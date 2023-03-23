我該考公務員嗎？過來人揭露高普考薪資、福利與加班等真實狀況

公教體系的薪資福利結構確實跟一般勞工不太一樣，整體而言，我並不認為公務員的薪資福利比民間好太多，事實上可能各佔勝場，一切端視你的機會成本而定，這篇文章並非鉅細靡遺地講述公務員薪資、福利的具體內容，而是把大部分在職人員用得到、在意、較有感的薪資報酬，做一點統整性的概略介紹，提供尚未擔任公務員的人，可以有比較具體的想像。

友人在日商擔任業務工作者，大約五年左右，年薪可達90萬；若為金融業，大約五年左右年薪可以有破百萬的（均為大學畢業）；當然，若是以一般文科生，若沒有語言、行銷或其他特殊加分能力，在中、南部地區行政工作約30至35K的月薪及沒有太多成長空間的話，高考（薦任）公務員的待遇確實仍存在誘因；若初考或普考，差異就沒有非常大。

然而近年因為零工經濟、自媒體、遠端工作機會，網路讓工作以及個人專長發揮會有更多選項，公務員的穩定相對也犧牲了自由及更多可能性，也是一種無形的機會成本。

如果正在評估要不要高普考，你還不確定適不適合公務員的工作，我也有在Podcast用講的唷，可以聽EP4~EP5的內容，讓你比較有概念，也有別於補習班的說法囉！

公務員一年薪資可否破百？要多久年薪破百？

克莉爾是適用的專業加給表一的一般行政人員，非主管職。2021年（年資為12年）為薦任九職等本俸四級，這年年領到的零零總總，若不包含加班費大約95萬元，若包含加班費（但是是月平均50小時以上的加班）及我讀學分班的進修補助費，則超過110萬。

2022年因為有調薪4%，我這年的職等是九職等年功俸一級非主管職，預估年薪可以破百萬，簡單地說，若歷年你都能拿到理想的考績分數、升遷及佔缺順利的話，在沒有主管加給的狀態，大約也需要11至13年的時間，才能夠達到年薪破百，若是卡在五到七職等的職缺而難以往上晉級、或者長期考績不理想的話，年薪會有可能會更長的時停留在80萬左右的水準。

公務員薪資與福利概況

公務員的薪資固定又透明

實領薪資與扣項：你們一定都會看到很多公職補習班的網站提供的薪資表（例如我隨便找的這個），要提醒一下，表定薪水並不是實領薪水，實際領到的錢，還會扣除公保、健保及提繳退撫基金，我自己一直沒有很在意去計算這些數字，不過大概整體會被扣掉8%到9%左右的各項費率。

發薪時間：公教體系都是事前發薪，也就是1月份整月的薪水會在1月1日就會發下來，民間單位多數為事後發薪，多數公司會在這個月5號發前一個月的薪水，這個差異克莉爾是覺得對生活沒甚麼實質影響。

薪資結構：主要還是要去看公務人員給與簡明表為準，基本上是以自己對應職等的本俸+專業加給所構成，有些職系或機關可以適用比較好的專業加給，薪水就會比多數行政職系（適用專業加給表一）的人再多上幾千甚至上萬元；若為主管職或為特殊地域，當然就會加上主管加給、地域加給。

加薪幅度，以薦任行政職系之公務員為例，最簡單的說法就是，基本上每年實領比前一年多大約一千元上下。

月薪12個月，加上固定的年終獎金1.5個月，考績獎金半個月（考績乙）或1個月（考績甲），原則上固定的年薪可以計算為保證14個月的月薪。

公務員的加班費也很嚴苛

加班費：公務員的每小時加班費就是月薪除以240。240怎麼算的呢，就是每天上班八小時乘以一個月30天，但是我們沒有每天上班啊？呃，總而言之公務人員的加班費比你上班的時薪還低，相較之下勞工（若是雇主有乖乖付加班費的話）的加班費是比時薪高的，因此可以說在體制的設計上，公務員加班的誘因比勞工低，但政府（雇主）讓公務員加班的成本較低，所以政府有誘因縮減人事讓公務員加班。

加班時數：公務員的原先加班並不像勞工一樣，有勞基法規定的每月加班時數上限，對此我記得人事總處的說法是，在國家有緊急危難的時候，國家是可以讓公務員無限加班的，克莉爾本人單月最高的加班時數紀錄是126個小時，2020年、2021年全年平均加班時數也都超過50小時；也聽聞不少機關，每月加班7、80小時是常態的。

《公務員服務法》在2022年修法通過，雖有60小時限制，但為搶救重大災害、處理緊急或重大突發事件、辦理重大專案業務等，各機關還是有另訂加班上限的空間，所以很可能實際上，還是跟原本狀況差不多。

不過，加班費倒是不一定領得到：

規定 20小時內的一般加班可以領取加班費，如果有專案加班事由，那各機關通常會各自訂定上限，我自己待過有些機關上限是70小時、45小時、疫情相關工作無上限等，不太一定。 實情 大部分的中央機關經費較為充足，可以按照規定發加班費；但多數地方政府，包含台北市、新北市等，因為經費並沒有那麼寬裕加上業務繁重，常常會內部限制領取加班費的時數，例如每人每月限領13小時之類的，或者到年底開始限領加班費。領不到錢的加班，可以補休，可是如果已經在很忙的機關，通常也補休不完。

不休假加班費：當你年休假超過10天之後，每年超過10天沒休完的部分，可以按小時換算成加班費，當你開始有個二十幾天休假之後，每年至少可以多領幾萬元還是不錯的小確幸！

Photo Credit: 總統府 @Flickr CC BY 2.0

公務員常用的補助或津貼

像克莉爾沒有結婚生小孩，爸爸我在任職前就過世了，所以上面那些津貼補助很多都沒有享受到，對於有家庭的人，應該都是蠻有感的。

公務員最多的是假

公務員的金錢上薪資福利我認為算是普普通通，假倒是真的蠻多的，只要熬過前兩年只有一兩天的時間，休假天數就是超過勞工不少，更不用說跟勞工事、病假多半會扣薪水，公務員除了休假之外，還有七天不扣薪的事假、不扣薪的病假上限更高達30天；婚假有14天更是遠勝勞工的六天，一般而言請留職停薪也都較少聽到被苛刻的情形。

不過，常請事假、病假等假別，多少會在主管心中扣分，也可能變成打考績的考量點之一，大部分人都還是以請完必休的休假天數（10天）以及用加班補休請假為主。

公務人員請假規則細節可以看這裡。

公務員一年不如一年的退休條件

早期公務員除了有俗稱「18%」的優惠存款利率之外，優渥的退休年金也是讓公職被稱為鐵飯碗的原因之一，然而公教年金制度由於退撫基金的財務問題，至今已經經歷多次改制，包含所得替代率調降、工作期間的提繳金額提高、月退領取年資條件趨嚴等，短短十幾年間條件就已變更多次，而目前銓敘部也正在推動2023年新進公務員的全新制度，將跟既有退撫基金脫鉤，公職人員過去數十年在退休後令人稱羨的保障，基本上應可視為是過去式。