不要牽拖體質或基因：容易堆積頑固腹部脂肪的七種壞習慣

文：白映俞醫師

過年見面時，陳氏兄弟倆都發現對方變胖了，哥哥先說：「我連喝水都會胖，你看看這肚子一大圈。」

弟弟表示：「其實我四肢還好啊，就只胖這個肚子，真的是藏都藏不住。」

「大概是體質吧！」哥哥笑笑說：「我們家就都會胖肚子。」

其實，腹部脂肪堆積可不是件能一笑置之的事情，腹部脂肪環繞著腹腔內的器官，會影響的健康層面比較廣，高血壓、糖尿病、心臟疾病、脂肪肝、代謝疾病都與頑固腹部脂肪有關，腹部脂肪的累積也直接增加了死亡率，還是要好好面對。（延伸閱讀：內臟脂肪過多帶來的代謝問題）

若家人間有類似的狀況，我們常常會把原因歸咎於體質或基因；然而家人間也常常會有類似的生活習慣，導致了類似的身體狀況。所以可能是習慣出了問題，讓我們在不知不覺之間累積更多腹部脂肪，若不改掉這些壞習慣，腹部脂肪比其他位置的脂肪都還麻煩，所以我們趕快來看看究竟是哪些壞習慣會讓人累積腹部脂肪吧。

Photo Credit: 照護線上

NG 1：吃的不專心

現代人吃東西的時候，經常手頭上還同時做著其他事情，只是繼續把食物送進嘴巴，像是邊滑手機邊吃午餐，邊打電腦工作邊吃下午茶，或邊追劇邊嗑著爆米花。像這樣邊吃東西邊做其他事情看起來雖然節省時間，卻對體重控制及腹部脂肪是個嚴重問題。

研究認為，愈專心地進食，反而不會吃到過度。好好注意你吃了什麼，好好地咀嚼，全心享用食物反而是最好的進食態度，減少過度飲食的機會。

NG 2：吃得很快

大腦可能要過個20分鐘後才能從胃部獲得「吃飽了」的資訊，當我們吃東西的速度愈快，常常也會傾向吃得更多，過度進食。

研究發現，吃的慢一些比較容易覺得飽；若吃得很快，可能在過程中都還沒覺得飽，而不小心吃下了一堆，超過了自己所需。不僅事後脹得難受，也容易因此過度飲食，導致腹部脂肪堆積。

所以你可以盡量規律進食，並且保留時間好好地進食，不要讓自己餓過頭之後才趕緊吃東西，一不小心就吃得太快又吃得太多，反而會腰圍愈來愈寬喔。

NG 3：太晚吃

若常常拖太晚才吃晚餐，身體能耗用掉這些能量的時間就變少了，所以想要讓小腹變平坦一些的話，記得不要太晚吃晚餐，不要讓消化系統忙一整晚。早點吃晚餐，盡量不要吃宵夜，或採取168的進食策略讓空腹時間拉長，對減少腹部脂肪都有較好的效果。

NG 4：愛吃加工精緻澱粉

喜歡吃白麵包白吐司的人，就比較容易肥胖，白麵包與白吐司究竟有什麼錯呢？就是這都屬於精緻澱粉。精緻澱粉缺乏纖維，吃了讓人很快就覺得餓，也容易升糖，而且這些精緻澱粉的食物裡，經常還添加了許多的糖份與油脂，而且愛吃精緻澱粉類的人，通常並不知道自己因此而吃下了多少糖。

除了麵包、吐司，蛋糕、餅乾等也是加工精緻澱粉食品。研究就曾經發現，愛吃餅乾、派的話，還會把很多反式脂肪吃進肚，讓人體重上升，腰圍增加。因此，如果你想要減少腹部脂肪堆積的話，一定要好好選擇食物類型，減少吃精緻碳水化合物的機會。

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NG 5：常常久坐

沒有活動，經常久坐，最會累積腹部脂肪。記得，要活就要動，動的不夠一定會構成很大的健康問題。

每天最好動個30分鐘，且最好是中等強度的運動，長久下來，即使體重沒有因為多運動而降低，還是會有比較高的肌肉比率與較低的脂肪比率。還有，記得從心肺有氧訓練先做起，對體重過重、剛開始要減重的人來說，心肺有氧在初期會比重量訓練帶來更好的體重控制效果。

如果你沒有辦法一次運動個30分鐘，採取「點心式運動」吧，這也是合宜的初期策略，要求自己只要久坐個30到60分鐘之後，就要起來動一下，即使動的時間不長，一到三分鐘也好，能打斷「久坐」的惡性循環就是件好的開始。

NG 6：抽菸

抽菸會影響心血管、呼吸系統的健康，百害無一利，但有些人會說：「可是我不抽菸的話，會發胖！」請記住，千萬不能把抽菸當成控制體重的一種手段，這是錯誤的想法。抽菸其實會容易讓人的脂肪堆積，而且就是容易堆積在腹部，影響腹內器官的運行。因為抽菸會先影響荷爾蒙分泌，腹部脂肪反而會愈來愈頑固啊。

NG 7：睡眠不足

一天睡不到五小時的話，比較容易堆積腹部脂肪。研究發現，即使是健康、不胖的年輕人，只要睡不飽，就容易吃得更多，攝取愈多的熱量，於是體重增加，累積更多的腹部脂肪。

不過，這也不是叫大家在假日要狂睡，因為一天睡超過八小時也會容易堆積腹部脂肪。盡量平日就要保持良好的睡眠習慣，別再不睡覺只追劇了。在適當的時機擺脫3C產品，進到準備睡眠的狀態，放鬆心情與身體，每天都要好好地睡一覺。

Photo Credit: 照護線上

看了這些NG習慣，你打算從哪個方式做出調整呢？記得，你的飲食選擇，進食方式、時間，運動，睡眠，都可能影響到腹部脂肪的累積，也要從這幾個方向做出改變，好好吃，不要急，好好睡，多多動，才能拒當小腹人喔。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航