【小說】基列系列《萊拉》選摘：世上最孤單的女子與世上最孤單的孩子，在雨中依偎取暖
我們想讓你知道的是
當代頂尖作家瑪莉蓮．羅賓遜在此一令人低迴的故事中，回到基列這個小鎮，重拾《遺愛基列》與《家園》二書中深受喜愛的人物及背景，講述了一個女孩懷著恐懼、敬畏和驚嘆，在社會邊緣度過的少女時光，並藉由每個角色對孤獨的共感，動人地表達出生存的奧祕，以及人對幸福的嚮往與追求。
文：瑪莉蓮．羅賓遜（Marilynne Robinson）
那孩子就只是在黑暗中待在門口台階上，抱住自己來對抗寒意，哭得筋疲力盡，幾乎睡著了。她沒法再哭叫，而他們反正也聽不見，或者他們說不定會聽見，而那反而更糟。先前有人吼道：叫那東西閉嘴，不然就由我來！然後一個婦人抓住她的手臂，把她從桌子底下拽出來，推出去到門口台階上，關上了門，而那些貓溜到了屋子底下，不再讓她接近，因為有時候她會把牠們從尾巴拎起來。她的手臂上全是抓傷，傷口熱辣辣的。
她曾經爬到屋子底下去找那些貓，可是就算她手裡真的抓住了一隻，她抓得愈緊，牠就掙扎得愈厲害，還會咬她，於是她就放了牠。你為什麼一直拍紗門？你這個樣子誰也不想要你在身邊。接著門再次關上，一會兒之後黑夜就來臨了。屋裡的人吵架吵到沒了聲音，而黑夜持續了很久。她待在屋子底下也怕，待在門口台階上也怕，可是只要她待在門口，門也許會打開。月亮直勾勾地盯著她，樹林裡傳出聲響，但她幾乎睡著了。當朵兒沿著小路走來，發現她可憐兮兮地在那兒，把她抱起來，裹進披肩裡，說：「唉，我們沒地方可去。我們去哪兒好呢？」
在這世上，這個孩子最討厭的人莫過於朵兒。朵兒會用一塊濕布用力擦她的臉，要不就是拿把破梳子想梳開她打結的頭髮。大多數的夜晚朵兒都睡在這間屋子裡，也許是靠著打掃屋子來抵房錢。會動手打掃的人就只有她，而她會邊掃邊罵：掃了也是白掃；有人就會說：媽的，那就別掃。有些人就睡在地板上，睡在一堆舊被子和黃麻布袋上。過了今天，你不曉得明天會怎樣。
當那孩子待在桌子底下，大多時候他們就把她忘了。那張桌子被推到屋子一角，只要她保持安靜，他們不會費事伸手到桌下把她拉出來。夜裡當朵兒進屋來，就會蹲跪下來，把那條披肩蓋在她身上，可是一大早朵兒就又會離開，而這孩子就會感覺到披肩從身上滑落，由於失去的溫暖而覺得更冷，因此而蠕動身子，罵個幾聲。可是等她醒來，那兒會有一塊乾麵包、一顆蘋果之類的東西和一杯水留給她。有一次，那兒有件像是玩具的東西。就只是馬栗樹的一顆果實裹上一小塊布，用一條繩子綁住，兩側各打了個結，下面也打了兩個結，像是一雙手和一雙腳。這孩子對它說悄悄話，睡覺時把它藏在襯衣下。
萊拉永遠不會對任何人說起那段時光。她知道那聽起來很悲哀，其實卻並不悲哀。朵兒抱起了她，再用披肩裹住。「你可別出聲，別把那些人吵醒了。」她把這孩子抱穩在腰際，走進漆黑的屋裡，盡可能小心翼翼，悄悄地踩出一步又一步，找到她放在角落的包袱，然後她們就又走進屋外寒冷的黑暗中，走下台階。屋裡有股睡覺的汙濁氣味，夜裡風很大，樹木沙沙作響。月亮已經沉落，細雨飄飄，落在皮膚上只感覺到一絲刺痛。
那孩子大約四、五歲，長著一雙長腿，朵兒沒法把她整個裹住，但是用粗糙的大手揉搓她的小腿肚，拂掉她臉頰和頭髮上的雨絲。朵兒喃喃地說：「不曉得我以為自己在幹麼。從來沒想過。唔，也許我想過。我不知道。我大概想過吧。這種夜晚肯定不是幹這事兒的時候。」她掀起身上的圍裙蓋住孩子的腿，抱著她穿過林間空地。屋子的門也許打開過，也許有個女人在她們身後喊：你帶那孩子上哪兒去？而在一分鐘之後又把門關上，彷彿她已經盡到了本分。「好吧，我們看著辦吧。」朵兒輕聲說。
那條路實在不比一條小徑大多少，可是朵兒經常摸黑走這條路，她跨過樹根，繞過凹洞，從不曾停下腳步或是絆倒，能夠在一片漆黑中快步行走。而且她力氣夠大，就連一個長腿小孩這樣礙手礙腳的重擔也能在她臂彎裡安歇，幾乎睡著了。萊拉知道事情不可能如同她的記憶，彷彿她被抱著隨風而行，有雙手臂摟著她，讓她知道自己是安全的，耳邊有人低語，讓她知道她不必感到孤單。那聲低語說：「我得找個地方把你放下來。先找個乾燥的地方。」然後她們坐在地上，坐在松針上，朵兒倚著一棵樹，那孩子蜷縮在她懷裡，貼著她的胸脯，聽著她的心跳，感覺到她的心跳。雨下大了，大大的雨滴有時濺在她們身上。朵兒說：「我早該知道會下雨。現在你發燒了。」但那孩子只是躺著靠在她身上，希望能一直待在這裡，希望雨不會停。朵兒也許是世上最孤單的女子，而她是世上最孤單的孩子，現在她們倆在一起，在雨中依偎取暖。
等雨停了，朵兒站起來，由於抱著孩子而動作不太靈活，盡量用披肩把孩子裹住。她說：「我曉得一個地方。」孩子的頭會向後倒，朵兒會把她的頭扶正，設法讓她始終裹在披肩裡。「我們就快到了。」
那是另一間門口有台階的小木屋，門前有片踩得光禿禿的庭院。一隻老黑狗立起了前腿，接著立起後腿，吠叫起來，一個老婦人開了門。她說：「這裡沒工作給你做，朵兒。沒東西可以給你。」
朵兒在門口台階上坐下。「我只是想歇歇腳。」
「你帶著什麼？這孩子哪兒來的？」
「沒事。」
「唔，你最好把她弄回去。」
「也許吧。但我不認為我會這麼做。」
「至少得餵她吃點東西。」
朵兒沒說話。
老婦人走進屋裡，拿了一小塊玉米麵包出來，說道：「我正打算去擠牛奶。你不妨進屋裡去，帶她進去避避寒。」
朵兒抱著她站在火爐邊，那裡僅剩下一堆餘燼殘留的餘溫。她輕聲說：「別出聲。我這兒有點東西給你。你得吃了它。」可是那孩子沒法自己醒過來，腦袋止不住地往後倒。於是朵兒抱著她跪坐在地板上，再騰出雙手，把玉米麵包掰成小小一粒，一粒接一粒地放進那孩子嘴裡。「你得吞下去。」
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。