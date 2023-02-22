2023/02/22,
環境

【未來大人物對談2222-海洋篇】如果可以隨手一動作，未來海底就不再只剩寶特瓶

【未來大人物對談2222-海洋篇】如果可以隨手一動作，未來海底就不再只剩寶特瓶
Photo Credit - 陳淑玲

我們想讓你知道的是

煙蒂要5-10年才能分解，口罩跟寶特瓶都要450年才能分解。會不會有一天，我們的海只剩下寶特瓶與塑膠微粒...鯨豚生物都不見了，只剩下難以分解的保麗龍、塑膠袋漂呀漂，200年後的世界，還有海嗎？

李奧納多迪卡皮歐說：「你們是地球最後的希望。」
一封來自未來的信，200年後的2222，未來人訴說：「天空不再清澈、大地失去生機、海洋嗚咽低鳴...」，你的行動成就未來的樣貌，現在即未來，你會如何選擇？
＊＊參加一場來自未來的展覽＊＊
1. 前往【2222未來選擇地】展覽購票頁
2. 點選立即報名購買「3/11 限時單人＋講座套票13:30 未來人的海很藍很藍」
3. 收到通知信確認報名成功

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我們的島擁有超過1,500公里海岸線，四周環繞的的海洋物種、洋流型態帶來了豐沛且多元的生態環境。然而，海島國家的子民卻長期缺少對海洋生態的認知與教育，甚至在家庭教養，「親近海」也是一件容易被視為與危險劃上等號的行為。我們都是被大海擁抱長大的孩子，為什麼視海洋為敵人？而佔據地球70%的海洋，也在長期被人類漠視的狀態下，濫捕、不友善魚法、甚至不在意地污染海洋，這片提供著人類呼吸一半氧氣的地球之母，為什麼不該好好重視呢？

由關鍵評論網媒體集團、綠屋共同舉辦的「2222未來選擇地」，是一場結合藝術與科幻的原創永續概念展，藉由未來人視角呼籲現代人即刻行動。其中的「海洋區域」藉由一場模擬未來的海，讓參展者實際踩踏入不被保育的未來海中，如果你我不行動，未來的海只剩下寶特瓶、只剩下塑膠微粒，鯨豚、海洋生物，都消失了...而我們能怎麼做？「2222未來選擇地購票去＞＞

努力為我的海多件事，讓海湛藍

可不可以不要只有海鮮文化、而該多多認識海洋文化，這該是共同為台灣湛藍海洋努力所有人的心聲。來聽一場你我都可以應援台灣海洋的【對談2222】講座，「現代實踐家」以及「未來大人物」的領航，藉由他們的眼界，讓我們的海洋還能永續蔚藍。

長期致力於海洋文化紀錄的柯導柯金源，他協助推動社會海洋環境教育，以及傳統漁村轉型生態旅遊，朝向農漁村與環境永續方案前進。更以紀錄片《海之岸》用藝術探索台灣海岸各種意象，當舞者張開五感在雲林麥寮感受連風與海都讓人感到刺痛、當大家親眼看見墾丁大街排放出的廢水垃圾直接流向我們的大海....會不會等不到2050年，我們的海，還有海嗎？柯金源導演這樣反覆問著？

未來大人物黃紋綺，一位小小女生卻散發出龐大能量，他返回母親故鄉七星潭，開始學殺魚、開始了解台灣周圍的魚、甚至提倡能較為友善環境的定置漁網魚法，藉由對每一次魚類的條碼建制讓消費者溯源，當吃下一口里程數較低的魚肉，同時也在為我們的環境貢獻一點心力，為什麼她要這麼做？頂著中山大學碩士的光環，跑去賣魚殺魚卻說很值得？她傻嗎？

更有漂流到小琉球的蘇淮，以「讓人與海的距離更親近，讓大海注入生活。」作為核心理念，透過文字跟影像，紀錄水上與水下的台灣海洋美好。他們更創辦全台唯一一間「小島停琉」海洋獨立書店、也積極正在針對小琉球的海龜們進行「戶口普查」，每天忙得團團轉、皮膚曬得黝黑，僅靠著在小島中的小島——小琉球的微小力量，真能「救海洋」嗎？

未來人的海很藍很藍

3/11 13:30 未來人的海很藍很藍

【現代實踐家】柯金源，公共電視 我們的島《海之岸》紀錄片製作團隊及導演
在90年代初期台灣尚未著眼環保時，就單槍匹馬自己一人以一台相機和一支筆出發，累積超過30萬字與無數照片的環境調查報導。是台灣第一位以環境調查為基底的專職紀錄片工作者。並持續對抗人對環境的不公平中。

【未來大人物】黃紋綺，洄遊吧Fish Bar創辦人、2021未來大人物
希望透過「魚」串連人和海洋的關係，與傳統漁業合作再創生。結合海洋專業、環境教育、活動行銷及規劃、產品開發及設計、數位科技，與本地相對友善漁法業者合作，提供「洄遊鮮撈」、「洄遊平台」和「洄遊潮體驗」三個面向服務。

【未來大人物】蘇淮，島人Islander Divers創辦人、2017未來大人物
用鏡頭與文字記錄小琉球周邊海洋的故事，提供大眾除了「下水」之外的方式親近海洋。相信唯有先關注大海，才會漸漸了解大海，並進一步透過行動接觸大海。並發起「海龜點點名」計畫，誓言建立起海龜的戶口名簿。

2222選擇地展覽【對談2222】講座報名中
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我已有展覽門票，可以如何參加？
如您先前已有購票（尚未核銷入場過的門票），可向2222官方粉絲專頁發送訊息，留言以下資料：
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＊將有專人為您完成當日講座的座位預約。

責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：藍蔚迎


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