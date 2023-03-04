【小說】《追憶逝水年華：第一卷》選摘：最後我還是睡著了，儘管媽媽沒來和我說晚安
我們想讓你知道的是
半睡半醒間，臥榻上的敘述者想起兒時在貢布雷的夜晚，以及鄰居斯萬先生的來訪晚餐。除卻期待母親上樓對他睡前一吻的焦急，彼時在貢布雷的一切，在他記憶中俱已不復存在。
文：馬塞爾・普魯斯特（Marcel Proust）
很長一段時間，我早早就寢。有時，燭火才剛熄滅，我的眼睛便已闔上，甚至還來不及告訴自己：「我要睡了。」然後，過了半小時，一想到尋求入睡的時間該到了，我又清醒過來。我想放下自以為還拿在手裡的書，吹熄蠟燭；入睡的同時，不斷思考著方才讀到的內容。但那些思緒轉化成了個有點特殊的樣貌，我覺得自己彷彿就是書裡講述的：一座教堂、一曲四重奏、法蘭西一世和查理五世的敵對競爭。醒來後，信以為此之念還殘留了幾秒，並未驚動理智，但有如鱗片壓住我的雙眼，阻礙我以眼睛去感知蠟燭並未點亮。
然後，我開始感到那念頭非我的智力能理解，如同靈魂轉生之後不再理解先前某世的思想。書的主題從我身上脫離，我得以自由決定運用與否。一旦視覺恢復，我十分訝異周遭竟如此幽暗，對我的雙眼而言溫和恬適且沒有負擔，但對我的神智或許更是如此，因那幽暗宛如一件沒有緣由之事，無從了解，像一件真正晦暗之事。我揣測現在可能是幾點鐘。我聽見火車的汽笛，時而較遠，時而稍近；有如一隻林中鳥兒的啼唱，標示距離，向我描述荒蕪的鄉野何等遼闊。穿越其中的旅人匆匆趕往下一站；新的地方、不習慣的行為模式、最近一次閒談，至今仍在深夜寂靜中揮之不去的那異鄉街燈下的訣別，以及歸鄉的溫暖，由於這一切引發的激動，他走的這條小徑將深深印刻在他的記憶中。
我將臉頰輕輕靠上枕頭舒適柔軟的頰，那飽滿而清新的觸感一如我們孩提時的臉。我擦亮火柴照看手錶。午夜已近。就在這種時刻，當一個被迫踏上旅途、不得不住進陌生旅店的病人因病情發作而驚醒，瞥見門縫有光，會感到慶幸。多幸運啊！已是早上了！不久後，僕人們就將起床，他就能按鈴，就會有人過來救他。病痛得以緩解的期望給了他受苦的勇氣。正好，他相信他聽見腳步聲了，那腳步逐漸走近，卻又隨即走遠。房門下那一縫亮光亦已消失。原來是午夜。煤氣燈剛被關掉，最後一個僕人離開，他必須整晚受苦，沒有解方。
我復又睡下，僅僅偶爾短暫醒來，就那麼一小會兒，讓我聽到牆面鑲板縮脹的咔啦聲響，我睜開眼睛注視幽暗有如萬花鏡般的千變萬化，藉著片刻的微醒意識，以及很快又恢復的遲鈍無感，我品嘗睡意：傢俱，房間，所有一切，以及只占一小部分的我，皆沉浸其中。又或者，睡著睡著，我毫不費力地便回到人生初期某段至今從無演變的歲月，稚齡時的恐懼再現，像是叔公揪住我的卷髮，還有這頭卷髮被剪落、散去的那一天——那一天，對我而言，一個全新時期就此展開。睡夢中的我本已忘記這件事，為了逃脫叔公的魔掌而清醒，便又立刻回想起來。不過，為求謹慎，我先用軟枕將頭整個圍起護住，而後才又回歸夢境的世界。
偶有幾次，如同夏娃誕生自亞當的肋骨，在我入睡之際，一個女人從我大腿上某個不當的位置誕生。她從我正在享受的歡愉中成形，我兀自幻想是她給了我那份快感。在她體內，我的軀體感受到自身的炙熱，想再次與之相連；我總在此時就醒來。相較於剛剛才分離的這個女子，所有人在我眼中皆顯得十分疏遠。那不過是一會兒前的事；我的臉頰還因她的熱吻而發燙，身上的肌肉還被她的體重壓得痠痛疲累。如果，像以前曾出現過的幾次，她的長相近似我在真實人生中認識的某位女性，那麼我將盡全力達成這個目標：找到她。如同那些人，為求親眼見到一座渴望已久的城市而踏上旅途，並想像在現實中竟可能享受到夢境的魅惑迷人。關於她的回憶點滴消散，我已忘記夢中的女孩。
一個睡著時的人將時刻流逝的跡線、歲月年華，以及世界景物的序列圈繞在身邊。一醒過來，直覺便驅使他前去探詢，一秒即能辨識所在地點，判別在清醒之前已過了多少時間。但這些排序可能混亂，中斷。歷經些許失眠後，時近早晨，正當讀書之際，忽然遭到睡魔侵襲；與平時睡姿實在太不相同，只消抬起手臂便能阻擋太陽，令亮光倒退。結果在醒來的第一分鐘，他再也不知那時究竟是幾點，會以為自己才剛上床。若他以另一種更偏差、更凌亂的姿勢陷入昏沉，比如，晚餐後癱坐在沙發上，那麼，脫離軌道的世界裡必然全面顛倒錯亂：神奇的沙發椅會帶他在時空中疾速旅行，而在睜眼那一瞬間，他會以為自己還在幾個月前，躺在另一個國度裡。
不過，就算在我的床上，只要睡意夠深，讓我的心神完全放鬆，這次睡眠就會與我所睡之處的空間配置脫鉤；那麼，夜半醒來時，由於我不知自己身在何處，甚至，在乍醒那瞬間，連自己是誰都不知道，只有或許在動物心靈深處輕顫著的那種原始、真樸的存在感，我簡直比穴居山洞的人類更一籌莫展。然而回憶——關乎的尚非我所在之處，而是我曾住過、而且可能置身其中的地方——宛如從天而降的援兵，將我拉出憑我一己之力難以脫困的虛無之感。一秒不到，我便穿越了幾個世紀的文明；朦朧睡眼望見的景象：煤氣燈，還有大翻領襯衫，一點一滴重組了我的自我的天生特質。
也許周遭事物靜止不動是我們的確信強制生出的結果。由於我們對它們的想法頑強不搖，故而堅信在周遭的就是這些，而非其他。儘管如此，當我這麼醒來，神智便開始騷動，徒然尋求得知我在哪裡，努力在幽暗中環視種種事物、地域國家、韶光年華。我的身體麻木遲鈍，難以翻動，試圖根據疲憊的形態判辨肢體的位置，藉此歸納出牆壁的方位，傢俱的擺設，以便重新建構並說出當下所在的住處。肢體的記憶，肋骨的記憶，膝蓋和肩膀的記憶，一個接一個地為我呈現了好幾個這軀體曾睡過的寢室；然而，在它周圍，一道道看不見的牆，依據想像中的房間格局變換著位置，在漆黑中不停旋轉。我的思考在時間與形狀的門檻上遲疑，甚至在思緒比對環境條件指認出臥室之前，它——我的身體——已回想起每間臥房所用的床鋪類型，房門方位，窗戶採光方式，是否有走廊存在，以及我在那裡入睡和睡醒時所想的事。關節僵直的那一側試著猜測它朝向何方，想像自己，比方說，臥躺在一張華蓋大床裡，面對著牆。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！