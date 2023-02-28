【接地氣的現代詩】楊牧〈地震後八十一日在東勢〉：唯有哀矜，才能讓我們的同理與愛心源遠流長
我們想讓你知道的是
面對災難，我們當然會難過、會悲傷，這都是可以理解的、也是正常的，但身為遠在他國的旁觀者，我們也要照顧好自己的身心、蓄積能量，避免自己在單次的捐款、一次性的發洩之後，就不再關注災後工作。
這次「接地氣的現代詩」，想帶大家讀一首比較老派的詩，由詩人楊牧創作的〈地震後八十一日在東勢〉。這個時間點選擇這首詩，意義非常明確：2月6日，土耳其、敘利亞發生規模7.8的大地震，截至2月20日已經造成4.6萬人死亡。慘烈的狀況，讓許多台灣人回想起24年前重創台灣的九二一地震，當時也造成2415人身亡。而楊牧的這首詩，就寫於地震發生的1999年。
地震後八十一日在東勢
你沿著河水往下走，不久
就看見那舞台了。所有的道具
都已經卸下，人員（檢場的
四個，燈光二）已經到期
兩個小時內一切就緒
不要打擾舞者：讓她們
像白鷺鷥那樣掩翅休息
負責旁白的對著錄影機
朗誦一首新詩：表情，我說
只能適可而止。背景音樂
視實際需要調節。鄉野的風
降八度吹過，激起一些漣漪
不要打擾舞者：讓她們
像白鷺鷥那樣掩翅休息
若有人終於還是淡忘了子午夜
天地呼嘯的震撼，河對岸
白芒花輕搖一些轉醒的帳篷
如半熄的燈泡；這其中必然
有些啟示，關於男女出場序
不要打擾舞者：讓她們
像白鷺鷥那樣掩翅休息
這時電話0932手袋裡響起
你兩次讓路給穿雨衣的村人
站在橋頭看霽色天邊初染的
光輝，隔山傳來久久疑似
中斷的音訊——縱使驚喜
不要打擾舞者：讓她們
像白鷺鷥那樣掩翅休息
在理解這首詩前，有必要先聊聊這首詩創作的背景，才能理解詩中的雙關意涵。曾受教於楊牧、加入雲門舞集的作家謝旺霖曾在演講中聽楊牧提到這首詩的創作源起，地震後有天，楊牧正思索舞蹈的問題，打電話想請教舞蹈家朋友羅曼菲，那時，羅曼菲正隨雲門舞集，在台中縣東勢災區準備演出，希望為受傷的災民打氣。
電話接通那一刻，羅曼菲同時被工作人員詢問，舞台在哪？她於是回答：「你沿著河水往下走，不久就看見那舞台了。」楊牧被這句話的美所感動，經羅曼菲同意後，化用到詩中，寫成了這首詩。而「地震後八十一日」就是雲門舞集在東勢演出的日子。
寧靜的氛圍，祈禱傷亡者真正「Rest in Peace」
從這層緣起來看，這首詩充滿了雙關意涵。其中最重要的雙關，莫過於這首詩重複了四次的「不要打擾舞者：讓她們／像白鷺鷥那樣掩翅休息」。這兩行詩既描述舞者的身姿像白鷺鷥一樣優美，可能也象徵地震後被蓋上屍布的亡者。楊牧反覆強調「不要打擾」、「掩翅休息」，希望人們不要打擾，讓他們得以真正Rest in Peace。
除了這個最重要的雙關比喻，詩中還有一些小地方可能也同時象徵舞團與亡者。例如「所有的道具／都已經卸下」既描述舞團卸下演出道具，可能也象徵地震亡者卸下了人生的重擔、痛苦。第3段「白芒花輕搖一些轉醒的帳篷／如半熄的燈泡」也許真的在形容舞者的帳篷，也可能形容地震當下，燈泡受損的情景。最後一段「隔山傳來久久疑似／中斷的音訊」除了說明東勢山區訊號不穩，也形容大地震後，通訊建設被震毀，倖存的災民，在震後的驚恐中，焦急地想要聯繫家人，卻久久才能連絡上。
描述九二一大地震的詩其實非常多，之所以選擇這首詩，是因為它夠「平靜」。講述地震、災害的詩，人們難免動用一切詞彙來說明災情有多慘、死傷有多嚴重，但這首詩，唯一衝擊的句子，只有第三段「子午夜／天地呼嘯的震撼」，其餘的描述都是低調的、平靜的。例如第二段，楊牧直白地寫道「表情，我說／只能適可而止」、「背景音樂／視實際需要調節」，這些都提醒我們，面對災痛必須保持「哀矜勿喜」的態度。
此外，詩中的所有意象，也都是輕柔、平靜的。例如形容風時，楊牧說是「鄉野的風」，而非急切的大風，甚至連風聲都不能太劇烈，楊牧形容「降八度吹過」，而風的大小，只能是「激起一些漣漪」的程度。此外，「白芒花輕搖」、「霽色天邊初染的光輝」以及「白鷺鷥」都是極為柔美、輕盈的意象。
Tags：
生成式AI應用即將落地！產業革新前夕，企業如何搶占先機？AWS「AI/ML人工智慧及機器學習解決方案日」免費研習熱烈報名中
我們想讓你知道的是
