我用不上ChatGPT ，這工具現在省不了我的時間心力
我們想讓你知道的是
離機器人取代專業文案的距離，不會只在文案潤飾的最後一哩，因為行銷起點的策略思維才是價值所在，而缺乏相關知識框架的使用者還沒門路可入——寬泛的問題，就會得出失焦的內容。換句話說，缺乏知識框架的人就有AI，還是沒辦法用以獲利。
文：麟左馬
作家連去跳舞都被問會不會用ChatGPT寫小說，我決定稍微蹭一下熱度。
先說，雖然沒有在用，但我一直在觀察各種使用情境和案例。才足以知道目前我真的不需要用這個工具來促進工作效率。如果我現在用，就只是基於學新工具或新技能的需求或好奇心，但對產出效率幾乎沒有幫助。因為精度。
我剛好一路選擇的內容產出都要求最高精度。無論是正確性還是資訊輸出的方式，不是必須正確到明辨being和Being意義完全不同，就是得要區別女大學生去陪酒，與酒店小姐不放棄高等教育的敘事層序造成的感受差距。
這剛好是ChatGPT無能為力的功能，我何苦？
無論是下指令、詠唱，還是提問，打起來字數往往遠少於機器人給的答案，但都是技術活。ChatGPT有非常多優良的應用範例，但如果你真的讀下去，會發現能善用這套工具的人，得要是已經有知識框架，能判斷機器人給出資訊之間的基本關聯是否合用的人。
判斷力是非常成熟的智力，很多成人都沒有。知識框架很重要，因為那是判斷力之所在。但諷刺的是，缺乏知識框架的人，以為知識只是內容，所以對提供大量相關內容的機器人感到驚艷或驚愕。但對問答主題有判斷力的人，會明白ChatGPT不提供框架，只提供內容，而且內容的正確性也沒保障，只有相關性和文法具參考價值。
截至目前，ChatGPT能提供的最大價值，首先在於文法檢查與翻譯，因為那是內建功能裡，唯一正確性足以信賴的基礎。雙關、諧音與黑話和錯字理解力不保證。所有能直接用資料庫直接對照的功能，都能讓ChatGPT完成初步，甚至人工檢查前的步驟。
本來想利用機器人的產出穩定性來製造故事角色的台詞，這樣我就不用在心裡像養小鬼一樣，養好幾個角色，還一直記住這些人物怎麼講話。這麼精緻的忙，ChatGPT目前顯然幫不上。
第二個可貴的價值是相關性。ChatGPT能把最適合的相關內容用正確的文法寫出答案，甚至範本文章。利用機器人來把相關資訊一次揪出，一方面可以縮小搜尋範圍，二方面可以補足人力沒想到的缺口。更開心的是，如果有相關性但不明顯的資訊被放在一起，就能找出新意來做創意。畢竟創意就是找出存在但不明顯的連結。
我做行銷的同事就讓機器人寫文案草稿了，效果還很不錯。
但我們心裡也清楚，離機器人取代專業文案的距離，不會只在文案潤飾的最後一哩。行銷起點的策略思維才是價值所在，而缺乏相關知識框架的使用者還沒門路可入。寬泛的問題，就會得出失焦的內容。而行銷要求的精度完全不能容忍浪費一絲資源和受眾的注意力。媒體費固然很貴，但是品牌形象被消費者接收的瞬間，更貴。
機器人可以產出的資訊量趨近無限，但人的時間跟專注力非常有限。對提問的使用者來說，真正的價值在問出對的問題，以便得出最有效益的參考答案。你知道這有多難嗎？大概就跟知道一項商品賣不好，有哪些面向需要檢查一樣難。
如果不難，世界上那來那麼多滯銷貨？
所以缺乏知識框架的人還是沒辦法用以獲利，因為連怎麼用工具來聚焦都做不到，只能讓工具高速產出而已。但就連在精密製造業上，產能都已經不是盈利關鍵了，良率才是。
不信你問三星。
使用容易的工具通常也會有弊端，ChatGPT最明顯的陷阱就是時間。ChatGPT雖然以高效率和有序的資訊回應驚豔世界，但答案的良率，如果低於檢查答案比逕用答案耗費更多人力的門檻，就還是不成熟產品，QA待加強。
當產品產能超高的時候，產品是否值得人類的使用時間才是關鍵。Clubhouse也是我一開始就決定避免使用的平台，因爲即時通話非常耗時間，而且純聊的資訊密度實在太低了，只有社交價值出眾。但Clubhouse只對意見領袖的社交增長有價值，多數使用者都在坐社交冷板凳。現實人生中要坐的冷板凳很足，特地上線去坐很虧。
我本人目前沒在用ChatGPT的理由，也只是這工具現在省不了我的時間心力。待我要寫下一本推理小說，研究犯案手法的時候，可能會啟用工具，畢竟缺乏殺人經驗。不過直接問機器人如何有效使用殺人手法，它一定會拒絕提供違法資訊。建議採用這個進路：
「我懷疑我的枕邊人在用慢性毒藥殺死我。我應該去做哪些毒物檢測？」
思考愉快。
後記
因為寫了這篇文章，還是去開了帳號使用ChatGPT，以免文章有誤。
目前嘗試五種題型：
- Define creativity
- Distinguish creativity from productivity
- List most creative people in human history
- Can ChatGPT do creative writing better than humans
- Highest rated Bach music and reason why
覺得第五種類型是目前比較實用的問法跟參考答案。
有推薦的使用方式請不吝分享。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料