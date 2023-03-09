《天賦密碼》：衡量天生氣質的方式有好幾十種，我喜歡把重點放在「三E特徵」
我們想讓你知道的是
美國遺傳學╳發展心理學權威 迪克博士，彙整畢生所學，將孩童＆父母各以三大種「天賦密碼」分類：外向、情緒、自律。100%本於基因科學的「天賦密碼」分類教養法，0歲開始就適用！
文：丹妮爾．迪克（Danielle Dick, Ph.D.）
三E特徵
研究者的口袋裡有很多方法用來對人的天生氣質抽絲剝繭。衡量天生氣質的方式有好幾十種，不同的學者專家採用不同的方式來為人的天生氣質和行為分類和命名。在這本書中，我要把重點放在三種主要的性格特徵，這三大特徵或許在別的地方有不同名稱或定義上有些微小差異，不過卻是數百項嬰幼兒行為傾向的研究都一致得出的結果。這些研究都採用了來自父母和孩子生活其他重要人士的報告，以及孩子在研究實驗室和在家裡等自然環境當中的行為觀察。
不管是來自不同文化背景還是不同性別的孩子身上，都能觀察到我喜歡簡稱為三E的「三大特徵」（Big Three），或「三E特徵」（Three Es）（不同性別間還是存在一些較小的差異，在後面會討論到）。孩子最早在嬰兒時期就會流露出這三種特徵，接著在兒童前期和兒童中期還是會很有一致性地表現出來。
這三種特徵的英文原文剛好都是以英文字母E開頭，這「三個E」並不是學術文獻上通常會使用的術語，而是同樣為人父母的我，在廣泛閱讀大量複雜難懂的科學文獻後，從中摘取出的重要資訊，然後寫成這本給父母的實用工具書。如果你是身為研究者的父母，得曉得這本書不是學術文獻的讀書報告。
我運用臨床心理學、發展心理學和行為遺傳學（這些都是我所專精的領域）得到的研究發現，以父母的視角「翻譯」出來，期望能為其他父母發揮這些知識的實用性到最大。這三大特徵會讓你對孩子潛藏的遺傳組成有清楚的了解，讓你能夠預知孩子到青少年時期和成人以後的行為特徵。密切觀察並了解孩子的性格落在什麼樣的區間，是你做父母的重責大任。要找出有效的教養方法，就要從了解孩子，了解孩子的遺傳祕密開始。
接下來，我要介紹六個孩子，他們各自代表落在這三大特徵維度上高、低位置的孩子。接下來的篇幅裡會談到這些孩子不同的天生氣質特徵，請你必須謹記在心的是，這些特徵並沒有所謂的「好」或「壞」。是的，某些性格類型真的會讓父母傷透腦筋，但事實上對這些特質的觀感是「好」或「壞」，會隨著時間改變，不同文化也有不同的解讀。
如同前面討論過的例子，有些我們認為希望在年幼孩子身上看到的「好」性格，放到青春期孩子身上恐怕會帶來麻煩。（例如，幼童身上顯現出優秀的社交能力，我們會為此高興，但是社交能力太強的青少年卻可能更容易受到同儕影響，更容易受到誘惑去嘗試藥物或酒精。）
大人不喜歡在兒童身上看到的特質（例如拒絕聽話），在成人身上卻會得到讚美（例如挺身而出捍衛個人原則）。有些文化認為小孩就必須服從，其他文化則強調個體性的重要。重點是，所有的性格特徵都有優缺點（無可否認的是，某些性格特徵在不同的發展階段確實會使教養變得困難）。
第一種天賦密碼：外向性（Extraversion）
莉拉的父母都會開玩笑說，莉拉一出生就是準備好要風靡全世界。襁褓時的她很喜歡大人跟她玩「躲貓貓」，爸媽逗弄她的時候總是開心大笑個不停。莉拉喜歡新玩具，喜歡跟大人出門。爸媽推著她坐嬰兒車出門，要是有路人佇足，探進她的嬰兒車瞧她，她都會發出開心的咯咯笑聲。莉拉開始會爬之後，無時無刻不是在爬來爬去。她喜歡去上寶寶律動和親子帶動唱的課程。每次去到新的遊戲場，她就會熱切地四處探索，在公園裡很容易就能跟其他小孩交上朋友。
她喜歡購物，會很興奮地在商店裡到處跑，「幫」媽媽把物品放進購物車裡。莉拉父母的頭號大事就是要帶她出去消耗精力，因為她要是沒在外頭好好放電的話，就會在家裡玩「開飛機」，興高采烈地滿屋子跑，不然就是跳進她建造的枕頭堡壘，結局一定是有什麼東西被她弄壞掉。
米拉則是個很能自得其樂的寶寶，她喜歡被爸媽抱著，安靜祥和地仰望著他們。她偶爾會蠕動一下，或是想要扭動身體爬走。像是「躲貓貓」之類刺激性比較強的遊戲容易嚇到她，這個寶寶喜歡舒適地依偎在大人的懷裡。大人讀童書給她聽，她就靜靜地坐著。
米拉長大後，喜歡待在家裡玩安靜的遊戲，像是翻開撲克牌比賽記憶力的「對對碰」，她不喜歡去鬧哄哄的遊戲場或是購物中心的遊戲區。要是有以前沒見過的人來家裡，她會很害羞，需要花一點時間才能跟客人熟絡起來。不過不需要太久時間，她就能夠拿著她的絨毛玩具獻寶給客人看，然後在她房間裡玩下午茶派對的遊戲。家裡如果變安靜，米拉的爸媽知道假使他們去找，會發現米拉正在房間裡安安靜靜地玩積木或拼圖。
莉拉和米拉分別代表了「三E特徵」中落在第一個維度兩端的孩子，這第一個E就是：「外向性」（Extraversion）。外向的根源在孩子發展早期就會顯現出來，藉由孩子在外向性格方面的傾向，透過以下事物反映出來：正向情感（孩子對於周遭世界和人物的喜悅程度）、活動程度（孩子有多愛「動」），以及探索行為（孩子有多喜歡嘗試新事物）。
外向程度高的孩子，比較容易笑口常開，活動力高。在嬰兒時期很容易就笑，也時常笑。父母跟他們互動時，會發出嬰兒的咯咯聲。常常動來動去，要不是在爸媽臂彎裡蠕動，就是在遊戲墊上爬來爬去。高度外向的孩子喜歡去新地方，沒嘗試過的活動對他們來說都是刺激的。等這類孩子長大一點，總是精力充沛，喜歡在遊戲場玩耍，或是玩溜滑梯從高處滑下來。他們喜歡用跑而不是用走的去某個地方，也喜歡認識人。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！