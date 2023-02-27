【影評】《日麗》：追趕上父親的歲數，終於理解到父親當時的憂鬱
我們想讓你知道的是
《日麗》以回憶形式帶出一些埋藏於過去的線索與感受，故事描述現年31歲的女兒蘇菲透過DV錄像，憶起當年與父親卡倫到土耳其旅遊，慶祝父親31歲生日的記憶片段。然而，這段充滿陽光的記憶，卻呈現出當時年幼的蘇菲沒有察覺的陰鬱。
文：洪馨
2018年被Filmmaker雜誌評選為「25位獨立電影新人」的導演：夏洛特威爾斯（Charlotte Wells），其作品《日麗》獲2023年奧斯卡最佳男主角獎提名，威爾斯的編劇、導演能力也大受好評。
《日麗》以回憶形式帶出一些埋藏於過去的線索與感受，故事描述現年31歲的女兒蘇菲（Frankie Corio 飾）透過DV錄像，憶起11歲當年與父親卡倫（Paul Mescal 飾）到土耳其旅遊，慶祝父親31歲生日的記憶片段。然而，這段充滿陽光的記憶，卻呈現出當時年幼的蘇菲沒有察覺的陰鬱。
兩人之間隱藏與距離的意象
父女倆入住一家整修中的旅店，卡倫為睡著的蘇菲褪去鞋子、蓋棉被、關上燈。蘇菲翻了個身面朝觀眾熟睡，呼吸沉穩、平靜。導演於此處置入一個長鏡頭，最前景是融入黑暗的蘇菲，卡倫的身影則從模糊漸趨清晰，走到陽台，關上玻璃門，點起菸。他毫無節奏的晃動身子，並背對觀眾，與蘇菲節奏平穩的呼吸聲成對比。
此畫面最後聚焦卡倫，配上鏡頭外蘇菲的呼吸聲，造成強烈的不和諧。這幕即透露出父女之間有道「透明的門」，即使能看見彼此，卻難以真正觸碰。
《日麗》中還有許多如「玻璃門」這樣的分割畫面，暗示著隔閡與距離。有一幕是蘇菲在房間裡讀書，卡倫在浴室裡拆石膏。兩人隔著一面牆，畫面的色調分成二等分，蘇菲的部份是黃橙色，卡倫那半則是深藍色。
蘇菲雖然是聰明、早熟的孩子，但仍有許多尚未明白的事情與感受，卡倫為了不讓女兒注意到自己的異常，要她再繼續讀書。「市立是什麼意思？」蘇菲問，由此我們意識到蘇菲仍是未成熟的孩子，而兩人之間的「牆」則切割出卡倫隱藏的痛苦與蘇菲的不理解。
蘇菲曾問卡倫，手撞斷的時候會不會痛？卡倫說不知道、不會、當時不知道手斷掉了。這讓我想到村上春樹〈隨盲柳入眠的女子〉中，表弟問主角「到目前為止，最痛的經驗是什麼？」雖然想不起真實感受，但主角有過很多會造成疼痛的經驗。
「活得越久，痛的次數越多」，村上作品中的主角這麼認為，或許卡倫也有相似的感受，才會在與潛水教練對話時喃喃自語，說難以想像活到四十歲。當時蘇菲回應說「我也沒有手斷掉過」，沒有經歷過的痛苦是無法理解與想像的，所以不僅是手骨折這件事，關於父親內心的痛苦，小蘇菲不可能明白。
背後的脆弱
導演以DV錄像展現「回憶」、「過往」的主軸，蘇菲拍攝卡倫，問他11歲時的情景，卡倫透過錄像出現在電視螢幕上，但這樣的赤裸使他難受。
卡倫切斷攝影，這段電影中唯一由卡倫親口回憶往事的片段，是透過電視黑屏的反射，再透過導演的鏡頭，傳達到觀眾眼中，盡可能不直接的讓我們看到卡倫內心的傷疤。
當時蘇菲雖然就在卡倫身邊，但她僅僅理解到了31歲的卡倫所感受到的，對生日的失望。直到31歲的蘇菲再次透過錄像追溯這段過往，才更接近父親當時的痛苦。
電影中許多場景，主角是背對觀眾的，當角色在隱藏情緒時，他們的弱點正赤裸的向著觀眾。卡倫在女兒召集陌生人為自己祝壽後失聲痛哭，那一幕長鏡頭，演員的哭嚎及肌肉表演極具感染力，寬大的背部隨著抽噎顫動，感覺有什麼東西崩塌了。
卡倫總是為女兒擦背部的防曬，他能注意到女兒脆弱的那面，並細心照料女兒自己難以顧及的部份。蘇菲沒有為卡倫擦過背部的防曬，因為一開始她沒能發掘卡倫的脆弱。
後來父女兩人去洗泥巴浴，蘇菲詢問了卡倫肩上的傷，卡倫為自己惱羞成怒的事道歉，兩人終於有了些許相互理解，於是蘇菲為卡倫的背抹上泥巴，離卡倫的脆弱稍近了，但還未能完全理解。
與蘇菲鬧彆扭的那晚，卡倫戳了蘇菲唱歌的弱點，蘇菲則點破對方「打腫臉充胖子」的行為作為回擊。卡倫背朝我們走向大海，從燈光微弱處，走向更暗的地方，最終走入完全的漆黑，並消失其中。
海浪聲漸大，大得像是直接拍打在我們耳上。隨後背景的救護車聲暗示了卡倫的結局。雖然整部片並沒有明確演出卡倫的死亡，但我們可以從很多線索推測卡倫最後並沒有走向正向的結局。
閃爍與重疊
父女兩人的年齡差，在卡倫的時間停止後，蘇菲才緩緩趕上。電影中不斷有漆黑的畫面閃爍人影，卡倫的舞動、猙獰表情，蘇菲的徬徨、探詢、擔憂，皆在漆黑中閃閃爍爍。好像快要能看清楚全貌，下一刻又馬上進入漆黑，就像小蘇菲對爸爸的了解，也像卡倫對人生的迷惘。直到最後，閃爍畫面中的兩人終於觸碰到彼此，已是蘇菲成年、有了家庭之後，現在31歲的蘇菲此時才得以真正擁抱當時的卡倫。
而卡倫的時間是何時停止的呢？大概是在拍攝完蘇菲向他揮手道別之後，他獨自推門走入使他難受、混亂、躁動的狀態中，直至成年的蘇菲也來到那樣的狀態，才見到一直困在那、無法脫離的卡倫。
旅程快結束時父女兩人拍了照，導演拍攝照片慢慢成像的過程，照片中兩人的模樣逐漸清晰，這也代表透過錄像及回憶，31歲的蘇菲腦中與父親的回憶慢慢明確，除了畫面的顯現，也意味著她總算依著原本模糊不清的線索，漸漸意識、理解到父親當時的憂鬱。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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