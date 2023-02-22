公視紀實第三季《彼岸他方》：「我是誰，我從哪裡來，我將去向何方」，越南與台灣被遺忘的歷史
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由公視推出的紀錄片《彼岸他方》，將題目放置於越南內戰分裂所造成的難民現象，而後從越南難民的流亡足跡——新加坡、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、香港、澳門、日本、韓國、台灣等國，輻射出一幅冷戰時代的亞洲肖像，或者，更精準的說，是記錄台灣與越南逃亡者超過半世紀的緣分。
「今天我們不能做一個為自由而奮戰的鬥士，明天我們就會淪為漂流海上的難民。」——紀錄片《彼岸他方》
公視紀實今（2023）年走入第三季，而在這一季將推出四部紀錄短片、一部長片紀實新作，此前討論過前四部作品，包含《當飛機飛過》、《Maro’ay to ko kerah何處是我家》、《勳章》以及《獨弦之歌》；前兩部作品皆碰觸了「家」的經驗，以及試圖再定義何謂、何處、何種關於「家」的樣貌，至於後兩部作品，則是將敘事主軸置放於女性，除了試圖建立其主體性之外，也窺見女性時而堅韌、時而柔情的樣態。
至於最後一部作品，本篇文章談及的《彼岸他方》，則是將題目放置於越南內戰分裂所造成的難民現象，而後從越南難民的流亡足跡——新加坡、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、香港、澳門、日本、韓國、台灣等國，輻射出一幅冷戰時代的亞洲肖像，或者，更精準的說，是記錄台灣與越南逃亡者超過半世紀的緣分。
19世紀末，法國掌權越南，而當殖民、帝國主義興起時，文化的挪移與霸權，就成為帝國的重點註記，成了越南揮之不去並與之共存的歷史血脈，然而，法國對越南的殖民始終是外來者，在1945年二戰甫結束之際，由胡志明在河內發表的《獨立宣言》，引發法越長達9年的戰爭。
直到1954年，法國戰敗，越南正式脫離法國統治，成為獨立自主的國家，然而越南卻分裂成南北越，在共產與自由的對抗之際，仍要面對西方二戰後迅速崛起的美帝干擾，越戰成了二戰後不可忽視的區域熱戰。
而在21世紀的當下，當文化透過影像等媒材載體傳遞而出時，越戰銀幕的現形，基本上長期遭致美國好萊塢把持，使各地普世觀眾對於越戰的思考，仍是以美帝、歐洲為本位主義的方向討論，容易導致忽略越南自身的處境。然而，從創作者的眼睛，將目光投射於越南觀點，甚至是台灣的眼界，恰恰正是《彼岸他方》折射而出的重要立足之處。
為何在上述短文簡單提及越南的殖民史以及共產與民主的內戰，因在《彼岸他方》之中，討論歷史是導演劉建偉顯而易見的影像敘事，此紀錄片基本上是一部「爬梳被隱藏，接著試圖重新出土的史料」，看作是一本書寫歷史影像的影像書籍，或許是對於《彼岸他方》的恰當描繪。
導演劉建偉以畫外音的旁白，搭配片中大量使用的歷史照片、影像，一頁一頁地翻出當1975年南越淪陷後，1977至1988這十餘年間，台灣政府在澎湖收容51艘船、2000多名越南海漂難民的故事。
至於無法忽略的是，1970年代，除了越南難民之外，在台灣的中華民國，也在1971年退出聯合國，這個舉動在當時使得台灣的國際能見度與聲量持續下探，乃至於許多歷史狀態並無正式於聯合國記載，而群在聯合國消失，無處可去的越南難民與台灣關係，從《彼岸他方》之中得以窺見的是，是台灣退出聯合國之後，所參與國際人道救援的一段重要歷史，在導演劉建偉的影像之中，這是必須重新賦權的史觀。
也因此，觀看《彼岸他方》就不難發現，這是由台灣視角所書寫的紀錄片，而在口述歷史、歷史照片、歷史影像的堆疊之中，就此勾勒出台美、台日、台韓、台越的部分政治輪廓，至於其中的殖民與不被殖民，救援與不救援，遺忘與不遺忘等多重對照，就是導演劉建偉試圖重新將歷史返還於這群難民，甚至是越南與台灣等地的國族遺緒。
換句話說，挖掘《彼岸他方》的影像核心之際，能夠深刻感受屬於上世紀遭致遺忘的歷史幽魂不斷盤旋、纏繞，就夠體會政治機器是如何影響生活軸線，而這就必須從19世紀的帝國主義、第二次世界大戰、法越戰爭、南北越的共產之戰所牽引而出。
歷史是複雜的，視角的不同就會帶來不同的解讀方式，而又如何在歷史的縱深之中找到某種切面，去述說創作者欲傳遞的價值，是這類歷史紀錄片工作者該做的事，導演劉建偉確實在《彼岸他方》之中，讓觀者看見了這樣的企圖心。
於是，在詮釋歷史的視角之中，《彼岸他方》做了這件事——影像積極地訴說1975年越南政權更替，因為饑荒或政治迫害，許多越南人逃離家園，致使於海外各地生根，而在1975年4月30日，越共佔領了南越首都西貢，越南共和國從此亡國，現今統一的越南社會主義共和國，將每年4月30日稱為「統一日」，相同這一天，也是許多海外越南僑民所稱的「國恨日」。
走筆至此，不難發現「統一日」／「國恨日」即是一體兩面的歷史解讀，也是越南難民的重要切片，政治如何讓人與人、家與家、國與國、族與族等多重關係產生推移與變化，《彼岸他方》都能看見與詮釋。
至於在冰冷的歷史其中，導演劉建偉甚至讓「南海血淚」入戲——透過吃人肉而喧囂塵上的「清風號」漁船作為故事切點，這件事是有效的，1978年至1979年，這艘吃人肉的越南難民船，建立起這段海上漂浪記的歷史肅殺，而事實上，當吃人肉的「清風號」幻為繪畫的《南海血淚圖》時，從史實轉化為藝術媒材時，漂浪、無根、弒親、叛眾的歷史遺毒，背後是要探問這道主旨——「我是誰，我從哪裡來，我將去向何方。」
從「清風號」到《南海血淚圖》再到《彼岸他方》，這是一種肉體與精神的轉化與遷移過程，是歷史在創作者手上成為武器（繪畫／影像）的最佳例證，導演劉建偉述說了越南的傷痛，並以台灣澎湖作為圓心軸，輻射出澎湖成為難民生命的起源，同時在被攝者重返於澎湖或是原出生地時，重建了完整的人，乃至於整併了這段被歷史遺忘的歷史——就像是《南海血淚圖》，永遠將掛在史館的牆上，或深鑿於觀者心中。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
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富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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