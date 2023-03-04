【小說】《弟弟》推薦序：「傘後憂鬱」的香港，時代的縫裡有圓潤憂傷的珍珠

文：鄧小樺（詩人、作家）

【推薦序】時代的縫裡，有圓潤憂傷的珍珠

「我在很早之前就聽說過，時代有著一道縫，肉眼看不見，人一不小心，就會掉進裡面去……」——陳慧，《弟弟》

《弟弟》是陳慧在二〇一四年雨傘運動之後寫就的小說，在那時，香港正處於被稱為「傘後憂鬱」的時期，經歷催淚彈與長時間街道佔領之後仍未能達「真普選」的訴求，年輕人以及不少成年人都處於一種抑鬱無力、暗裡暴躁無處發洩的狀態中。而當時香港仍可以自由發表與社運有關的創作，《弟弟》二〇一八年曾於文創APP上連載；而本來像是貓一樣安靜蜷縮專注寫作的作家陳慧，於二〇一八年移居台灣教書，因為她是發起「佔領中環」的「十死士」之一，在運動後遭受打壓， 乃移居台灣。

台灣人現在比較熟悉的是香港二〇一九的運動，但其實，沒有二〇一四的醞釀，也不會有二〇一九的波瀾壯闊。而二〇一四的遺產或後遺，還來不及好好梳理，轉眼就到了更天翻地覆更巨大的二〇一九，有更無法核算的遺產與後遺，有更多的人掉進時代的縫中。故事不像新聞，沒有那麼嚴格而傷人的保鮮期限，故事來自過去， 卻不會過時；反而，藉著文學的力量，可以彌合一些歷史的空隙，代與代之間的鴻溝。《弟弟》是在時代的縫中的故事，陳慧和故事們，在時代的縫中躺著，傷口流著黝暗的光。感謝台灣的自由，能夠讓《弟弟》出版；我慶幸能夠讀到《弟弟》， 它就像珍珠一樣圓潤與憂傷，同時保持文學的光暈。

作家陳慧，第一本著作《拾香紀》，就曾在一九九七年的香港創下銷量奇蹟，並確立陳慧最為人熟識的風格標誌：以青年成長史來講香港史，以流行文化來做歷史敘事的時間戳記（這不啻也是一種對抗官方大敘事的方式），第一身流暢鮮明的敘述角度，配合生活小趣味與感官豐富的細節。不止香港人，台灣讀者也可以從各式流行曲及電影如王菲歌、電影如《無間道》、《阿波羅十三號》、《北非諜影》、漫畫如《GTO》（台譯《麻辣教師》）等等，同時印證歷史與私己的故事，得到新知或共鳴。

如果能夠一直停留在以上雲淡風輕的陳慧風格分析那多好，但在如此亂世，我有更重要的東西要說。《弟弟》較諸陳慧前作，社會大事在小說中佔有更大更重要的篇幅，更大程度地影響了主角可意與弟弟可樂的生命，迥異於此前大部分以旁觀者視角寫及社會大事的香港小說；我想這也是因為陳慧本人走上街頭加入抗爭，有在金鐘等佔領區留守的經驗。《弟弟》中後部分的筆觸濃稠憂傷，我想，這部分才是陳慧寫這篇作品的原因。

稍作提醒，陳慧小說並非著重以客觀廣闊的筆法描述整個雨傘運動的來龍去脈，她著重主觀情感的角度，寫一個素來反叛大膽、謀求賺錢自立的姊姊，看著本來溫柔乖順的弟弟走上街頭參與抗爭，投入選舉，弟弟一再遭受挫折而陷入憂鬱，姊姊的生命也被捲起動盪，無法割捨的親情與城巿的變化糾結難分。二〇一四已過去八年，二〇一九也過去三年多，此時台灣讀者對香港的同命感與憐惜關注若未退卻，也會進入另一階段，就是透過更多藝術作品包括電影或小說（而非直接的新聞），去觸摸香港，這將涉及更多的情感，更大的真實。看著香港未經梳理的一切內核真實，讀者也會有機會觸碰到他們自身的內核。

每場社會運動都會留下各式各樣的創傷，或巨大或微小，都不容易處理。香港青年作家梁莉姿寫的《日常運動》，寫及二〇一九年的數種「運動傷害」，這些傷害也同時來自於每個個體更深藏的生命脈絡。《弟弟》裡面觸及兩種重要的創傷，一是「傘後憂鬱」，即二〇一四雨傘運動未能迫使港府及中共政府讓步而達成「真普選」，本土思維的青年人透過選舉爭助發聲亦被取消當選的議員資格，社會上不少人都懷有暴躁與鬱結的心情。

小說中的弟弟譚可樂，並不特別強壯，面對挫敗與打壓，並不能有回天之力，而小說並不將青年神化，只是讓我們看到青年純樸的執著，並用文學的內在式陳述，探索無能為力又無法想通時，黑暗如潮水將人吞沒的情緒狀態。情緒的起因容或不同（我們不能太輕易地假設二〇一四與二〇一九是一樣的），但情緒的狀態卻很可能相通相近，我們常常就是因此而閱讀文學。甚至台灣社會的「悲情城巿」底子，社會結構中仍然暗藏某些威權影子因而令年輕人有感悒鬱頹喪，也可與譚可樂的哀傷失語默然共鳴。

「傘後憂鬱」以青年角色呈現，《弟弟》中還有一種成年人的創傷：無法保護年輕人。敘述者譚可意一生反叛爽脆大膽，但看到弟弟抗爭時反應還是如一般香港人：要他馬上遠離危險，快點回家。這曾導致感情極好的姊弟二人產生疏離：因為二〇一四以來，年輕抗爭者即使面對危險，亦不接受被勸退、乖乖回家，他們以自身的堅執要求關懷他們的人一起抗爭——這種心情在二〇一九發展為更大規模及更堅執，更多成年人被年輕人說服，有更大的團結，也有更多的分割與紛爭產生。譚可意也真的跟隨弟弟開始參與抗爭，但同時亦不放棄要保護弟弟的信念，到危險時，她依舊會想辦法把弟弟運離現場。而弟弟也依舊怪她。《弟弟》有時可視為一個微縮模型，讓我們看到二〇一四至二〇一九年之前，香港人的心理轉折——轉折期的事物狀態可能只是短暫存在，但不代表完全消失，其痕跡經歷都會依然留存。