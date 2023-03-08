催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（三）：放大的驗屍照片，為調查帶來一線曙光

文：艾德嘉

海軍士兵黃國章流落在異鄉十多天的遺體，終於以骨灰的型態，回到了故鄉安眠。 對於死者而言，無論最後多不甘心，人生旅程已然結束。但對留下來的生者來說，為了家人不明不白的死亡而展開的奮戰，卻還有好多場戰役要打。

終點非常遙遠。軍方層層相護、密不透風的官僚體系，加上無法解剖黃國章遺體，加深了求得真相的困難度。陳碧娥手中所有的，只有中國公安提供的四張小小屍體照片，以及為愛子討公道的意志力了。

她不願讓這樁疑案隨時間沉寂，遂了軍方和諧事件的意，一聽到有哪位民意代表可能關心案情，她就前往陳情；大眾媒體對案件逐漸失去興趣，她就上地下電台發聲。

她不斷地訴說兒子死前的故事與軍方的矛盾謊言，只要這社會還有一個人願意聽、願意記得有個士兵可能因為霸凌而死在海上，她就要說。總之不要讓這個故事，成為被人遺忘的歷史塵埃。 而她的努力，確實有了一些回音。

監察院的介入

在黃國章命案引起社會軒然大波之後，監察院決定介入調查此案，並將這起案件指派給監察委員趙昌平負責。7月18日，陳碧娥來到監察院，接受監委趙昌平的約詢。

陳碧娥向他鉅細靡遺地訴說了黃國章從入伍、新訓、到分發至南陽艦並受到老兵霸凌的種種情事。終至失蹤、發現遺體、南陽艦艦長、副艦長前後矛盾的態度，以及官兵們太過一致、聽起來像是排演過的目擊證詞。滿腹悽苦的她，講到情緒激動處，就不禁流下淚來。

然而這名監察委員只是默默地聽，沒有做出太多評論，對陳碧娥的情緒也沒有什麼反應，只是淡淡說道：「你把你兒子遺體的四張照片，拿去放大，越大越好。」這場約詢，就這樣結束了。

對監察院抱著高度期望的陳碧娥，不免又是一陣失望，她感到這位監委好像不太關心這樁案件，會不會只是形式上調查一下，寫個報告就了結了？不過，把情緒擺到一邊，她還是採納趙昌平的建議，去照相館放大四張驗屍照片。 她一拿回照片，瞬間就明白了趙昌平委員真正的用意。

友軍們開始來援

她帶著放大好的照片回去找趙昌平委員，這才發現到，趙昌平其實早在與她第一次見面之前，就對黃國章命案做了徹底的調查跟研究。趙昌平是檢察官出身，對刑事案件偵查相當熟悉，他一看到陳碧娥手中還沒放大的驗屍照片，就知道照片之中可能藏有關鍵，所以才要她先放大照片，讓問題跟證據自己現身。

趙昌平委員不僅是受監察院指派，才關心黃國章命案，早在他擔任監委之初，軍隊當時就發生過另一起「陳世偉案」。在軍方的不當懲戒下，造成一位士兵陳世偉的死亡。到了後來，甚至還鬧出憲兵不知陳世偉已被其他單位虐死，到他家試圖逮捕「逃兵」，卻錯逮了他叔叔的風波。

軍方在這個案子之中犯下的種種錯誤，顯示這不僅是當事官兵的私人道德問題，而是整個軍隊官僚體制都出了嚴重的疏失。陳世偉與黃國章的死亡，在趙昌平的眼中，都是原本可以避免的悲劇。

中華民國軍隊如果軍紀良好，負責指揮軍隊的高層能夠遵守體制程序，而不是放任下級軍、士官與老兵軍紀廢弛，以不當方式管教新兵，造成問題之後，又想盡辦法遮掩、推託責任，終至不可逆轉的悲劇發生──那麼，他們兩人與眾多其他以「意外」、「自殺」、「不明原因」死亡或失蹤的國軍官兵們，至今或許還會活在世間，安居樂業吧。

既然是可以避免的悲劇，那麼身為掌握公器之人，當然就要盡全力去阻止。趙昌平希望能夠在黃國章命案上面盡力幫忙，這不僅是為了一個母親的願望，更是為了全台灣所有有家人入伍的家庭。

一定有問題的金屬物

沒有辦法替國章驗屍，也沒有辦法把他的全屍帶回台灣，一直是陳碧娥追查兒子死因時最大的障礙。但在放大的照片上，一個驚人的事實被揭露出來，也為黑暗壟罩的調查帶來了一線曙光。

在黃國章業已白骨化的頭部，竟然有一根發著金屬光澤、長約15公分的不明物體，從他頭部右側上方插入，直穿鼻樑位置，宛如一根大鐵釘。除非這根疑似是金屬的針型物體，是黃國章死後才插入他的頭部，否則，這根針狀物體就算沒有直接導致他的死亡，應該也對他造成嚴重傷害。除此之外，國章左腦上方還有一個三角形金屬物插入，照片上也顯示國章的雙手手腕、右腹部都有嚴重瘀傷。

陳碧娥一方面對發現線索感到一絲欣慰，另一方面，看到兒子死前受到這麼大的傷害，悲痛又湧上心頭。她的孩子到底在船上遭遇到什麼樣的對待？為什麼艦方可以讓這種事發生，又閃閃躲躲，不願意讓她知道真相？

她再度召開記者會，拿出放大的照片，讓媒體廣為發布。雖然這些證據已經足夠證明，黃國章生前受到非常不當的對待；但為了更清楚這個針狀物體究竟是什麼，並確定它的來歷、與國章死因的關係，陳碧娥還需要更專業的協助。

正在這個時候，另一個家庭的悲劇又發生了。 8月31日，一位名叫謝坤倉的士兵因為入伍後數次「不假離營」，被軍方移送「明德管訓班」，最終在逃離明德班的過程中重傷死亡，官方說法是他爬牆時撞到頭部，但家屬卻提出另一說法，指他遭到明德班的官兵以棍棒打死。

詳細的逃兵、圍捕、死亡經過，雙方說法出入甚多，也再度掀起輿論的波瀾。但謝坤倉比起黃國章稍微「幸運」一點的是：他有完整遺體可供解剖驗屍，而且是知名法醫楊日松親自操刀。