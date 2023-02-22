2023/02/22,
職場

美團進軍香港大舉招攬外送員，標榜月薪達3.5萬港元

美團進軍香港大舉招攬外送員，標榜月薪達3.5萬港元
中國天津的美團外送員｜Photo Credit: GettyImages

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中國外送業龍頭美團進軍香港，隨即重金招聘外送員。港媒報導，美團在香港開出每月底薪加各式獎金最高3.5萬元的誘人金額招兵買馬，在數個月內搶攻香港市場。

（中央社）中國外送業龍頭美團進軍香港，隨即重金招聘外送員。港媒報導，美團在香港開出每月底薪加各式獎金最高3.5萬元（港幣，下同，3.5萬港元等約13.6萬台幣）的誘人金額招兵買馬，在數個月內搶攻香港市場。

香港《經濟日報》報導，美團已在香港多個管道發布外送員招聘廣告，正式開啟進軍香港市場的作業。消息人士透露，外送員招聘是進軍市場第一步重要準備工作，相信美團的外送業務將在數個月內在香港推出。

報導指出，根據招聘文件，美團同時招聘電單車車手（機車外送員）、單車騎手（單車外送員）及「步兵」（無車外送員）3種外送員。收入由配送服務費、活動獎勵及組別額外服務費組成。其中，活動獎勵設有新人獎賞、特別節日獎賞和活躍獎等多個項目。

此外，美團還開出特別迎新獎賞，只要14天內完成目標接單量，即可額外獲得2500元獎金。

報導提到，以外送行業標準1小時內送遞約2單計，若外送員當月接滿500單且獲得所有獎賞，「步兵」收入可超過2萬元，「車手」收入最高可達3.5萬元。以此計算，新人期間每張訂單平均收入將高出同業近2成。

此外，美團在香港允許外送員自由選擇外送模式，分為「即時上線」模式和「預約時段」模式。在即時模式下，外送員能夠利用空檔時間隨時上線等候訂單，也可隨時下線。

至於預約模式，美團允許外送員預約時段上線，在這一時段期間的訂單服務費和被委派訂單的機會，會比「即時上線模式」為高。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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