙昌平委員真正的用意。
友軍們開始來援
她帶著放大好的照片回去找趙昌平委員，這才發現到，趙昌平其實早在與她第一次見面之前，就對黃國章命案做了徹底的調查跟研究。趙昌平是檢察官出身，對刑事案件偵查相當熟悉，他一看到陳碧娥手中還沒放大的驗屍照片，就知道照片之中可能藏有關鍵，所以才要她先放大照片，讓問題跟證據自己現身。
趙昌平委員不僅是受監察院指派，才關心黃國章命案，早在他擔任監委之初，軍隊當時就發生過另一起「陳世偉案」。在軍方的不當懲戒下，造成一位士兵陳世偉的死亡。到了後來，甚至還鬧出憲兵不知陳世偉已被其他單位虐死，到他家試圖逮捕「逃兵」，卻錯逮了他叔叔的風波。
軍方在這個案子之中犯下的種種錯誤，顯示這不僅是當事官兵的私人道德問題，而是整個軍隊官僚體制都出了嚴重的疏失。陳世偉與黃國章的死亡，在趙昌平的眼中，都是原本可以避免的悲劇。
中華民國軍隊如果軍紀良好，負責指揮軍隊的高層能夠遵守體制程序，而不是放任下級軍、士官與老兵軍紀廢弛，以不當方式管教新兵，造成問題之後，又想盡辦法遮掩、推託責任，終至不可逆轉的悲劇發生──那麼，他們兩人與眾多其他以「意外」、「自殺」、「不明原因」死亡或失蹤的國軍官兵們，至今或許還會活在世間，安居樂業吧。
既然是可以避免的悲劇，那麼身為掌握公器之人，當然就要盡全力去阻止。趙昌平希望能夠在黃國章命案上面盡力幫忙，這不僅是為了一個母親的願望，更是為了全台灣所有有家人入伍的家庭。
一定有問題的金屬物
沒有辦法替國章驗屍，也沒有辦法把他的全屍帶回台灣，一直是陳碧娥追查兒子死因時最大的障礙。但在放大的照片上，一個驚人的事實被揭露出來，也為黑暗壟罩的調查帶來了一線曙光。
在黃國章業已白骨化的頭部，竟然有一根發著金屬光澤、長約15公分的不明物體，從他頭部右側上方插入，直穿鼻樑位置，宛如一根大鐵釘。除非這根疑似是金屬的針型物體，是黃國章死後才插入他的頭部，否則，這根針狀物體就算沒有直接導致他的死亡，應該也對他造成嚴重傷害。除此之外，國章左腦上方還有一個三角形金屬物插入，照片上也顯示國章的雙手手腕、右腹部都有嚴重瘀傷。
陳碧娥一方面對發現線索感到一絲欣慰，另一方面，看到兒子死前受到這麼大的傷害，悲痛又湧上心頭。她的孩子到底在船上遭遇到什麼樣的對待？為什麼艦方可以讓這種事發生，又閃閃躲躲，不願意讓她知道真相？
她再度召開記者會，拿出放大的照片，讓媒體廣為發布。雖然這些證據已經足夠證明，黃國章生前受到非常不當的對待；但為了更清楚這個針狀物體究竟是什麼，並確定它的來歷、與國章死因的關係，陳碧娥還需要更專業的協助。
正在這個時候，另一個家庭的悲劇又發生了。 8月31日，一位名叫謝坤倉的士兵因為入伍後數次「不假離營」，被軍方移送「明德管訓班」，最終在逃離明德班的過程中重傷死亡，官方說法是他爬牆時撞到頭部，但家屬卻提出另一說法，指他遭到明德班的官兵以棍棒打死。
詳細的逃兵、圍捕、死亡經過，雙方說法出入甚多，也再度掀起輿論的波瀾。但謝坤倉比起黃國章稍微「幸運」一點的是：他有完整遺體可供解剖驗屍，而且是知名法醫楊日松親自操刀。
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
我們想讓你知道的是
現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門