2023/02/23,
國際

紐西蘭遊客馬尼拉街頭中彈身亡，菲國官方擔心恐影響旅遊業

紐西蘭遊客馬尼拉街頭中彈身亡，菲國官方擔心恐影響旅遊業
馬尼拉街頭(示意圖) Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

紐西蘭遊客於馬尼拉街頭遭搶匪槍殺，菲律賓官方擔憂恐影響觀光。自2020年初爆發新冠疫情，菲律賓旅遊業也隨之停擺，直至2022年疫情趨緩，菲律賓也於2022年2月全面開放觀光，自2022年底累積旅遊人次超過260萬，然而近期槍擊案頻傳，恐影響遊客至菲律賓旅遊的意願。

根據《美聯社》報導，本月19號，在馬尼拉馬卡蒂（Makati）金融區的一條郊區街道上，34歲的紐西蘭遊客尼古拉斯.彼得.史泰西 （Nicholas Peter Stacey）與其菲律賓女友遇到兩名騎摩托車的搶匪，在史泰西試圖奪取搶匪手中的手槍時，胸部中彈身亡。兩名嫌犯於今日（22）下午被警方逮捕。

馬尼拉警察局長約內爾.艾斯托莫（Jonnel Estomo）表示：「我們將不遺餘力將嫌犯送進監獄並受到起訴之」，並強調此次意外為單一事件，但其也承認這起案件可能會嚇到計畫來菲律賓旅遊的遊客。

「我們會加強巡守，防止類似意外再度發生，並確保警察會提供人們需要的所有幫助」艾斯托莫說。

史泰西的女友帕梅拉.蓋伊.維拉諾薩 （Pamela Gaye Villanoza） 告訴調查人員，她和史泰西剛結束在西部島嶼省份巴拉望島（Palawan Island）的度假之旅，午夜凌晨才抵達馬尼拉。當搶匪騎著摩托車靠近時，她與史泰西正在前往洗衣店的路上，其中一名搶匪下車並用手槍指著兩人，而他的同伴則將摩托車停在幾公尺外把風，史泰西與持槍男子搏鬥後被槍殺。

根據紐西蘭媒體《1news》報導，家屬表示史泰西是「心地善良，無私的好人」，在菲律賓遇害是讓人難以接受的悲劇，並設立了募款平台，希望透過民眾募資，將史泰西的遺體運回紐西蘭，目前募款金額已達1萬5461元紐幣（新台幣29萬）。

華航首飛台北–宿霧
Photo Credit: 中央社
菲律賓宿霧為熱門旅遊景點

菲律賓觀光部門（DOT）統計，自2022年二月全面開放遊客入境，至2022年底，菲國旅遊人數高達260多萬人次，其中以美國、韓國、澳洲的遊客最多。國際遊客帶來超過一兆披索的收益（約新台幣50億）。觀光部長克莉絲緹娜.弗拉斯科（Christina Frasco）更表示，2023年的旅遊人數目標將是2022年得兩倍，希望至少能達到480萬人次。

為吸引國外遊客，菲律賓政府將過去入境需申請的網路健康聲明表「One Health Pass」更改為更方便填寫的「eARRIVAL CARD」，而馬尼拉、宿霧等觀光地的機場皆陸續進行整修，希望能帶給遊客更佳的旅遊體驗。

然而，治安問題長期以來一直阻礙著菲律賓的旅遊業，如今槍擊事件頻傳，對於菲國的旅遊產業的復甦可能會造成負面影響。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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