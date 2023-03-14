【專訪】閱讀前哨站站長瓦基：閱讀是一種生活實踐，讓我懂得「夠了」的人生哲學

文：Kacy

在台積電累積了10年的資歷後，得心應手的瓦基卻在這時離職，全心投入書評網站「閱讀前哨站」、Podcast說書頻道的經營，累積分享200多篇讀書筆記，近3000則說書Podcast好評。

如今，他在臉書擁有12萬人次追蹤、IG近6萬名粉絲，同時更與生鮮時書一起打造千萬等級的線上課「化輸入為輸出」、出了第一本書《只工作、不上班的自主人生》……。

而這一切的發生，其實，距今才一年多。

訪談中，我不禁笑著告訴瓦基，難以想像三十歲前根本不太看書的他，如今在閱讀方面的成長速度，根本是神人等級！只見他一邊調整耳機、一邊搔著頭回答：「我是凡人，我很平凡。」話才剛說完，我們不禁失笑。

在瓦基身上，可以看到「閱讀」不僅能增加知識、拓展眼界，它甚至能成為一種「生活實踐」。

在瓦基與「閱讀」之間，究竟發生了什麼樣特別的化學作用？讓他脫口而出「離職是必然的結果」、最終帶他認清自己想要的是什麼，進而為自己打造夢想中的生活方式呢？

看完書後生活依舊沒有改變？重點是「轉化」

在三十歲之前不太常閱讀的瓦基，直到在台積電當上主管，在帶領團隊的過程中遇到挑戰時，他才開始翻閱相關書籍。他也笑著說，一開始的閱讀，都是帶有目的性地答案追尋。

這樣的開始，卻也養成了瓦基在閱讀後做筆記的習慣。他在讀完Netflix執行長的著作《零規則》 後，並沒有深陷作者所描述的軟體業有多麽夢幻，組織內全聘請頂尖人才情況，而是在筆記中思考著這些概念放到台積電可行嗎？國外的管理觀念，我可能會怎麼使用？根據自身工作經驗，我的觀點是什麼？

「我覺得看一本書、影片等都是一種資訊的輸入，從『資訊輸入』到『自身思考、做出行動』中間需要『轉化』的過程，因此筆記這個環節十分重要。」

當他實際運用在職場上後，下屬們不同的反應，又會帶來不同的想法，在整理筆記時又能重新思考，調整下一次的行動。

這樣的行為模式，瓦基稱之為「實驗精神」，意外地將「閱讀」與「生活」相互連結，將知識應用在生活、職場中。

「我認為最重要的原因是我很清楚地知道，我的現況絕對不會是最好的。也可以說在愈學愈多後，會發現自己還在初學的階段，還有好多東西可以學習！」

回首2022年，閱讀為瓦基帶來最意料之外的收穫是——與讀者、其他創作者的交流。「有些讀者是家長、小孩，他們看一本書的觀點就會跟我很不一樣，甚至是我不曾想過的視角。」

將自己的心態「歸零」，對於閱讀、筆記領域十分感興趣的瓦基，不僅向書中的各界大神取經，在過去一年，他更從讀者、學員的角度，看到了更多對於閱讀的想法與困難，反而協助他將做得不夠完善的地方持續調整。

沒有完美的筆記法，了解功用才能找到合適的方法

這樣的實驗精神不僅用在過生活，瓦基堅信看完書之後，想要生活有些新的改變，最關鍵的就是「行動力」，在生活中做一些小實驗，驗證書中知識是否可行。這在閱讀筆記方面，瓦基特別有一番心得。

為了經營自媒體「閱讀前哨站」，瓦基的閱讀量、筆記量都來到一個高峰，在將書中知識輸出成文章的過程中，他不斷地優化書寫的方式與架構，在嘗試了無數個筆記法後，他發現「卡片盒筆記法」能加速他一直以來寫作上卡關的地方，並且提升做筆記、寫作的樂趣。

Photo Credit: 生鮮時書提供

看見我眼裡躍躍欲試的火花，瓦基笑著向我解釋，「卡片盒筆記法」其實比較適用於有筆記習慣的學員。這是因為「卡片盒筆記」的目的是激發不同觀點之間的碰撞，將不同書中的知識點延伸，與其他書本或是資訊產生連結。

但是，大部分的人都會發現自己寫卡片盒筆記，一開始很興奮，後來發現寫了半天依舊沒有改變，因此放棄。那是因爲對於「卡片盒筆記」的功用不太清楚，「其實每項筆記方法，都有各自的優缺點，沒有哪一種是百分之百完美的。」瓦基分享道。

嘗試了各種閱讀、筆記方法，瓦基秉持著實驗精神，在生活中一一實踐，因此，他熟知初學者會遇到的困難、如何用筆記引導思考等方法。

「去（2022）年在分享閱讀、筆記的我是去年階段的我，現在回頭，還有很多東西可以幫大家補充得更好、更完善。」

對於又往下一階段邁進的瓦基來說，一路走來，其實也是跌跌撞撞地持續摸索，但他大笑著說：

「也不能說自己被虐，但就是喜歡撞牆，撞久了就知道哪幾道比較高、哪幾道比較低，我不怕花時間，因為是我親自走過的經驗。」

帶著這一年來的親自實踐的豐厚經驗，他廣收課程中學員們的常見QA，針對商管、自傳、小說提供不同的閱讀方法。針對初學者、進階學員錄製3大主題、 5堂課程的內容，放入去年開設的課程「化輸入為輸出」中與學員們分享。

閱讀打開眼界，懂得「夠了」的人生哲學

透過「筆記」幫助思考，瓦基的閱讀之旅，其實在離職前就已經逐漸發酵，一開始接觸功利導向的商管書籍，卻在筆記思考、生活實踐的幫助下，在他面臨跨組織協調、向上管理，甚至是在與女友的爭吵、與家人溝通夢想的過程中起了作用。

最重要的是，他在書中看到了「世界不只有一種生活方式」，在許多傳記或是作者的訪談中，他看見幾千種人生樣貌，這大大改變了他的人生觀與價值觀。

「很多很多書中的觀念，讓我持續地感受到衝擊。」

在閱讀大量書籍的過程中，他看了好多人的經驗分享、商管書籍，發現成功人士的初衷或價值觀，都不是以「利」為主要考量，更別提「金錢」只是「利」的其中一種。「原來世界的運行法不只一種！」瓦基更深入的去了解這些人具體的行為模式後，他才開始有信心去相信：