【未來大人物對談2222-海洋篇】如果可以隨手一動作，未來海底就不再只剩寶特瓶
我們想讓你知道的是
煙蒂要5-10年才能分解，口罩跟寶特瓶都要450年才能分解。會不會有一天，我們的海只剩下寶特瓶與塑膠微粒...鯨豚生物都不見了，只剩下難以分解的保麗龍、塑膠袋漂呀漂，200年後的世界，還有海嗎？
李奧納多迪卡皮歐說：「你們是地球最後的希望。」
一封來自未來的信，200年後的2222，未來人訴說：「天空不再清澈、大地失去生機、海洋嗚咽低鳴...」，你的行動成就未來的樣貌，現在即未來，你會如何選擇？
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我們的島擁有超過1,500公里海岸線，四周環繞的的海洋物種、洋流型態帶來了豐沛且多元的生態環境。然而，海島國家的子民卻長期缺少對海洋生態的認知與教育，甚至在家庭教養，「親近海」也是一件容易被視為與危險劃上等號的行為。我們都是被大海擁抱長大的孩子，為什麼視海洋為敵人？而佔據地球70%的海洋，也在長期被人類漠視的狀態下，濫捕、不友善魚法、甚至不在意地污染海洋，這片提供著人類呼吸一半氧氣的地球之母，為什麼不該好好重視呢？
由關鍵評論網媒體集團、綠屋共同舉辦的「2222未來選擇地」，是一場結合藝術與科幻的原創永續概念展，藉由未來人視角呼籲現代人即刻行動。其中的「海洋區域」藉由一場模擬未來的海，讓參展者實際踩踏入不被保育的未來海中，如果你我不行動，未來的海只剩下寶特瓶、只剩下塑膠微粒，鯨豚、海洋生物，都消失了...而我們能怎麼做？「2222未來選擇地購票去＞＞
努力為我的海多件事，讓海湛藍
可不可以不要只有海鮮文化、而該多多認識海洋文化，這該是共同為台灣湛藍海洋努力所有人的心聲。來聽一場你我都可以應援台灣海洋的【對談2222】講座，「現代實踐家」以及「未來大人物」的領航，藉由他們的眼界，讓我們的海洋還能永續蔚藍。
長期致力於海洋文化紀錄的柯導柯金源，他協助推動社會海洋環境教育，以及傳統漁村轉型生態旅遊，朝向農漁村與環境永續方案前進。更以紀錄片《海之岸》用藝術探索台灣海岸各種意象，當舞者張開五感在雲林麥寮感受連風與海都讓人感到刺痛、當大家親眼看見墾丁大街排放出的廢水垃圾直接流向我們的大海....會不會等不到2050年，我們的海，還有海嗎？柯金源導演這樣反覆問著？
而未來大人物黃紋綺，一位小小女生卻散發出龐大能量，他返回母親故鄉七星潭，開始學殺魚、開始了解台灣周圍的魚、甚至提倡能較為友善環境的定置漁網魚法，藉由對每一次魚類的條碼建制讓消費者溯源，當吃下一口里程數較低的魚肉，同時也在為我們的環境貢獻一點心力，為什麼她要這麼做？頂著中山大學碩士的光環，跑去賣魚殺魚卻說很值得？她傻嗎？
更有漂流到小琉球的蘇淮，以「讓人與海的距離更親近，讓大海注入生活。」作為核心理念，透過文字跟影像，紀錄水上與水下的台灣海洋美好。他們更創辦全台唯一一間「小島停琉」海洋獨立書店、也積極正在針對小琉球的海龜們進行「戶口普查」，每天忙得團團轉、皮膚曬得黝黑，僅靠著在小島中的小島——小琉球的微小力量，真能「救海洋」嗎？
3/11 13:30 未來人的海很藍很藍
【現代實踐家】柯金源，公共電視 我們的島《海之岸》紀錄片製作團隊及導演
在90年代初期台灣尚未著眼環保時，就單槍匹馬自己一人以一台相機和一支筆出發，累積超過30萬字與無數照片的環境調查報導。是台灣第一位以環境調查為基底的專職紀錄片工作者。並持續對抗人對環境的不公平中。
【未來大人物】黃紋綺，洄遊吧Fish Bar創辦人、2021未來大人物
希望透過「魚」串連人和海洋的關係，與傳統漁業合作再創生。結合海洋專業、環境教育、活動行銷及規劃、產品開發及設計、數位科技，與本地相對友善漁法業者合作，提供「洄遊鮮撈」、「洄遊平台」和「洄遊潮體驗」三個面向服務。
【未來大人物】蘇淮，島人Islander Divers創辦人、2017未來大人物
用鏡頭與文字記錄小琉球周邊海洋的故事，提供大眾除了「下水」之外的方式親近海洋。相信唯有先關注大海，才會漸漸了解大海，並進一步透過行動接觸大海。並發起「海龜點點名」計畫，誓言建立起海龜的戶口名簿。
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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：藍蔚迎
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。