近年AI技術不斷突破，誰可以更快掌握這股趨勢，即可掌握企業營運先機。AWS作為企業客戶信賴雲端服務供應商，即將於3月16日舉辦「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」，展示各行各業的AI／ML業務解決方案。
隨著數據科技不斷進步，人工智慧（AI）技術已逐漸成熟，無論是生產線、企業管理，甚至分析決策等方面都有所應用。到了2022年，人工智慧與機器學習（AI／ML）技術再次迎來巨大突破──機器被賦予了類似人類的思維模式，能夠自然對話、產出的「生成式人工智慧（Generative AI）」橫空出世。這不只代表機器能夠像大腦般運作，也意味著未來AI能夠幫助企業梳理資訊、分析數據，甚至有如真人般貢獻需要「創意」的生產力──無庸置疑，AI／ML正在醞釀下一波業務創新、驅動企業變革。換而言之，在這劃時代的關鍵時刻中，越快讓AI技術落地到企業的DNA，就越能掌握下個世代的營運先機！
生產力革命前夕：構建AI基礎設施，開啟人機合作想像
眼看AI技術成熟、即將跨入主流市場，仍在擔憂組織內部還沒準備好迎接企業運作革新嗎？別擔心，Amazon Web Services（AWS）台灣團隊將於3月16日（四）舉辦「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」，透過AWS專家群的分享與展示，帶您了解AI／ML趨勢脈動及技術概念，搭配精心挑選的客戶案例解析，打造最符合用戶需求的專屬模型。
深度解析AI趨勢、企業應用案例等精彩內容，量身打造專屬解決方案 高效能地進行產業創新與大幅節省營運成本
AWS深知，降低技術的使用門檻，是迎接每次生產力革命的一大前提，因此AWS致力將繁瑣的科技技術降維，打造協助企業的客製化工具，以強大的技術服務作為客戶的堅實後盾──即便企業缺乏AI／ML的專業人才，依然能夠藉由啟用AWS的AI／ML服務，大規模、高效能地進行產業創新、大幅節省營運成本。
在本次「AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日」中，AWS將舉辦多場的AI／ML主題講座，深度探討生成式AI (AIGC)發展、AI技術應用、務實產業解決方案、AI／ML創新技術等面向──其中，AWS也將邀請科技財經媒體-數位時代、1111 人力銀行、KKLab 等多家AWS知名企業客戶，分享AWS AI／ML技術如何幫助產業進行創新、優化業務的實際經驗，期待透過拆解技術、應用場景、決策等思考層面，協助與會者了解不同產業的AI／ML落地應用經驗，以及AI／ML技術服務解決方案如何優化業務營運效率、大幅降低數位轉型成本，及早實現創新的營運成果。
AI／ML技術應用範圍甚廣，無論您屬於哪一個行業類別，AWS的服務應用幾乎都能提供相對應的專業服務。例如透過ML技術支援的個人化服務，能客製化推薦，並提升電商、行銷領域客戶體驗的Amazon Personalize；或是預先裝載訓練完畢的機器學習模型，使用者只要選擇合適方案、導入數據，即可啟用客製化ML服務的Amazon SageMaker JumpStart等。相信無論科技業、媒體、製造業，還是服務業、零售業的從業者，都能在AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日中，瞭解機器學習的商業價值、掌握營運突破的商機、找到最佳數位轉型解決方案。
除此之外，AI／ML人工智慧及機器學習解決方案日不但免費參與，凡完整參與並填寫會後問卷的參與者即可獲得AWS客製隨身杯 。
AI／ML人工智慧及機器學習 解決方案日－活動資訊
● 活動時間：2023年3月16日 | 8:30 AM - 5:00 PM
● 活動地點：台北國際會議中心－TICC（信義路五段1號）
● 參與方式：實體參與 (AWS將於一週前寄發活動通知)。
● 報名連結：https://tnlbs.pse.is/awsevent
● 課前準備：活動中，AWS講師將會分享如何透過AWS帳戶使用多種AI／ML免費方案，讓您於活動後直接應用到您的業務場景。為更好的參與效果，建議您活動前完成AWS帳號註冊，讓您在活動中可同步操作體驗、亦可現場與AWS專家諮詢 。
※ 若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。