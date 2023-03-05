【小說】《追憶逝水年華：第一卷》選摘：對於斯萬的懇求，我的外公外婆一概拒絕受理
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在友人引介下，出身巴黎上流家庭、舉止優雅有禮的斯萬認識了奧黛特，一名「半上流社會」的交際花。斯萬初見奧黛特並無特別好感，只是，當她的形貌意外地開始占據他獨處時的遐思，再也無法與回憶切割時，自此，就唯有奧黛特能帶給他喜悅與折磨。
文：馬塞爾・普魯斯特（Marcel Proust）
要進入維爾迪蘭家的「小核心」，「小團體」，「小幫派」，條件只有一個，但不可或缺，那就是必須默認一組教條，而其中一條是：那一年受維爾迪蘭夫人力挺、在她口中常被形容成「這麼懂得彈奏華格納，恐怕天理不容！」的年輕鋼琴師，一人即「扳倒」普蘭特和魯賓斯坦兩人；另一條則是寇達爾醫師的醫術遠比波坦醫生高明。凡是沒被維爾迪蘭夫婦說服，不相信沒來他們家的那些人所舉辦的晚會無聊至極的「新成員」，將會落得立刻被驅逐的下場。由於女性在這方面總比男性叛逆，不肯輕易放下絲毫社交人士的好奇心，和親身得知其他沙龍有何吸引力的欲望，再加上維爾迪蘭夫婦覺得，這種檢驗精神和該死的輕率可能透過傳染，對他們這個小教派的正教性產生致命危害，於是，一個又一個地，將所有女「信徒」全都逐出門外。
光是那一年，人數已大幅削減（雖然維爾迪蘭夫人本身德行高尚，出身自一個備受尊敬，極度富有卻完全隱祕不為人知的布爾喬亞家庭，而且早已刻意逐步與娘家斷絕所有關係），除了醫師的年輕妻子之外，差不多就僅剩一個幾乎算是交際花的德．克雷西夫人，對她，維爾迪蘭夫人直呼其閨名奧黛特，並宣稱她是一個「心愛的人兒」；此外還有鋼琴師的姑媽，以前大概曾當過看門婦。她們皆對社交圈一無所知，天真無比，那麼容易就聽信別人的話，真以為莎岡親王夫人和蓋爾芒特公爵夫人不得不付錢請窮苦人家去替她們的晚宴撐場面，以至於後來經人介紹獲邀前往這兩位貴婦家時，這曾經的看門婦和交際花皆不屑地斷然拒絕。
維爾迪蘭夫婦不特別發送晚餐邀約：他們家裡隨時可「多擺一副餐具」。晚間的聚會不特別制定節目。年輕鋼琴師會上場演奏，不過只在「興致來了」時才彈，因為這兒沒有人會強迫任何人，就像維爾迪蘭先生說的：「朋友至上，同志萬歲！」但鋼琴師若是想彈奏《女武神的騎行》或《崔斯坦》的序曲，維爾迪蘭夫人就會提出抗議，並非因為不喜歡那段音樂，相反地，是因為那曲子給了她太多感受。「所以您一定要我受偏頭痛之苦？您明明知道，每次彈這首，我的頭痛就會發作，我知道發作起來會有什麼後果！明天，待我起床時，晚安，人都走光了！」而如果他不彈琴，大家便閒聊；友人之一，通常是他們當時最為寵愛的畫家，借用維爾迪蘭先生的說法形容，他「脫口就是一句令人噴飯的輕浮玩笑」；維爾迪蘭夫人尤其愛笑——她那麼習慣把當下形容情緒的引申比喻當成原意來看，以至於，有一天，因為笑得太厲害，下巴因而脫臼，寇達爾醫師（當時還只是一個初出茅廬的年輕人）不得不替她兜回去。
正式禮服在此被禁止，因為這是「伙伴」之間的聚會，也免得看起來就像那些他們避之如瘟神、只在大型晚宴時才會邀請的「討厭鬼」；他們也盡可能少舉辦大型晚宴，除非那能令畫家開心，或是讓更多人認識他們的音樂家。其餘時間，大伙兒便猜猜字謎，變裝吃宵夜，但只有自己人，不摻雜任何小「核心」以外的陌生人。
但隨著「同志們」在維爾迪蘭夫人的生活中所占的地位越發重要，所謂的討厭鬼，麻煩鬼，倒是可套用於所有把朋友從她身邊拉遠，偶爾妨礙他們空閒休息的一切上，有時是某個同志的母親，或另一個人的職業，又或再另一個人的鄉間別墅，或他欠佳的身體健康。如果寇達爾醫師認為必須中斷晚餐先行離開，趕回一名危急的病人身邊，「誰知道呢？」維爾迪蘭夫人便對他說，「或許您今晚不去打擾，他感覺還比較好受，因為能度過一個沒有您的美好夜晚。明天一大早您再過去，就會發現他的病全都好了。」從十二月初開始，她一想到信徒們在聖誕節或元旦那天可能「脫隊」，就渾身不對勁。鋼琴師的姑媽硬是要侄子那天去她自己的母親家中吃團圓飯：「您的母親，您以為她這樣就會死嗎？」維爾迪蘭夫人冷酷刻薄地嚷起來，「只因為元旦當天你們不去陪她吃晚飯，沒遵守外省的鄉下習俗？！」
到了耶穌受難週，她的焦慮再次發作：
「醫師，您可是一位博學之人，意志堅強，受難週那個星期五，您當然也會照常過來吧？」第一年，她這麼對寇達爾說，語氣自信，彷彿不可能需要懷疑答案。但等著他說出來時，她渾身顫抖，因為他若是不來，恐怕就要剩她孤單一人。
「受難聖週的星期五我會過來......來跟您道別，因為我們要去奧維涅省過復活節。」
「奧維涅省？是要去餵跳蚤和蝨子嗎？祝您玩得稱心如意！」
沉默了一陣子之後：
「您若是早點說多好，我們本來可以安排安排，舒舒服服地一起共度這趟旅行的。」
同樣地，如果某「信徒」有一個朋友，或哪個「女常客」的調情對象，竟能讓這名小圈子成員偶爾「脫隊」，維爾迪蘭這對夫妻倒也不怕哪個女子有戀人，只要她跟他在他們家相會，在他們面前戀愛，而且愛他不比愛他們多即可。他們總說：「好呀！把您的朋友帶過來。」然後便開始測試他，看他是否能對維爾迪蘭夫人赤誠相待，是否有被納入「小幫派」的資格。如果沒有，他們便會將把人引進來的信徒帶到一旁，幫他個小忙，故意找他的朋友或情婦的麻煩。若情況相反，則輪到「新人」成為一名信徒。因此，那一年，當那名交際花告訴維爾迪蘭先生，說她認識了一個迷人的男子，斯萬先生，並迂迴暗示那位先生一定會很高興得到他們接待時，維爾迪蘭先生當下便將這番請求傳達給了他的妻子。（他向來只管順從妻子的意見，專門扮演將欲望付諸實現的角色，包括信徒們的欲望，不惜動用各種聰明巧思，給予豐富資源。）
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