公視紀實第三季《彼岸他方》：「我是誰，我從哪裡來，我將去向何方」，越南與台灣被遺忘的歷史

「今天我們不能做一個為自由而奮戰的鬥士，明天我們就會淪為漂流海上的難民。」——紀錄片《彼岸他方》

公視紀實今（2023）年走入第三季，而在這一季將推出四部紀錄短片、一部長片紀實新作，此前討論過前四部作品，包含《當飛機飛過》、《Maro’ay to ko kerah何處是我家》、《勳章》以及《獨弦之歌》；前兩部作品皆碰觸了「家」的經驗，以及試圖再定義何謂、何處、何種關於「家」的樣貌，至於後兩部作品，則是將敘事主軸置放於女性，除了試圖建立其主體性之外，也窺見女性時而堅韌、時而柔情的樣態。

至於最後一部作品，本篇文章談及的《彼岸他方》，則是將題目放置於越南內戰分裂所造成的難民現象，而後從越南難民的流亡足跡——新加坡、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、香港、澳門、日本、韓國、台灣等國，輻射出一幅冷戰時代的亞洲肖像，或者，更精準的說，是記錄台灣與越南逃亡者超過半世紀的緣分。

Photo Credit: 公視提供 《彼岸他方》劇照

19世紀末，法國掌權越南，而當殖民、帝國主義興起時，文化的挪移與霸權，就成為帝國的重點註記，成了越南揮之不去並與之共存的歷史血脈，然而，法國對越南的殖民始終是外來者，在1945年二戰甫結束之際，由胡志明在河內發表的《獨立宣言》，引發法越長達9年的戰爭。

直到1954年，法國戰敗，越南正式脫離法國統治，成為獨立自主的國家，然而越南卻分裂成南北越，在共產與自由的對抗之際，仍要面對西方二戰後迅速崛起的美帝干擾，越戰成了二戰後不可忽視的區域熱戰。

而在21世紀的當下，當文化透過影像等媒材載體傳遞而出時，越戰銀幕的現形，基本上長期遭致美國好萊塢把持，使各地普世觀眾對於越戰的思考，仍是以美帝、歐洲為本位主義的方向討論，容易導致忽略越南自身的處境。然而，從創作者的眼睛，將目光投射於越南觀點，甚至是台灣的眼界，恰恰正是《彼岸他方》折射而出的重要立足之處。

Photo Credit: 公視提供 《彼岸他方》劇照

為何在上述短文簡單提及越南的殖民史以及共產與民主的內戰，因在《彼岸他方》之中，討論歷史是導演劉建偉顯而易見的影像敘事，此紀錄片基本上是一部「爬梳被隱藏，接著試圖重新出土的史料」，看作是一本書寫歷史影像的影像書籍，或許是對於《彼岸他方》的恰當描繪。

導演劉建偉以畫外音的旁白，搭配片中大量使用的歷史照片、影像，一頁一頁地翻出當1975年南越淪陷後，1977至1988這十餘年間，台灣政府在澎湖收容51艘船、2000多名越南海漂難民的故事。

至於無法忽略的是，1970年代，除了越南難民之外，在台灣的中華民國，也在1971年退出聯合國，這個舉動在當時使得台灣的國際能見度與聲量持續下探，乃至於許多歷史狀態並無正式於聯合國記載，而群在聯合國消失，無處可去的越南難民與台灣關係，從《彼岸他方》之中得以窺見的是，是台灣退出聯合國之後，所參與國際人道救援的一段重要歷史，在導演劉建偉的影像之中，這是必須重新賦權的史觀。

也因此，觀看《彼岸他方》就不難發現，這是由台灣視角所書寫的紀錄片，而在口述歷史、歷史照片、歷史影像的堆疊之中，就此勾勒出台美、台日、台韓、台越的部分政治輪廓，至於其中的殖民與不被殖民，救援與不救援，遺忘與不遺忘等多重對照，就是導演劉建偉試圖重新將歷史返還於這群難民，甚至是越南與台灣等地的國族遺緒。

換句話說，挖掘《彼岸他方》的影像核心之際，能夠深刻感受屬於上世紀遭致遺忘的歷史幽魂不斷盤旋、纏繞，就夠體會政治機器是如何影響生活軸線，而這就必須從19世紀的帝國主義、第二次世界大戰、法越戰爭、南北越的共產之戰所牽引而出。

Photo Credit: 公視提供 《彼岸他方》劇照，澎湖難民營裡的孩童

歷史是複雜的，視角的不同就會帶來不同的解讀方式，而又如何在歷史的縱深之中找到某種切面，去述說創作者欲傳遞的價值，是這類歷史紀錄片工作者該做的事，導演劉建偉確實在《彼岸他方》之中，讓觀者看見了這樣的企圖心。

於是，在詮釋歷史的視角之中，《彼岸他方》做了這件事——影像積極地訴說1975年越南政權更替，因為饑荒或政治迫害，許多越南人逃離家園，致使於海外各地生根，而在1975年4月30日，越共佔領了南越首都西貢，越南共和國從此亡國，現今統一的越南社會主義共和國，將每年4月30日稱為「統一日」，相同這一天，也是許多海外越南僑民所稱的「國恨日」。

走筆至此，不難發現「統一日」／「國恨日」即是一體兩面的歷史解讀，也是越南難民的重要切片，政治如何讓人與人、家與家、國與國、族與族等多重關係產生推移與變化，《彼岸他方》都能看見與詮釋。

至於在冰冷的歷史其中，導演劉建偉甚至讓「南海血淚」入戲——透過吃人肉而喧囂塵上的「清風號」漁船作為故事切點，這件事是有效的，1978年至1979年，這艘吃人肉的越南難民船，建立起這段海上漂浪記的歷史肅殺，而事實上，當吃人肉的「清風號」幻為繪畫的《南海血淚圖》時，從史實轉化為藝術媒材時，漂浪、無根、弒親、叛眾的歷史遺毒，背後是要探問這道主旨——「我是誰，我從哪裡來，我將去向何方。」

從「清風號」到《南海血淚圖》再到《彼岸他方》，這是一種肉體與精神的轉化與遷移過程，是歷史在創作者手上成為武器（繪畫／影像）的最佳例證，導演劉建偉述說了越南的傷痛，並以台灣澎湖作為圓心軸，輻射出澎湖成為難民生命的起源，同時在被攝者重返於澎湖或是原出生地時，重建了完整的人，乃至於整併了這段被歷史遺忘的歷史——就像是《南海血淚圖》，永遠將掛在史館的牆上，或深鑿於觀者心中。