受訪稱「香港是包容城市」，賀建奎「高才通」簽證被港府取消
我們想讓你知道的是
中國科學家賀建奎因「基因編輯嬰兒」在大陸被指非法行醫判囚3年，但他近日獲港府批出「高端人才通行證計畫」，香港社會出現質疑聲音。事件經一日發酵，港府指，懷疑有人以虛假陳述獲得簽證，宣告其簽證無效，並會展開刑事調查。
中國科學家賀建奎因「基因編輯嬰兒」在大陸被指非法行醫判囚3年，但他近日獲港府批出「高端人才通行證計畫」（簡稱高才通），香港社會出現質疑聲音。事件經一日發酵，港府昨晚（21日）指，懷疑有人以虛假陳述獲得簽證，宣告其簽證無效，並會展開刑事調查。
（中央社）經過一天爭議後，港府昨晚宣布取消中國大陸科學家賀建奎的「高才通」來港簽證。
賀建奎曾因非法行醫罪在中國大陸被判刑。他昨天表示，已透過香港的「高才通」獲發給赴港發展的簽證，事件引起爭議。
港府發言人昨晚公布，入境事務處一直嚴格審批每宗簽證或進入許可的申請，入境處經檢視有關申請後，懷疑有人以虛假陳述獲得簽證或進入許可，入境處處長已依法宣告其簽證或進入許可無效。
賀建奎多年前任職深圳南方科技大學副教授，2018年，他對外宣布，其團隊透過基因編輯成功令一對雙胞胎出生後即擁有抵抗愛滋病的能力，但這項研究在全球引發非議，既有技術層面，也有道德層面。
2019年底，賀建奎等3人因共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，被深圳法院裁定「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款。
去年底，香港行政長官李家超在施政報告中公布多項吸引外來人才的計畫，包括「高端人才通行證計畫」，為期兩年；這項計畫主要為吸引全球百強大學畢業生來港。
對於有刑事紀錄的賀建奎透過「高才通」計畫獲准來港，香港有輿論批評港府處理人才來港過程中有漏洞及粗疏，但也有評論指出，當局應該釐清刑事紀錄的輕重，不應該因為輕微的刑事紀錄就扼殺人才來港。
賀建奎：來港研究，會遵守倫理道德
（中央社）賀建奎昨日見傳媒時曾說，他來港後計畫展開罕見遺傳病的基因治療研究，強調相關研究會遵守倫理道德和國際的科學共識。
《無線電視》台昨日在報導中播放了賀建奎的發言。據報導，他在北京會見記者時說，希望尋求與香港的大學及科研機構合作。
他說，2月初在網上向港方提交「高端人才通行證計畫」申請，一週後獲批。
賀建奎說，「我一直認為香港是一個自由、繁榮、包容及開放的城市，我看好香港的未來。我現在正與香港的大學、科研機構及公司聯繫，如果有決定合適的機會，我會考慮赴香港工作。」
他說，計劃展開罕見遺傳病的基因治療研究，尤其是目前正在研究的杜氏肌肉營養不良症。
他表示，目前沒有打算長期在港居留，到香港主要是探討合作及工作機會。
賀建奎多年前曾任職深圳南方科技大學副教授，2019年底，他因為非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，被深圳法院裁定「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款。
港府去年底為吸引海外人才而設立「高端人才通行證計畫」，主要吸引全球百強大學的人士來港，獲批者可獲發給2年的通行證來港發展，不設人數限額。
由於賀建奎有刑事紀錄，港府批准他來港引起爭議。有港府官員較早時表示，計畫的申請人毋須填寫刑事犯罪紀錄。
港府：申請人毋須填寫刑事犯罪紀錄
（中央社）針對中國大陸基因編輯寶寶案主角賀建奎以高端人才身分獲批來港發展一事，香港相關官員昨日表示，當前有關計畫不要求申請者填寫刑事紀錄。
賀建奎曾任職深圳南方科技大學副教授，2019年底，他因為非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，被深圳法院裁定「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款。
賀建奎前天（20日）在社群平台表示，他申請香港的「高端人才通行證計畫」已獲批，並表示「看好香港的未來」。由於他有刑事紀錄，港府批准他來港引起少許爭議。
勞工及福利局局長孫玉菡昨日回應事件時向媒體說，現時相關計畫的申請人毋須填寫刑事犯罪紀錄，但當局會不時調整及檢視計畫的申請流程，包括申請者填寫的個人資料，有需要時會作出調整。
他表示，不會評論個案，但強調相關人才計畫由入境處處長最後把關，如果有任何申請涉及不實陳述或與事實不符，有關申請將會視作無效，已發出的簽註可被註銷；即使獲批簽註人士成功來港，在兩年後續證時，入境處也會再作檢視。
賀建奎在深圳南方科技大學任職時，於2018年對外宣布，其團隊透過基因編輯成功令一對雙胞胎出生後即擁有抵抗愛滋病的能力；這項研究在全球引發非議，既有技術層面，也有道德層面。
2019年底，賀建奎等3人因共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，被深圳法院裁定「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款。
去年底，香港行政長官李家超在施政報告指出，過去兩年，香港勞動人口流失約14萬。
為此，他公布多項吸引外來人才的計畫，包括「高端人才通行證計畫」，為期兩年，申請資格包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上，以及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士。
這兩類人士可獲發為期2年的通行證來港發展，不設人數限額。
至於未符工作經驗要求但最近5年內畢業於全球百強大學的畢業生也可獲發通行證，每年上限1萬人。
孫玉菡上週曾表示，這項計畫推出約7週以來，申請者已超過1萬人，當局已批出7700宗申請。另據報導，申請者絕大部分來自大陸。
新聞來源：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。