創作出陪伴台灣人長大的〈搖嬰仔歌〉，是什麼造就了呂泉生不凡的音樂人生？

文：音音有代誌｜K編

「嬰仔嬰嬰困，一瞑（一夜）大一寸，嬰仔嬰嬰惜，一暝大一尺，搖子日落山，抱子金金看（仔細看），你是我心肝，驚你（怕你）受風寒……」

這首歌，你聽過嗎？它，是來自台灣的搖籃曲，由「台灣合唱曲之父」呂泉生所作的〈搖嬰仔歌〉，不但陪伴了不少人度過襁褓歲月，更傳遞出父母對於孩子的憐愛之情。

今天，我們就要帶大家認識這位以歌逐夢的台灣音樂家呂泉生，看他是怎麼樣因為一場意外邂逅，從此繫下與音樂的不解之緣，創造出簡單而雋永、讓人一聽就難以忘懷的動人作品。

對於台灣音樂數不盡的貢獻，還是民謠採編的第一人

談到呂泉生的音樂人生，除了有我們常聽到的指揮家、作曲家、教育家三個身分外，他也是台灣「音樂史上民謠採編第一人」。對他來說，採集民謠是志趣所在，更是工作以外的第一樂趣，他所採集的音樂作品，包括我們熟悉的兩首閩南民謠——〈六月田水〉與〈丟丟銅仔〉，均以五線譜的形式，將民謠轉化成能朗朗上口的合唱曲。

此外，他亦奉命策畫電台節目，發掘出〈望你早歸〉楊三郎、〈燒肉粽〉張邱東松等優秀的音樂創作者，使台灣多了不少由民間傳唱的國民歌曲；在不斷地創作與收集之下，他更出版了《國民學校音樂課本》、《一〇一世界名歌集》、《新選歌謠》等台灣早期重要的樂譜、刊物，解決了當時台灣戰後禁止使用日治時期教材、卻沒有中文版本的窘境，裡頭的歌曲——〈鳳陽花鼓〉、〈王老先生有塊地〉、〈蘇武牧羊〉、〈珍重再見〉等更是長輩們跨時代的音樂記憶。

Photo Credit: 國立傳統藝術中心台灣音樂館 呂泉生編輯的《國民學校音樂課本》封面

除了上述這些，呂泉生一生很重要的經歷莫過於成立了「榮星合唱團」。要知道，在當時台灣物資還不是那麼豐腴的時代，「音樂」仍被視作可有可無，因此，「成立合唱團」在當時更被視作異想天開之舉。

不過，呂泉生遇見了幫助自己成立合唱團的重要推手：台中一中學弟辜偉甫。辜偉甫提供場地與資金，讓呂泉生能放心地全心全意指導團員，兩人的攜手更開啟了台灣戰後合唱團的熱潮！

有趣的是，合唱團當時的招生條件為：體格要健康、性格要開朗、要真正喜歡唱歌，入學測驗時，還會讓大家現場演唱我們熟知的兒歌〈妹妹揹著洋娃娃〉（笑）。而榮星合唱團在呂泉生細膩嚴謹的教導之下，不僅在海內外頗負盛名、頻頻出國參與表演競賽，還啟發了諸多團員對音樂的興趣，紛紛以音樂相關職業為一生志業。

Photo Credit: 開放博物館官網 呂泉生與辜偉甫的合影

Photo Credit: 國立傳統藝術中心台灣音樂館 呂泉生指揮榮星兒童合唱團的身影

因緣際會開啟了與音樂的終身邂逅

講完了呂泉生一生重要的音樂貢獻之後，你是不是開始好奇，究竟是什麼樣的學習背景，造就了呂泉生不凡的音樂人生？

1916年7月1日，呂泉生出生於台中神岡三角仔（今神岡區三角里）。由於出生於當時聞名全台的望族「呂式家族」，呂泉生的父親對他寄予厚望，希望長大後能成為人人敬仰的醫師。不過，呂泉生卻因為學校的一場「修學旅行」徹底改變了他的命運……

當時，他隨學校的修學旅行前往日本參觀，有一晚，他在日比谷公會堂聆聽了一場小提琴獨奏會，舞台上不停流洩的美好音樂和磅礡的動人之感，都讓呂泉生深受感動與震撼，決意走上音樂之路。

立定志向之後，雖然受到父親的反對，但呂泉生仍舊堅持自己的音樂夢，不但找了台中知名的音樂教師磯江清學習小提琴、也一邊向長老教會知名的女鋼琴家陳信貞學習鋼琴。

1935年，呂泉生在一邊練琴、一邊兼顧學業的情況下，在留級了一年之後，總算順利從中學校畢業，考入了東洋音樂學校（今東京音樂大學），將人生的音樂旅程推進到下一個篇章。

Photo Credit: 國立傳統藝術中心台灣音樂館 呂泉生與東洋音樂學校的台灣學生一起合影

受傷沒關係，我用我的方式繼續追夢

不過，命運在這時卻給了呂泉生無情一擊。

抵達日本之後，呂泉生原本打算朝往「鋼琴演奏家」邁進，不料卻在一次練習中意外拉傷右手，留下了手臂無力的後遺症，等於給他的夢想宣判了無期徒刑。

但是，呂泉生仍然沒有放棄音樂的人生志向。經過思索過後，他選擇用聲樂、作曲、指揮等形式繼續追夢，而老師們也看中了他的歌唱天賦，建議他轉入聲樂部學習。果然，呂泉生優異的歌唱天分頻頻受到稱讚，還進一步完成了和聲學等艱澀的理論課程，為之後的作曲生涯鋪路。

畢業之後，呂泉生沒有馬上回到台灣，而是繼續留在日本發展。除了時常參與廣播、電視表演之外，還入選了當時頗具盛名的「東寶日本劇場」聲樂隊員，頗負劇場重用。

後來，由於父親病重、加上中日戰爭等時局所迫，呂泉生在二戰過後正式回到台灣發展。不僅積極與台灣各個樂團、合唱團合作，也首度嘗試指揮與編曲，以及民謠採集工作。同時，完成了他膾炙人口的——〈搖嬰仔歌〉、〈杯底不可飼金魚〉、〈阮若打開心內的門窗〉等富有台灣濃厚鄉土情懷、傳唱度極高的音樂作品。

以下來聽聽〈搖嬰仔歌〉、〈杯底不可飼金魚〉、〈阮若打開心內的門窗〉，〈阮若打開心內的門窗〉還有呂泉生親自指揮的畫面。

細看呂泉生的一生，數十年對於音樂的熱情與熱忱，不但對台灣的音樂教育落下了堅實基礎，他的作品更成為了跨時代的傳唱佳話，簡單卻又真誠的旋律，讓人一聽過就永生難忘。

你呢？在呂泉生的作品中，你最喜歡的又是哪一首？

參考資料

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航