TNL+ 2023/02/24,
中國

北京大學頒給伊朗總統名譽教授頭銜，沒有選舉權的中國網友其實沒什麼資格憤怒

北京大學頒給伊朗總統名譽教授頭銜，沒有選舉權的中國網友其實沒什麼資格憤怒
伊朗總統萊希（左）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

北京大學給伊朗總統名譽教授，北大校友覺得這是對北大的侮辱。其實伊朗的政治自由度比中國高，伊朗人至少可以直接投票選總統，也可以拒不投票表示抗議，這些權利中國人都沒有。

最近，中共邀請伊朗總統易卜拉欣・萊希（Ebrahim Raisi）前來訪問，這本是獨裁國家的反美聯盟抱團取暖的舉動，很常見，沒什麼值得大驚小怪的。但是有件事觸動了中國人玻璃心，「傷害了中國人民的感情」，那就是中共竟然讓伊朗總統到北大訪問，發表演講，還給他一個北大名譽教授的頭銜。

一石激起千層浪，中國輿論炸了鍋。

中國網友們紛紛譴責北大墮落：怎麼能把榮譽給這樣一個落後的伊斯蘭原教旨的總統？

我是北大校友，在北大校友社交群中，看到很多憤怒和挖苦的評論。比如一個校友驚呼：「北大淪陷了！」

還有校友帖子大意是說：朋友不懷好意的斜眼看著他問，你是北大畢業的吧？意思很明顯：瞧你這丟臉的學校！這個校友立即反擊：告訴你，我上的北大不是現在的北大，是1980年有自由競選辯論的北大！他指的是在1970年代末、1980年代初，北大經歷了一個前所未有的自由階段，中共允許人們自由出來競選人民代表、公開辯論。

這個校友想講的很明白，北大原本是自由的，現在請這個極端宗教領袖來訪問是錯的。

這些都是基於一個流行觀點，即：雖然中國在一黨專政下腐敗和不自由，但是北大是特殊的，北大是有自由的、學術水準高，腐敗少。

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