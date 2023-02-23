如果國民黨訪陸就是「朝共」，那當年陳菊、賴清德訪陸又該如何界定？

日前，前總統府秘書長李大維被推選，正式回任海基會董事長；前陸委會副主委邱垂正，也正式轉任海基會秘書長；原海基會秘書長詹志宏則解任，並接任陸委會副主委一職。前海基會董事長、金仁寶集團董事長許勝雄宣稱，現在疫情已緩和兩岸應互動，否則只會增加猜忌，甚至造成誤解。看來，海基會、海協會都有新的主事者，對於兩岸關係的發展與緩和，應該會有些較為積極思維及較具體的行動。

兩岸當局雖互釋善意，但尚未到融冰之臨界點

新任海基會董事長李大維表明，目前仍有不少台灣民眾在中國大陸經商、就學或工作，許多陸配、陸生也在台灣各地生活。期待海基會與海協會的互動可以更加緊密，兩岸兩會也可以逐步展開互訪，促進會務交流，海基會也希望能夠及早赴陸。

值得關注是，李大維提出兩會互訪，此一建議若是原本在「九二共識」政治基礎，理應順理成章；然現在民進黨政府並未承認「九二共識」，不僅兩岸兩會暫停對話協商，更遑論是互訪。

本年新春蔡英文在出席「2023大陸台商春節活動」致詞表示，維持台海和平穩定是兩岸共同責任，推動永續健康兩岸交流，是鞏固兩岸和平穩定基礎。宣稱兩岸溝通大門始終敞開，「在理性、對等、相互尊重下，願意跟北京當局展開對話，一起尋求雙方可以接受的區域和平和諧之道。」

在此蔡英文再度表達與中國大陸對話協商的期待，蔡英文執政後一再宣稱願意與對岸坐下來談談，從事「有意義對話」及「建設對話」。

1月31日行政院長陳建仁接任後，立刻視察疫情指揮中心，同行的包括陸委會主委邱太三，隨後指揮中心便宣布「2月7日起取消大陸四點直航入境、小三通的唾液採檢」政策，釋放兩岸互動善意；原2月6日到期的小三通金馬專案出現續辦，儘管最終仍未完成全面開放；核准中國大陸人士120人參加「星雲大師圓寂讚頌典禮」，拒絕中共官方12人卻強調弔唁團未依既有機制申請，且宣稱兩岸官方聯繫機制是2014年馬英九政府建立。

此外，核准上海市台辦副主任李驍東一行於18日來台，參加台灣燈會和參訪北市市政建設。同時，也宣布從2月20日起恢復港澳人士來台自由行。民進黨政府雖釋放善意，卻也有保留。