不要牽拖體質或基因：容易堆積頑固腹部脂肪的七種壞習慣
我們想讓你知道的是
許多人歸咎於體質，但可能是習慣出了問題，讓我們在不知不覺之間累積更多腹部脂肪，若不改掉這些壞習慣，腹部脂肪比其他位置的脂肪都還麻煩，所以我們趕快來看看究竟是哪些壞習慣會讓人累積腹部脂肪吧。
文：白映俞醫師
過年見面時，陳氏兄弟倆都發現對方變胖了，哥哥先說：「我連喝水都會胖，你看看這肚子一大圈。」
弟弟表示：「其實我四肢還好啊，就只胖這個肚子，真的是藏都藏不住。」
「大概是體質吧！」哥哥笑笑說：「我們家就都會胖肚子。」
其實，腹部脂肪堆積可不是件能一笑置之的事情，腹部脂肪環繞著腹腔內的器官，會影響的健康層面比較廣，高血壓、糖尿病、心臟疾病、脂肪肝、代謝疾病都與頑固腹部脂肪有關，腹部脂肪的累積也直接增加了死亡率，還是要好好面對。（延伸閱讀：內臟脂肪過多帶來的代謝問題）
若家人間有類似的狀況，我們常常會把原因歸咎於體質或基因；然而家人間也常常會有類似的生活習慣，導致了類似的身體狀況。所以可能是習慣出了問題，讓我們在不知不覺之間累積更多腹部脂肪，若不改掉這些壞習慣，腹部脂肪比其他位置的脂肪都還麻煩，所以我們趕快來看看究竟是哪些壞習慣會讓人累積腹部脂肪吧。
NG 1：吃的不專心
現代人吃東西的時候，經常手頭上還同時做著其他事情，只是繼續把食物送進嘴巴，像是邊滑手機邊吃午餐，邊打電腦工作邊吃下午茶，或邊追劇邊嗑著爆米花。像這樣邊吃東西邊做其他事情看起來雖然節省時間，卻對體重控制及腹部脂肪是個嚴重問題。
研究認為，愈專心地進食，反而不會吃到過度。好好注意你吃了什麼，好好地咀嚼，全心享用食物反而是最好的進食態度，減少過度飲食的機會。
NG 2：吃得很快
大腦可能要過個20分鐘後才能從胃部獲得「吃飽了」的資訊，當我們吃東西的速度愈快，常常也會傾向吃得更多，過度進食。
研究發現，吃的慢一些比較容易覺得飽；若吃得很快，可能在過程中都還沒覺得飽，而不小心吃下了一堆，超過了自己所需。不僅事後脹得難受，也容易因此過度飲食，導致腹部脂肪堆積。
所以你可以盡量規律進食，並且保留時間好好地進食，不要讓自己餓過頭之後才趕緊吃東西，一不小心就吃得太快又吃得太多，反而會腰圍愈來愈寬喔。
NG 3：太晚吃
若常常拖太晚才吃晚餐，身體能耗用掉這些能量的時間就變少了，所以想要讓小腹變平坦一些的話，記得不要太晚吃晚餐，不要讓消化系統忙一整晚。早點吃晚餐，盡量不要吃宵夜，或採取168的進食策略讓空腹時間拉長，對減少腹部脂肪都有較好的效果。
NG 4：愛吃加工精緻澱粉
喜歡吃白麵包白吐司的人，就比較容易肥胖，白麵包與白吐司究竟有什麼錯呢？就是這都屬於精緻澱粉。精緻澱粉缺乏纖維，吃了讓人很快就覺得餓，也容易升糖，而且這些精緻澱粉的食物裡，經常還添加了許多的糖份與油脂，而且愛吃精緻澱粉類的人，通常並不知道自己因此而吃下了多少糖。
除了麵包、吐司，蛋糕、餅乾等也是加工精緻澱粉食品。研究就曾經發現，愛吃餅乾、派的話，還會把很多反式脂肪吃進肚，讓人體重上升，腰圍增加。因此，如果你想要減少腹部脂肪堆積的話，一定要好好選擇食物類型，減少吃精緻碳水化合物的機會。
NG 5：常常久坐
沒有活動，經常久坐，最會累積腹部脂肪。記得，要活就要動，動的不夠一定會構成很大的健康問題。
每天最好動個30分鐘，且最好是中等強度的運動，長久下來，即使體重沒有因為多運動而降低，還是會有比較高的肌肉比率與較低的脂肪比率。還有，記得從心肺有氧訓練先做起，對體重過重、剛開始要減重的人來說，心肺有氧在初期會比重量訓練帶來更好的體重控制效果。
如果你沒有辦法一次運動個30分鐘，採取「點心式運動」吧，這也是合宜的初期策略，要求自己只要久坐個30到60分鐘之後，就要起來動一下，即使動的時間不長，一到三分鐘也好，能打斷「久坐」的惡性循環就是件好的開始。
NG 6：抽菸
抽菸會影響心血管、呼吸系統的健康，百害無一利，但有些人會說：「可是我不抽菸的話，會發胖！」請記住，千萬不能把抽菸當成控制體重的一種手段，這是錯誤的想法。抽菸其實會容易讓人的脂肪堆積，而且就是容易堆積在腹部，影響腹內器官的運行。因為抽菸會先影響荷爾蒙分泌，腹部脂肪反而會愈來愈頑固啊。
NG 7：睡眠不足
一天睡不到五小時的話，比較容易堆積腹部脂肪。研究發現，即使是健康、不胖的年輕人，只要睡不飽，就容易吃得更多，攝取愈多的熱量，於是體重增加，累積更多的腹部脂肪。
不過，這也不是叫大家在假日要狂睡，因為一天睡超過八小時也會容易堆積腹部脂肪。盡量平日就要保持良好的睡眠習慣，別再不睡覺只追劇了。在適當的時機擺脫3C產品，進到準備睡眠的狀態，放鬆心情與身體，每天都要好好地睡一覺。
看了這些NG習慣，你打算從哪個方式做出調整呢？記得，你的飲食選擇，進食方式、時間，運動，睡眠，都可能影響到腹部脂肪的累積，也要從這幾個方向做出改變，好好吃，不要急，好好睡，多多動，才能拒當小腹人喔。
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21