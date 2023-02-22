受訪稱「香港是包容城市」，賀建奎「高才通」簽證被港府取消

中國科學家賀建奎因「基因編輯嬰兒」在大陸被指非法行醫判囚3年，但他近日獲港府批出「高端人才通行證計畫」（簡稱高才通），香港社會出現質疑聲音。事件經一日發酵，港府昨晚（21日）指，懷疑有人以虛假陳述獲得簽證，宣告其簽證無效，並會展開刑事調查。

（中央社）經過一天爭議後，港府昨晚宣布取消中國大陸科學家賀建奎的「高才通」來港簽證。

賀建奎曾因非法行醫罪在中國大陸被判刑。他昨天表示，已透過香港的「高才通」獲發給赴港發展的簽證，事件引起爭議。

港府發言人昨晚公布，入境事務處一直嚴格審批每宗簽證或進入許可的申請，入境處經檢視有關申請後，懷疑有人以虛假陳述獲得簽證或進入許可，入境處處長已依法宣告其簽證或進入許可無效。

賀建奎多年前任職深圳南方科技大學副教授，2018年，他對外宣布，其團隊透過基因編輯成功令一對雙胞胎出生後即擁有抵抗愛滋病的能力，但這項研究在全球引發非議，既有技術層面，也有道德層面。

2019年底，賀建奎等3人因共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，被深圳法院裁定「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款。

去年底，香港行政長官李家超在施政報告中公布多項吸引外來人才的計畫，包括「高端人才通行證計畫」，為期兩年；這項計畫主要為吸引全球百強大學畢業生來港。

對於有刑事紀錄的賀建奎透過「高才通」計畫獲准來港，香港有輿論批評港府處理人才來港過程中有漏洞及粗疏，但也有評論指出，當局應該釐清刑事紀錄的輕重，不應該因為輕微的刑事紀錄就扼殺人才來港。

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賀建奎：來港研究，會遵守倫理道德

（中央社）賀建奎昨日見傳媒時曾說，他來港後計畫展開罕見遺傳病的基因治療研究，強調相關研究會遵守倫理道德和國際的科學共識。

《無線電視》台昨日在報導中播放了賀建奎的發言。據報導，他在北京會見記者時說，希望尋求與香港的大學及科研機構合作。

他說，2月初在網上向港方提交「高端人才通行證計畫」申請，一週後獲批。

賀建奎說，「我一直認為香港是一個自由、繁榮、包容及開放的城市，我看好香港的未來。我現在正與香港的大學、科研機構及公司聯繫，如果有決定合適的機會，我會考慮赴香港工作。」

他說，計劃展開罕見遺傳病的基因治療研究，尤其是目前正在研究的杜氏肌肉營養不良症。

他表示，目前沒有打算長期在港居留，到香港主要是探討合作及工作機會。

賀建奎多年前曾任職深圳南方科技大學副教授，2019年底，他因為非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，被深圳法院裁定「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款。

港府去年底為吸引海外人才而設立「高端人才通行證計畫」，主要吸引全球百強大學的人士來港，獲批者可獲發給2年的通行證來港發展，不設人數限額。

由於賀建奎有刑事紀錄，港府批准他來港引起爭議。有港府官員較早時表示，計畫的申請人毋須填寫刑事犯罪紀錄。

Photo Credit: GettyImages 賀建奎

港府：申請人毋須填寫刑事犯罪紀錄

（中央社）針對中國大陸基因編輯寶寶案主角賀建奎以高端人才身分獲批來港發展一事，香港相關官員昨日表示，當前有關計畫不要求申請者填寫刑事紀錄。

賀建奎曾任職深圳南方科技大學副教授，2019年底，他因為非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，被深圳法院裁定「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款。

賀建奎前天（20日）在社群平台表示，他申請香港的「高端人才通行證計畫」已獲批，並表示「看好香港的未來」。由於他有刑事紀錄，港府批准他來港引起少許爭議。

勞工及福利局局長孫玉菡昨日回應事件時向媒體說，現時相關計畫的申請人毋須填寫刑事犯罪紀錄，但當局會不時調整及檢視計畫的申請流程，包括申請者填寫的個人資料，有需要時會作出調整。

他表示，不會評論個案，但強調相關人才計畫由入境處處長最後把關，如果有任何申請涉及不實陳述或與事實不符，有關申請將會視作無效，已發出的簽註可被註銷；即使獲批簽註人士成功來港，在兩年後續證時，入境處也會再作檢視。

賀建奎在深圳南方科技大學任職時，於2018年對外宣布，其團隊透過基因編輯成功令一對雙胞胎出生後即擁有抵抗愛滋病的能力；這項研究在全球引發非議，既有技術層面，也有道德層面。

2019年底，賀建奎等3人因共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，被深圳法院裁定「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款。

去年底，香港行政長官李家超在施政報告指出，過去兩年，香港勞動人口流失約14萬。

為此，他公布多項吸引外來人才的計畫，包括「高端人才通行證計畫」，為期兩年，申請資格包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上，以及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士。

這兩類人士可獲發為期2年的通行證來港發展，不設人數限額。

至於未符工作經驗要求但最近5年內畢業於全球百強大學的畢業生也可獲發通行證，每年上限1萬人。

孫玉菡上週曾表示，這項計畫推出約7週以來，申請者已超過1萬人，當局已批出7700宗申請。另據報導，申請者絕大部分來自大陸。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex