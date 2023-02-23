如果國民黨訪陸就是「朝共」，那當年陳菊、賴清德訪陸又該如何界定？
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賴清德鑑於九合一選舉後民進黨慘敗，曾提出重新調整民進黨的兩岸論述及倡議「和平保台」路線，支持蔡英文「維持現狀」兩岸路線，聲稱要與中共方面提出進行「有意義對話」及「建設性對話」；但卻又對國民黨及無黨籍政治勢力與陸交流大加韃伐、標籤化及污名化。這似乎顯示出民進黨在政黨層面與政府層面，存在不同調兩岸路線。
日前，前總統府秘書長李大維被推選，正式回任海基會董事長；前陸委會副主委邱垂正，也正式轉任海基會秘書長；原海基會秘書長詹志宏則解任，並接任陸委會副主委一職。前海基會董事長、金仁寶集團董事長許勝雄宣稱，現在疫情已緩和兩岸應互動，否則只會增加猜忌，甚至造成誤解。看來，海基會、海協會都有新的主事者，對於兩岸關係的發展與緩和，應該會有些較為積極思維及較具體的行動。
兩岸當局雖互釋善意，但尚未到融冰之臨界點
新任海基會董事長李大維表明，目前仍有不少台灣民眾在中國大陸經商、就學或工作，許多陸配、陸生也在台灣各地生活。期待海基會與海協會的互動可以更加緊密，兩岸兩會也可以逐步展開互訪，促進會務交流，海基會也希望能夠及早赴陸。
值得關注是，李大維提出兩會互訪，此一建議若是原本在「九二共識」政治基礎，理應順理成章；然現在民進黨政府並未承認「九二共識」，不僅兩岸兩會暫停對話協商，更遑論是互訪。
本年新春蔡英文在出席「2023大陸台商春節活動」致詞表示，維持台海和平穩定是兩岸共同責任，推動永續健康兩岸交流，是鞏固兩岸和平穩定基礎。宣稱兩岸溝通大門始終敞開，「在理性、對等、相互尊重下，願意跟北京當局展開對話，一起尋求雙方可以接受的區域和平和諧之道。」
在此蔡英文再度表達與中國大陸對話協商的期待，蔡英文執政後一再宣稱願意與對岸坐下來談談，從事「有意義對話」及「建設對話」。
1月31日行政院長陳建仁接任後，立刻視察疫情指揮中心，同行的包括陸委會主委邱太三，隨後指揮中心便宣布「2月7日起取消大陸四點直航入境、小三通的唾液採檢」政策，釋放兩岸互動善意；原2月6日到期的小三通金馬專案出現續辦，儘管最終仍未完成全面開放；核准中國大陸人士120人參加「星雲大師圓寂讚頌典禮」，拒絕中共官方12人卻強調弔唁團未依既有機制申請，且宣稱兩岸官方聯繫機制是2014年馬英九政府建立。
此外，核准上海市台辦副主任李驍東一行於18日來台，參加台灣燈會和參訪北市市政建設。同時，也宣布從2月20日起恢復港澳人士來台自由行。民進黨政府雖釋放善意，卻也有保留。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna