創作出陪伴台灣人長大的〈搖嬰仔歌〉，是什麼造就了呂泉生不凡的音樂人生？
我們想讓你知道的是
細看呂泉生的一生，數十年對於音樂的熱情與熱忱，不但對台灣的音樂教育落下了堅實基礎，他的作品更成為了跨時代的傳唱佳話，簡單卻又真誠的旋律，讓人一聽過就永生難忘。
文：音音有代誌｜K編
「嬰仔嬰嬰困，一瞑（一夜）大一寸，嬰仔嬰嬰惜，一暝大一尺，搖子日落山，抱子金金看（仔細看），你是我心肝，驚你（怕你）受風寒……」
這首歌，你聽過嗎？它，是來自台灣的搖籃曲，由「台灣合唱曲之父」呂泉生所作的〈搖嬰仔歌〉，不但陪伴了不少人度過襁褓歲月，更傳遞出父母對於孩子的憐愛之情。
今天，我們就要帶大家認識這位以歌逐夢的台灣音樂家呂泉生，看他是怎麼樣因為一場意外邂逅，從此繫下與音樂的不解之緣，創造出簡單而雋永、讓人一聽就難以忘懷的動人作品。
對於台灣音樂數不盡的貢獻，還是民謠採編的第一人
談到呂泉生的音樂人生，除了有我們常聽到的指揮家、作曲家、教育家三個身分外，他也是台灣「音樂史上民謠採編第一人」。對他來說，採集民謠是志趣所在，更是工作以外的第一樂趣，他所採集的音樂作品，包括我們熟悉的兩首閩南民謠——〈六月田水〉與〈丟丟銅仔〉，均以五線譜的形式，將民謠轉化成能朗朗上口的合唱曲。
此外，他亦奉命策畫電台節目，發掘出〈望你早歸〉楊三郎、〈燒肉粽〉張邱東松等優秀的音樂創作者，使台灣多了不少由民間傳唱的國民歌曲；在不斷地創作與收集之下，他更出版了《國民學校音樂課本》、《一〇一世界名歌集》、《新選歌謠》等台灣早期重要的樂譜、刊物，解決了當時台灣戰後禁止使用日治時期教材、卻沒有中文版本的窘境，裡頭的歌曲——〈鳳陽花鼓〉、〈王老先生有塊地〉、〈蘇武牧羊〉、〈珍重再見〉等更是長輩們跨時代的音樂記憶。
除了上述這些，呂泉生一生很重要的經歷莫過於成立了「榮星合唱團」。要知道，在當時台灣物資還不是那麼豐腴的時代，「音樂」仍被視作可有可無，因此，「成立合唱團」在當時更被視作異想天開之舉。
不過，呂泉生遇見了幫助自己成立合唱團的重要推手：台中一中學弟辜偉甫。辜偉甫提供場地與資金，讓呂泉生能放心地全心全意指導團員，兩人的攜手更開啟了台灣戰後合唱團的熱潮！
有趣的是，合唱團當時的招生條件為：體格要健康、性格要開朗、要真正喜歡唱歌，入學測驗時，還會讓大家現場演唱我們熟知的兒歌〈妹妹揹著洋娃娃〉（笑）。而榮星合唱團在呂泉生細膩嚴謹的教導之下，不僅在海內外頗負盛名、頻頻出國參與表演競賽，還啟發了諸多團員對音樂的興趣，紛紛以音樂相關職業為一生志業。
因緣際會開啟了與音樂的終身邂逅
講完了呂泉生一生重要的音樂貢獻之後，你是不是開始好奇，究竟是什麼樣的學習背景，造就了呂泉生不凡的音樂人生？
1916年7月1日，呂泉生出生於台中神岡三角仔（今神岡區三角里）。由於出生於當時聞名全台的望族「呂式家族」，呂泉生的父親對他寄予厚望，希望長大後能成為人人敬仰的醫師。不過，呂泉生卻因為學校的一場「修學旅行」徹底改變了他的命運……
當時，他隨學校的修學旅行前往日本參觀，有一晚，他在日比谷公會堂聆聽了一場小提琴獨奏會，舞台上不停流洩的美好音樂和磅礡的動人之感，都讓呂泉生深受感動與震撼，決意走上音樂之路。
立定志向之後，雖然受到父親的反對，但呂泉生仍舊堅持自己的音樂夢，不但找了台中知名的音樂教師磯江清學習小提琴、也一邊向長老教會知名的女鋼琴家陳信貞學習鋼琴。
1935年，呂泉生在一邊練琴、一邊兼顧學業的情況下，在留級了一年之後，總算順利從中學校畢業，考入了東洋音樂學校（今東京音樂大學），將人生的音樂旅程推進到下一個篇章。
受傷沒關係，我用我的方式繼續追夢
不過，命運在這時卻給了呂泉生無情一擊。
抵達日本之後，呂泉生原本打算朝往「鋼琴演奏家」邁進，不料卻在一次練習中意外拉傷右手，留下了手臂無力的後遺症，等於給他的夢想宣判了無期徒刑。
但是，呂泉生仍然沒有放棄音樂的人生志向。經過思索過後，他選擇用聲樂、作曲、指揮等形式繼續追夢，而老師們也看中了他的歌唱天賦，建議他轉入聲樂部學習。果然，呂泉生優異的歌唱天分頻頻受到稱讚，還進一步完成了和聲學等艱澀的理論課程，為之後的作曲生涯鋪路。
畢業之後，呂泉生沒有馬上回到台灣，而是繼續留在日本發展。除了時常參與廣播、電視表演之外，還入選了當時頗具盛名的「東寶日本劇場」聲樂隊員，頗負劇場重用。
後來，由於父親病重、加上中日戰爭等時局所迫，呂泉生在二戰過後正式回到台灣發展。不僅積極與台灣各個樂團、合唱團合作，也首度嘗試指揮與編曲，以及民謠採集工作。同時，完成了他膾炙人口的——〈搖嬰仔歌〉、〈杯底不可飼金魚〉、〈阮若打開心內的門窗〉等富有台灣濃厚鄉土情懷、傳唱度極高的音樂作品。
以下來聽聽〈搖嬰仔歌〉、〈杯底不可飼金魚〉、〈阮若打開心內的門窗〉，〈阮若打開心內的門窗〉還有呂泉生親自指揮的畫面。
細看呂泉生的一生，數十年對於音樂的熱情與熱忱，不但對台灣的音樂教育落下了堅實基礎，他的作品更成為了跨時代的傳唱佳話，簡單卻又真誠的旋律，讓人一聽過就永生難忘。
你呢？在呂泉生的作品中，你最喜歡的又是哪一首？
參考資料
- 台灣記得你，「在五彩春光中歌唱——呂泉生」
- 台灣光華雜誌，「鄉音悅耳傳後生——呂泉生的音樂生涯」
- 上善，「呂泉生」
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。