【小說】基列系列《萊拉》選摘：世上最孤單的女子與世上最孤單的孩子，在雨中依偎取暖

文：瑪莉蓮．羅賓遜（Marilynne Robinson）

那孩子就只是在黑暗中待在門口台階上，抱住自己來對抗寒意，哭得筋疲力盡，幾乎睡著了。她沒法再哭叫，而他們反正也聽不見，或者他們說不定會聽見，而那反而更糟。先前有人吼道：叫那東西閉嘴，不然就由我來！然後一個婦人抓住她的手臂，把她從桌子底下拽出來，推出去到門口台階上，關上了門，而那些貓溜到了屋子底下，不再讓她接近，因為有時候她會把牠們從尾巴拎起來。她的手臂上全是抓傷，傷口熱辣辣的。

她曾經爬到屋子底下去找那些貓，可是就算她手裡真的抓住了一隻，她抓得愈緊，牠就掙扎得愈厲害，還會咬她，於是她就放了牠。你為什麼一直拍紗門？你這個樣子誰也不想要你在身邊。接著門再次關上，一會兒之後黑夜就來臨了。屋裡的人吵架吵到沒了聲音，而黑夜持續了很久。她待在屋子底下也怕，待在門口台階上也怕，可是只要她待在門口，門也許會打開。月亮直勾勾地盯著她，樹林裡傳出聲響，但她幾乎睡著了。當朵兒沿著小路走來，發現她可憐兮兮地在那兒，把她抱起來，裹進披肩裡，說：「唉，我們沒地方可去。我們去哪兒好呢？」

在這世上，這個孩子最討厭的人莫過於朵兒。朵兒會用一塊濕布用力擦她的臉，要不就是拿把破梳子想梳開她打結的頭髮。大多數的夜晚朵兒都睡在這間屋子裡，也許是靠著打掃屋子來抵房錢。會動手打掃的人就只有她，而她會邊掃邊罵：掃了也是白掃；有人就會說：媽的，那就別掃。有些人就睡在地板上，睡在一堆舊被子和黃麻布袋上。過了今天，你不曉得明天會怎樣。

當那孩子待在桌子底下，大多時候他們就把她忘了。那張桌子被推到屋子一角，只要她保持安靜，他們不會費事伸手到桌下把她拉出來。夜裡當朵兒進屋來，就會蹲跪下來，把那條披肩蓋在她身上，可是一大早朵兒就又會離開，而這孩子就會感覺到披肩從身上滑落，由於失去的溫暖而覺得更冷，因此而蠕動身子，罵個幾聲。可是等她醒來，那兒會有一塊乾麵包、一顆蘋果之類的東西和一杯水留給她。有一次，那兒有件像是玩具的東西。就只是馬栗樹的一顆果實裹上一小塊布，用一條繩子綁住，兩側各打了個結，下面也打了兩個結，像是一雙手和一雙腳。這孩子對它說悄悄話，睡覺時把它藏在襯衣下。

萊拉永遠不會對任何人說起那段時光。她知道那聽起來很悲哀，其實卻並不悲哀。朵兒抱起了她，再用披肩裹住。「你可別出聲，別把那些人吵醒了。」她把這孩子抱穩在腰際，走進漆黑的屋裡，盡可能小心翼翼，悄悄地踩出一步又一步，找到她放在角落的包袱，然後她們就又走進屋外寒冷的黑暗中，走下台階。屋裡有股睡覺的汙濁氣味，夜裡風很大，樹木沙沙作響。月亮已經沉落，細雨飄飄，落在皮膚上只感覺到一絲刺痛。

那孩子大約四、五歲，長著一雙長腿，朵兒沒法把她整個裹住，但是用粗糙的大手揉搓她的小腿肚，拂掉她臉頰和頭髮上的雨絲。朵兒喃喃地說：「不曉得我以為自己在幹麼。從來沒想過。唔，也許我想過。我不知道。我大概想過吧。這種夜晚肯定不是幹這事兒的時候。」她掀起身上的圍裙蓋住孩子的腿，抱著她穿過林間空地。屋子的門也許打開過，也許有個女人在她們身後喊：你帶那孩子上哪兒去？而在一分鐘之後又把門關上，彷彿她已經盡到了本分。「好吧，我們看著辦吧。」朵兒輕聲說。

那條路實在不比一條小徑大多少，可是朵兒經常摸黑走這條路，她跨過樹根，繞過凹洞，從不曾停下腳步或是絆倒，能夠在一片漆黑中快步行走。而且她力氣夠大，就連一個長腿小孩這樣礙手礙腳的重擔也能在她臂彎裡安歇，幾乎睡著了。萊拉知道事情不可能如同她的記憶，彷彿她被抱著隨風而行，有雙手臂摟著她，讓她知道自己是安全的，耳邊有人低語，讓她知道她不必感到孤單。那聲低語說：「我得找個地方把你放下來。先找個乾燥的地方。」然後她們坐在地上，坐在松針上，朵兒倚著一棵樹，那孩子蜷縮在她懷裡，貼著她的胸脯，聽著她的心跳，感覺到她的心跳。雨下大了，大大的雨滴有時濺在她們身上。朵兒說：「我早該知道會下雨。現在你發燒了。」但那孩子只是躺著靠在她身上，希望能一直待在這裡，希望雨不會停。朵兒也許是世上最孤單的女子，而她是世上最孤單的孩子，現在她們倆在一起，在雨中依偎取暖。

等雨停了，朵兒站起來，由於抱著孩子而動作不太靈活，盡量用披肩把孩子裹住。她說：「我曉得一個地方。」孩子的頭會向後倒，朵兒會把她的頭扶正，設法讓她始終裹在披肩裡。「我們就快到了。」

那是另一間門口有台階的小木屋，門前有片踩得光禿禿的庭院。一隻老黑狗立起了前腿，接著立起後腿，吠叫起來，一個老婦人開了門。她說：「這裡沒工作給你做，朵兒。沒東西可以給你。」

朵兒在門口台階上坐下。「我只是想歇歇腳。」

「你帶著什麼？這孩子哪兒來的？」

「沒事。」

「唔，你最好把她弄回去。」

「也許吧。但我不認為我會這麼做。」

「至少得餵她吃點東西。」

朵兒沒說話。

老婦人走進屋裡，拿了一小塊玉米麵包出來，說道：「我正打算去擠牛奶。你不妨進屋裡去，帶她進去避避寒。」

朵兒抱著她站在火爐邊，那裡僅剩下一堆餘燼殘留的餘溫。她輕聲說：「別出聲。我這兒有點東西給你。你得吃了它。」可是那孩子沒法自己醒過來，腦袋止不住地往後倒。於是朵兒抱著她跪坐在地板上，再騰出雙手，把玉米麵包掰成小小一粒，一粒接一粒地放進那孩子嘴裡。「你得吞下去。」