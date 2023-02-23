2023/02/23,
政治

馬克宏模式 vs 川普模式，郭台銘想當總統為何非入國民黨不可？

馬克宏模式 vs 川普模式，郭台銘想當總統為何非入國民黨不可？
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我們想讓你知道的是

宋楚瑜當年有台灣省長經驗，在國民黨內更曾位居高位，甚至連柯文哲都還曾擔任過八年台北市長，但郭台銘只有企業班底，這對於郭台銘問鼎總統之路，益處不多，唯有川普的共和黨模式，才能達到郭台銘口中的「比較正當、穩當」。

文：林子堯（台灣大學國發所兩岸組碩士）

這幾天有關郭台銘是否要重返國民黨的新聞，炒得沸沸揚揚，從王金平與郭台銘的談話來看，郭台銘已經起心動念要參選總統，差別只是在以何種形式為之。

從郭台銘受訪時說出四年前退黨是「年輕氣盛，一時的衝動」，又強調「終究還是要用黨的立場來選舉，比較正當、穩當」。這是在拜會前國會議長王金平後做出的談話，深知台灣行政、立法運作方式的王金平，必定有對郭台銘提點過台灣的政壇實務，讓郭台銘寧可低姿態要求重返國民黨，也拒絕其他形式。主因在於若要當一位不跛腳的總統，政黨支持依然非常關鍵。

掌握國會多數才有施展空間

從台灣的憲政實務運作來看，總統想要落實施政方針，必須透過行政院的施政計畫及總預算編列，送交立法院審議通過，這項政策才能落實。這也是為何總統及行政院長都已拍板同意，全民共享六千元，但仍必須要提出法源、預算給立院審議。

依照目前憲法規定，1997年的第四次修憲後，行政院長已不必經立法院同意，換言之這是專屬總統的權力。但若總統只能掌控行政院長，卻在立法院寸步難行，恐怕也會成為被架空的虛位元首。

目前在憲政體制上，最接近這樣情況的當屬2000至2008年執政的陳水扁政府。

當時因為朝小野大之故，立法院多次不同意行政院所提的政策，從停建核四、美國軍購都耗費相當多時間與精力。甚至立法院也多次提出罷免案，2006年時總統罷免案更首度成案，幾乎差點闖關成功，嚴重動搖陳總統執政的根基。簡言之，從行政、立法運作要能順暢的角度來看，總統不可能沒有政黨奧援，而且必須是國內主要的兩大黨，否則極可能被夾殺出局。

從國外的例子也可以加以佐證，沒有主要政黨奧援，總統之路必然寸步難行。

以美國來說，川普曾在1988年、2000年二度試圖參選美國總統，2000年時更一度考慮代表美國改革黨競選總統，最後雖放棄，但在2016年先是擊敗共和黨的競爭對手贏得提名，最後更成功當選美國總統，且讓共和黨一舉拿下參、眾兩院，達成完全執政。所以川普在四年總統生涯，沒有跛腳，國會和他同屬共和黨絕對是關鍵。

馬克宏的另闢蹊徑，未必能供本國參照

另一個例子則是現任法國總統馬克宏。

馬克宏在2016年參選法國總統時，組成「共和國前進！」的新政黨，讓馬克宏不只在兩輪總統選舉中勝出，更在之後的國會大選成為第一大黨。使得馬克宏沒有傳統包袱，又成功透過新組政黨的方式，拿下國會過半席次。由於法國和台灣的憲政制度設計較為相似，相信郭台銘必定也想過若無力重返國民黨，又期盼自己不會令不出總統府，那麼馬克宏的經驗對他相當珍貴。

只是法國的政黨政治有其傳統，拿來台灣是否合宜仍需觀察。

台灣的政黨政治運作方式，其實已有固定的路徑依循。在多黨林立的年代，主要是拜選制設計所賜，最成功的當屬2000年後靠著宋楚瑜一人光環成立的親民黨，在2001年立委選舉中一舉囊括46席立委，成為國內第三大黨，更迫使國民黨為了要成為穩定多數，也只能盡棄前嫌和親民黨合作，才能拿下國會多數。

衡諸郭台銘的政治履歷，可說是一片空白。宋楚瑜當年有台灣省長經驗，在國民黨內更曾位居高位，因此能夠拉攏一票宋粉為班底的政治菁英，甚至連柯文哲都還曾擔任過八年台北市長，能夠用北市府公器來招攬各路人馬。但郭台銘只有企業班底，目前成功靠著郭台銘推薦在政界打滾的，也僅有新竹市長高虹安。

這對於郭台銘問鼎總統之路，益處不多，唯有川普的共和黨模式，才能達到郭台銘口中的「比較正當、穩當」。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像
川普於2017年當選美國總統

郭台銘可打的牌不多

郭台銘真正的問題是，他在2019年已經把能打的牌都用完了，不管是白宮牌、大企業主交棒牌、國民黨金主牌等，在這次總統大選都不管用。

僅存的是捐疫苗牌，但這到底對國民黨內號召力有多強，著實令人存疑。更不用說四年前忽然入黨，又惡言相向的退黨，相對不堪的記憶，恐怕才深烙在國民黨支持者心中。這更不是一句「年輕氣盛，一時的衝動」所能帶過。

畢竟，這與郭台銘長久在商界形象不符，難以服眾。更遑論國民黨目前公認的救世主，當屬新北市長侯友宜，除非侯友宜公開力挺郭台銘，否則要複製川普之路，危機四伏。

從國內外經驗觀之，可以斷言郭台銘只有成為國民黨總統候選人，施政才能上軌。若要以非國民黨身分參選總統，他就必須要組一個新的政黨聯盟，同時投入台灣的立委選舉，這樣郭台銘才會是穩定執政的總統。否則就算郭台銘憑一己之力問鼎大位，首當其衝就是磨刀霍霍的立法院，屆時兩大政黨都不太可能為其施政背書，注定帶來台灣憲政上的亂局，恐怕也非渴求政治安定的國人之福。

本文經思想坦克授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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