2023/02/22,
環境

【未來大人物對談2222-食物篇】再遠一點的未來，農作物會不會都變工廠製造？甚至僅剩萃取風味的假吃？

【未來大人物對談2222-食物篇】再遠一點的未來，農作物會不會都變工廠製造？甚至僅剩萃取風味的假吃？
Photo Credit - 陳淑玲

我們想讓你知道的是

當市場上開始販售「未來肉」、貨架上越來越多的宇宙食物時，身為現代人該思考的究竟是科技成就的成功、還是人類該悲鳴哀傷的開始？

李奧納多迪卡皮歐說：「你們是地球最後的希望。」
一封來自未來的信，200年後的2222，未來人訴說：「天空不再清澈、大地失去生機、海洋嗚咽低鳴...」，你的行動成就未來的樣貌，現在即未來，你會如何選擇？

＊＊參加一場來自未來的展覽＊＊
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隨著永續、環保意識頭，世界科學家列出了一份清單，告知在可見的2050年來臨時，餐桌上的食物可能變成假香蕉、假水果，許多真實出現在當下的食物將逐漸消失。其實不用等到200年後或者2050年，當市場上開始販售「未來肉」、貨架上越來越多的宇宙食物時，身為現代人該思考的究竟是科技成就的成功、還是人類該悲鳴哀傷的開始？

站在糧食第一現場，只要盡一點點選擇的力量

或許這些處於直接面對產業、面對消費者的行動派能給我們一些未來的想像。對談2222食物篇的三位行動派怎麼做？

對於食物，長期耕耘第一級至第六級產業的賴青松，他在宜蘭停下腳步，以共好的方式建立穀東預購制度，拉近消費者與稻米生產土地及水源的距離。甚至還協助「倆佰甲新農平台」創立，快速增加友善稻作農民的人數。他也創設慢島學堂水稻班/蔬菜班，交換城市與鄉村的視野、吸引更多素人加入半農友善耕作的行列。對於未來的食物，他從來不只是想想，而總是實際付諸行動，緩緩地打造一條「進鄉路」。透過他的身體力行，能為友善土地帶來哪些正面影響？而正在閱讀的你，也想身體力行嗎？

視角來到中部，返回雲林的御鼎興手工柴燒黑豆醬油第三代謝宜澂，開啟了對家鄉風土、對家族事業醬油「轉譯」的辛苦事。他積極串連地方農友與第一線生產者，透過舉行低哩程運送產地到餐桌的「飛雀餐桌行動」，邀請大家抵達在地生產者土地吃最第一手的原味，不刻意強調何謂永續何謂不用一次性餐具，因為以行動直接說出對風土的熱愛與共好，就是最大的支持。謝宜澂說：「不確定我的行動能為地球帶來多少的貢獻，我知道我無法改變所有人的想法，但至少在能力有限時努力實踐。」不要等待未來只剩下營養包、香味只剩萃取時，再來哀傷...

更往南一點，又搖滾又鄉土的台青蕉樂團團長王繼維，返鄉後實踐自然農法，用好玩又新鮮的方式深耕旗山、耕耘香蕉產業。彈著搖滾樂先不急著推香蕉，他用年輕人的新思維一點一起在旗山展開香蕉的文藝復興運動，讓旗山、讓蕉農也可以變成「又酷又帥」的一件事。提出「半農半Ｘ工作坊」意外受到廣大迴響，明白大眾也渴望著能返璞歸真接觸自己愛的土地。勇敢腳踩自己深耕的家鄉，被稱為全台最有事的蕉農，教會了我們什麼？

對談2222-第四場

3/11 15:30 未來人吃得有態度

【現代實踐家】賴青松，穀東俱樂部創辦人
即使闖蕩日本取得環境法學碩士後歸國，卻選擇思鄉同年在宜蘭阿公家一年的從農生活，選擇回到宜蘭入農提倡友善耕作，並與夥伴何金富先生成立穀東俱樂部，許下「相招來作田，讓都市人也能吃到自己種的米」之在地與都市聯繫的祈願，希望讓吃這件事情回到最根本對土地的尊敬與情感上。

【未來大人物】謝宜澂，御鼎興柴燒黑豆醬油第三代製醬人、飛雀餐桌行動創辦人、2022未來大人物
御鼎興柴燒黑豆醬油第三代製醬人。2017 年起發起飛雀餐桌行動，串連雲林一級、二級與六級產業，希望透過食譜、餐桌的連結縮短人與產地間的距離，期許自己成為一位「全醬油蔬食料理的推廣者」。

【未來大人物】王繼維，台青蕉樂團團長、尊懷文教基金會執行秘書、 2016未來大人物
生於高雄旗山，成立台青蕉樂團與團隊，用搖滾樂賣香蕉，退伍回家開始務農，用自然農法種香蕉，在旗山老街開立台青蕉香蕉創意工坊，推廣香蕉文創與社區小旅行，推廣老店老街老產業。

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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：藍蔚迎


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