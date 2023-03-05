【專訪】亨利溫：如何養成自律體質？秘訣是「釐清動機」

文：芊聿

每週至少發布三篇知識型貼文，累積總量約300篇，主題包含行銷、自我成長、時間管理，在分享自己執行好習慣的過程中， Instagram（IG）追蹤人數已突破五萬人。

經歷創業、研讀碩士和再就業，舉辦多次工作坊協助共140位學員建立好習慣，亨利溫在正職身分之餘一邊固定經營自媒體，讓人忍不住想貼上「極度自律」、「高效產出」的標籤。

「做斜槓真的要有體力，下班後通常都很累，即使心裡再想做一件事，也得要有精力去執行。」在會議室裡遇見亨利溫，聊起昨天共14小時的拍攝行程，他分享著長期養成的運動習慣，如何幫助他順利度過斜槓人生。

談起令人佩服的習慣實踐，亨利溫露出微笑坦承：「其實我以前並不自律，但現在可以自信的說：只要是想做的事，我就有能力去實踐，行動力已經是我自傲的優勢。」

這一番話令我好奇心油然而生，究竟從不自律轉變為自律體質，其中的關鍵是什麼？

「我發現想讓自己去貫徹行動、達成目標的話，就要把我們想的事情去寫下來和說出來。」 亨利溫認真的說道。

具體化是一切的開始，而我們又該如何行動，才能夠確實促進轉變的發生呢？

想要能持續養成好習慣，秘訣是「釐清動機」

首先令人意外的是，讓旁人深感佩服的自律生活模式，並不是從設定目標開始，而是從「動機」開始思考。

相信這是太多人心中的痛：只是為了養成自律而努力嘗試，卻迷失在不知為何而做的痛苦中，而在一個習慣執行失敗以後，產生自責懷疑的心態進，最終又放棄。

亨利溫發現很多人培養習慣前沒先想清楚「為什麼做」，所以即使看遍書籍、上遍課程，依舊找不到改變自己的方式。

「需要回到源頭去思考，我為什麼要做這件事？它可以幫助我達成什麼目標？能夠頻繁去做這些事的話，就會變成習慣。」亨利溫手勢飛舞，俐落地梳理邏輯。

挖掘「為什麼」背後的明確願景，促使人們產生往前走的動力，進而付出行動。

而在聚焦行動之後，我們容易遇上另一道障礙：持續力不足，也就是無法持之以恆，無法堅持下去的行動，便不足以成為一種習慣。

談到這顆惱人的絆腳石，亨利溫立刻拿自己的案例作為回答：「其實比起拼命努力，找到自己的內外在驅動力才是解方。」

他說起自己會想開始運動，是希望體態看起來更健康、輕盈，還曾經為此自製獎勵抽籤來鼓勵自己運動，卻以失敗告終。

於是亨利溫不斷思索：為什麼金錢、物質獎勵對於實踐目標的效果有限？

後來發現比起外在獎勵，自己更喜歡與人有連結感。將每天的行動放上社群動態，會有人給予回饋、督促，能不斷刺激自己。最後他利用IG動態成功完成30天健身挑戰，也讓運動習慣一路延續至今。

亨利溫察覺外在獎品機制不如社群動態有效，所以利用更強大的內在驅動——與他人互動、產生連結的方式，來幫助自己持續達成目標。

Photo Credit: 生鮮時書提供

而接下來的這句話，更是點出一般人實踐習慣難以堅持的盲點：其實是不夠「認識自己」。

「能成功養成好習慣的人，都是非常了解自己的人，知道自己會被何種動力驅動。」

亨利溫沒有因為獎品機制無效就讓行動中斷，而是轉向嘗試別條道路，因此發現更適合自己的作法，才能在正確的驅動下持續付出行動、養成習慣。

我恍然大悟，這就像給電動汽車添加柴油，不是車子不能跑，而是燃料供給錯誤。

又好比網路上常講的「我的蜜糖可能是你的毒藥」，在每個人的條件和情況不完全相同的前提之下，要知道什麼是適合自己的方法，也只有親自嘗試過才有答案。

持續嘗試、反覆驗證，如此一來便能更加認識自己，進而從行動中找到對的驅動力。

不盲從大神理論，打造凡人適用的框架系統

有的人可能手裡拿很多片拼圖，卻沒辦法將拼圖拼湊成自己的東西，需要有人提供實際的案例讓他明白，如何實際應用在生活當中。——亨利溫

在開始寫貼文和教課之後，亨利溫發現市面上不缺乏執行習慣的理論：OKR目標管理、動機心理學、時間分配技巧等等，不同本書還會有不同的觀點、做法，容易使人混亂。

而有的人雖然努力照表操課，卻沒意識到理論是否能落實生活，與「是否適合自己」有很大關係。例如番茄鐘工作法，25分鐘一個循環的方式需要「快速進入專注狀態」的能力，否則極容易因此打亂工作節奏。

若只是拼命蒐集各大理論是不夠的，如何實際使用、融會貫通，是養成好習慣，實踐自我成長關鍵的一大問題。

「該如何幫助大家真正能夠改變呢？」由於時常收到讀者回饋，撰寫的各類貼文，分享的內容不但融合多項書中知識，執行步驟更是簡單易懂。因此亨利溫決定發揮這個優勢：

與其按照大神作法，不如自創更人性的框架系統。

為了確保提出的「習慣養成框架」簡單易用，亨利溫會先閱讀大量文獻和案例，蒐集並融合各家學說如《先問，為什麼》、《原子習慣》。

接著親自操作以驗證成果，確定能將知識落地實踐後，再撰寫成貼文與追蹤者分享，測試大眾的反應和熱度，隨後再將不同用途的框架，建構成一套完整的生活系統。

他將一切歸功於寫碩士論文的研究經歷，替這樣發散、聚焦、創造的能力打下厚實基礎。

「可以把知識和理論做出系統化框架，是我的個人特色。」亨利溫堅定而自豪的說。

除了整合自我成長、行為管理技巧等知識內容，他也公開自己實際操作的成果，將知識落實在生活中的內容大受讀者好評，例如靠養成記帳習慣存到一百萬、養成創作習慣實踐下班斜槓經營自媒體、推薦給大家的2023習慣清單等，這些內容最高還獲得1.6萬讚、3萬多收藏的肯定。

另外，加上早起溫書、運動見證的限時動態，讀者能實際看見亨利溫實作好習慣的行動，也產生「他能做到，那我也能跟著一起」的連結效應。

Photo Credit: 生鮮時書提供

用行動破除迷惘，將自己推向更多可能