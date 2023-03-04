【小說】基列系列《傑克》選摘：一個牧師的女兒竟跟積習難改的流浪漢混在一起，這太荒謬了
我們想讓你知道的是
《遺愛基列》出版十八年後，作者瑪莉蓮．羅賓遜終於揭曉浪子傑克離家二十年來的生活，也藉著他對世界與社會的反叛，與讀者一同思索「平等」的真義：我們是否真有含納「歧異」的勇氣？
文：瑪莉蓮．羅賓遜（Marilynne Robinson）
他只落後兩步，幾乎就走在她身旁。她沒有回頭，只說：「我不跟你說話。」
「我完全理解。」
「如果你真的完全理解，就不會跟著我了。」
「一個男人邀請女士去吃晚餐，就該送她回家。」
「不，他不必這麼做。如果她叫他走開，叫他不要煩她。」
「我受到的教養就是這樣，我也沒辦法。」但是他過到對街，隔著馬路與她同行。走到她住處外一個街區的時候，他又穿過馬路走回這一邊。他說：「我真心想要道歉。」
「我不想聽。你也不必費心解釋。」
「謝謝。我的意思是，我也寧可不要解釋。如果不解釋也無所謂的話。」
「沒有什麼事無所謂。在我們這番對話裡容不下『無所謂』這三個字。」儘管如此，她的語氣溫和。
「我當然明白。但我沒辦法什麼都不做。」
她說：「我這輩子從來不像今晚這麼丟臉。」
他說：「呃，你認識我的時間還不長。」
她停下腳步。「現在你開起玩笑來了，很好笑。」
他說：「我有個毛病，不該惹笑的事會讓我發笑。我想我跟你提過。」
「而你又是從哪裡冒出來的呢？我走著走著，你就跟在我後面了。」
「喔，如果嚇到了你，我很抱歉。」
「不，你沒有嚇到我，我知道那是你。就連小偷都不會這麼鬼鬼祟祟。你想必是躲在哪棵樹後面。真是可笑。」
「欸，總之，我把你平安送到家門口了。」他掏出皮夾，抽出一張五元美鈔。
「拜託，這算什麼！在我家門口拿錢給我？別人看見了會怎麼想？你想要毀掉我的生活！」
他把錢和皮夾收起來。「我實在欠考慮。我只是想讓你知道我並不是想要賴帳。我知道你一定是這麼想的。你瞧，我的確帶了錢。這就是我想表達的意思。」
她搖著頭。「我在手提包裡翻來掏去，想盡辦法湊足零錢來付那盤我們沒吃的豬排。最後我還欠老闆兩毛錢。」
「嗯，我會把錢還你。悄悄地還。比如說夾在一本書裡。你還有幾本書在我這兒。我認為這個夜晚十分愉快，除了最後那一部分。三個鐘頭裡只有一個鐘頭不太愉快。一筆小額的私人借款，將立即償還。也許就在明天。」
她說：「我想你還指望我繼續忍受你！」
「其實不然。一般說來，別人都不會忍受我。我不怪你。我知道這是什麼情況。你就連生氣的時候都還是語氣溫柔。這很少見。」
「我想，我受的教養沒讓我在街頭和人爭吵。」
「我指的是其實另一種溫柔。我有幾分鐘的時間，如果你想私下談談。」
「你是在邀請你自己進屋裡來嗎？沒什麼好談的。你回家吧，或是隨便你要去哪裡。我受夠了，不管這算什麼。你就只是個麻煩。」
他點點頭。「我從來沒有否認過這一點。至少是很少否認。」
「我同意。」
他們在那兒站了整整一分鐘。
他說：「我一直期待著這個夜晚。我不太希望這樣結束。」
「儘管我這麼生你的氣。」
他點點頭。「所以我還無法走開。我不會再見到你了，但此刻你還在這裡⋯⋯」
她說：「我只是無法相信你會讓我那麼難堪。我還是無法相信。」
「說真的，當時那樣做似乎是上策。」
「我原本以為你好歹是個紳士，或多或少。」
「通常是的，在大多數情況下。不折不扣，在大半時間裡。」
「好了，我家門口到了。你可以走了。」
「這倒是。我會走的。我只是覺得有點難以走開。給我幾分鐘吧，等你進去，也許我就會走了。」
「如果有幾個白人經過，你就會溜之大吉了。」
他倒退了一步。「什麼？你以為剛才是這種情況嗎？」
「我看見他們了，傑克。那幾個男人。我沒有瞎，而且我也不笨。」
「我不明白你為什麼還願意跟我說話。」
「我自己也不明白。」
「他們只是想要討債，有可能會動粗。要知道，我不能冒險和他們爭吵。上一次差點害我坐牢三十天。那會使你難堪，也許更難堪。」
「真有你的！」
「也許，但我不是⋯⋯我真高興你告訴了我。否則我可能會留下你在這裡想著⋯⋯我不希望你⋯⋯」
「事情的真相也沒好到哪裡去。說真的⋯⋯」
「噢，好得多，肯定好得多。」
「所以現在我該原諒你，因為你所做的並不是你可能做出的最差勁的事？」
「嗯，可以這樣說，不是嗎？我的意思是，澄清了這件事，我心裡舒坦多了。假如我十分鐘前就走開，想想會有多麼不同。那樣我就真的再也見不到你了。」
「誰說你還會見到我？」
他點點頭。「我忍不住要想現在我的機會比較大。」
「也許，如果我決定相信你。也許並不。」
「你真的應該相信我。這又何妨？你還是可以掛斷我的電話，退回我寫的信。事情並不會有所不同。只不過你不會接連幾個星期都有那些不愉快的念頭，想著我們本來可以共度的那個美好夜晚，你卻是怎麼度過了那幾個鐘頭。你可以就只原諒我這麼多。」
「原諒我自己，原諒我這麼傻。」
「你要這麼想也可以。」
她轉過身來看著他。「不要把這當成好笑的事——我認為你會。任何一部分都不要，永遠都不要。而你若是在試圖討好我，這沒用。」
「沒用。我再清楚不過。方才發生的是某種自發的化學作用，是傑克．鮑頓和⋯⋯空氣之間的接觸。就像磷，你曉得的。當然不是真正的火焰，比較像是鬼火。一種由於尷尬而起的玫瑰紅熱氣，圍繞著任何一種普通事物。無法隱藏。我想熵應該有個光環⋯⋯」
「別再說了。」她說。
「這是因為我緊張。」
「我知道。」
「你不必理會。」
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！