克魯克斯發明的「陰級射線管」改變整個化學和物理學，晚年卻成為靈媒欺騙的對象

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克魯克斯的一生是一項持續了67年的不間斷的科學活動。他的勤奮和才智被廣為認可，他在化學和物理方面的實驗以其設計的獨創性而聞名，他被認為是「出色的實驗家」。 他對純科學和應用科學、經濟和實際問題以及心理研究的興趣使他成為知名人士，並為他帶來了可觀的收入。
文：高崇文
科學界有許多獎項，其中最有名的，自然是非諾貝爾獎莫屬。但是論到最古老的獎項，諾貝爾獎還只是小老弟。仍在頒發的各項學術獎項中，最古老的，應該是科普利獎章（Copley Medal）吧。
科普利獎章的由來要追溯到1709年，戈弗雷．科普利爵士（Sir Godfrey Copley）捐贈了100英磅給英國皇家學會，這位爵爺雖然是皇家學會會員，倒也沒有什麼科學成就，反而活躍於國會。這筆錢原先是作為實驗研究的基金，但是學會從1731年開始，用這筆錢來頒發科普利獎章，宗旨是要獎勵「在任何科學分支上的傑出成就」。
第二次捐贈1666英鎊13先令（40萬舊便士）由約瑟夫．威廉．科普利爵士於1881年所捐贈，該數額的利息全數用於支付獎章。目前獎牌是由鍍銀製成，獎金則為2萬5000英鎊。
頒發獎章的標準曾多次更改過。1736年，有人建議「應將獎章或其他榮譽獎授予其實驗最值得稱許者」，這一規則一直保持到1831年，之後學會則是將獎章授予皇家學會理事會認為最值得鼓勵的研究人員。第一屆的得主是史蒂芬．格雷，得獎理由是「對於他的新電學實驗作為對他的鼓勵，因為他在這部分的自然知識的發現和改進」。
科普利獎章沒有獲獎次數的限制，史蒂芬．格雷就得過兩次，約翰．西奧菲勒斯．德薩古里耶是唯一一位獲得過三次科普利獎章的科學家。另外，獎章曾以不同的獲獎理由頒發給兩位及以上科學家，1791、1798、1821、1825、1832、1836、1837、1838、1840 都頒給兩位學者，1766年甚至頒給了亨利．卡文迪什等三人。但自1840年以後，每年都只有一人獲獎。
從得獎者的領域也可以看出哪個領域在哪個時期進展比較快速。舉例而言，這些年生物類，特別是遺傳相關，得獎的比例就遠比過去高。
阿文想從20世紀開始，將沒有得過諾貝爾獎，但是得過科普利獎章的物理學家，好好地介紹一番。因為這可以當作近代物理發展的側寫，也可以彰顯英國皇家學會的品味。尤其是這些人物鮮少有漢文的資料，對阿文來講，算是最恰當的題材了，還請各位看官跟著阿文一位一位看下去。
讓我們與諾貝爾獎開始頒發的1901年開始。1901年的科普利獎章頒給了美國的統計物理大師吉布斯 （Josiah Willard Gibbs ,1839-1903），他的生平阿文在「兩位飄浮在耶魯校園的寂寞天才」一文中已經詳述過了，就不在此贅述。下一位得到科普利獎章的物理學家是英國科學家克魯克斯（William Crookes，1832–1919）。克魯克斯在1875年發明的克魯克斯管，也就是陰級射線管。這個發明改變了整個化學和物理學。其實他被提名諾貝爾獎11次，其中物理獎五次，化學獎六次，可惜最後還是與諾貝爾獎無緣。
他在1904年得到了科普利獎章，得獎理由「是為其長期從事光譜化學、稀有氣體的電學和力學現象、放射性現象和其他學科的研究」，這算是對他長年的多樣努力的一個肯定。他人生頗為多彩多姿，可以算得上是維多利亞時期英國科學界的一個縮影呢。
威廉．克魯克斯於1832年出生於倫敦，是約瑟夫．克魯克斯 （Joseph Crookes，1792-1889年） 和他的第二任妻子瑪麗的長子。約瑟夫以裁縫為業。約瑟夫和他的第一任妻子有5個孩子，其中2個兒子，約瑟夫和阿爾弗雷德，已經接管了裁縫業務，所以威廉不像當時一般的年輕人，必須子承父業，可以自由選擇自己的道路，相對地，也少了一份保障。
克魯克斯16歲時進入皇家化學學院（現在的帝國理工學院化學系）學習有機化學。皇家化學學院是開設於1845年，專門教授實用化學知識的新型學校，當時英國的領導人物，有感於歐陸突飛猛進的化學產業有凌駕英國之勢，特別設立這所學校。
當時維多利亞的王夫還特地禮聘化學家奧古斯特．威廉．馮．霍夫曼 （August Wilhelm von Hofmann） 擔任主任，克魯克斯後來成為他的助理，負責實驗室演示並幫助進行研究和商業分析。1851年10月，克魯克斯被提升為高級助理，他一直擔任該職位直到1854年。
儘管克魯克斯非常尊敬霍夫曼，但他對有機化學沒什麼興趣，倒是他透過他的學生，皇家學會秘書約翰．巴洛（John Barlow），結識了劍橋的物理數學家斯托克斯（George Gabriel Stokes）和法拉第，這使得克魯克斯對光學產生興趣。到了1851年，他的父親在家裡的花園裡為他建造了一個實驗室，供他研究攝影和光學。他在1851年發表的第一篇論文的主題是新的硒化合物。
1854年，克魯克斯去牛津的拉德克利夫天文台（Radcliffe Observatory），與曼努埃爾．約翰遜（Manuel Johnson）一起工作，在那裡，他將蠟紙攝影的創新應用到弗朗西斯．羅納德製造的機器上，用來記錄氣象參數。1855年，他被任命為切斯特教區培訓學院（Chester Diocesan Training College）的化學講師。1856年4 月，克魯克斯與艾倫．韓福瑞結婚。 由於切斯特的員工必須是單身，他不得不辭去職務。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料