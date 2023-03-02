搶佔下一代互聯網先機！「Web3.0快速上手基礎課程」免費開放，即刻構建虛擬網路生態系

過去幾年，5G與人工智慧（AI）的發展，為全球產業掀起一波競爭激烈的數位轉型熱潮，而區塊鏈、元宇宙也後來居上，成為近年熱門的產業關鍵字。其中，以區塊鏈技術為核心的「Web3.0」潛伏於看似平靜的市場中，以構建去中心化虛擬網路生態系願景及DeFi、Game fi等新型態應用服務，蓄勢待發地準備掀起新一波的數位浪潮。

不過，企業入圈Web3.0前還有不少困難需要克服，除了區塊鏈、人工智慧、AR／VR等技術尚在發展中，公司內部的系統整合、人才短缺及儲存／營運維護成本控制等基本問題也有待解決。幸運的是，近年來不只運算技術突飛猛進，雲端技術及服務同樣發達。Amazon Web Services（AWS）提供的多樣性雲端應用服務含括了近乎所有企業可能遭遇的困難 ，幫助企業將焦點從「技術」層面回到「思維」層面，專注於如何參與去中心化的Web3.0世界。

匯集先驅，洞察趨勢：深入Web3.0現況，掌握最佳實踐方案

顯而易見，Web3.0的浪潮正在積蓄力量。在這前浪退去、後浪翻湧的關鍵時刻，採取行動、探索技術趨勢就是企業搶佔先機的唯一方法。為確保用戶自由使用和鏈接資產，Web3.0架構圍繞資料庫、開源驗證、數據儲存交換等概念核心展開。因此，區塊鏈上將不斷產生各種資訊數據，企業如何應用雲端服務來蒐集資訊、分析數據、提高應用效率，並達成優化產品服務的最終目的，也就成為Web3.0浪潮中企業脫穎而出的關鍵。

此次AWS免費推出的Web3.0快速上手基礎課程含括「區塊鏈金融趨勢」、「Web3.0敏捷上鏈服務」、「Web3.0入圈指南」、「Web3.0新創之路」與「元宇宙雲端服務」五大課程。內容涉及國際投資、新創、DeFi／GameFi、NFT 及VR／AR內容創建等，一次匯集圈內最精闢的趨勢與座談討論，帶領參與者由下而上快速建構Web3.0和元宇宙的基礎概念。

課程 主題 課程一 區塊鏈金融趨勢分享 課程二 AWS 如何協助客戶打造 Web3.0 敏捷上鏈服務 課程三 實戰！ Web2.0 企業前進 Web3.0 的最佳入圈指南 課程四 Web3.0 的新創出海之路 課程五 多重元宇宙在雲端

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若想在產業迭代、技術革新的未來市場中脫穎而出，成為開拓藍海商機、改寫產業運作規則的領先者，那您絕對不能錯過這次簡短卻精華的「AWS Web3.0 快速上手基礎課程」。AWS已經準備好從Web2.0進入Web3.0及元宇宙的最佳實踐方案及建議，也提供多元的Web3.0應用場景等待您的體驗。除此之外，也建議您於活動前免費註冊AWS帳號，搭配服務試用獲得最佳的課程體驗；若您是2023年後註冊AWS帳號的新用戶，還可額外獲得25美元的限量AWS服務折扣碼（送完爲止）。

AWS Web3.0 快速上手基礎課程 活動詳細資訊

開放時間：即日起至2023/3/31截止。

課程形式：凡註冊申請AWS用戶，填寫頁面表單後即可免費線上觀看內容。

優惠：2023年後註冊AWS帳號的新用戶，還可額外獲得25美元的限量AWS服務折扣碼（送完爲止）

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授課語言：中文