我該考公務員嗎？過來人揭露高普考薪資、福利與加班等真實狀況
我們想讓你知道的是
若歷年你都能拿到理想的考績分數、升遷及佔缺順利的話，在沒有主管加給的狀態，大約需要11至13年的時間，才能夠達到年薪破百，若是職等卡住或考績不理想又另當別論。另外，你知道公務員的加班費是怎麼算的嗎？你知道公務員最多的其實是「假」，但有時候有假也沒用嗎？
公教體系的薪資福利結構確實跟一般勞工不太一樣，整體而言，我並不認為公務員的薪資福利比民間好太多，事實上可能各佔勝場，一切端視你的機會成本而定，這篇文章並非鉅細靡遺地講述公務員薪資、福利的具體內容，而是把大部分在職人員用得到、在意、較有感的薪資報酬，做一點統整性的概略介紹，提供尚未擔任公務員的人，可以有比較具體的想像。
友人在日商擔任業務工作者，大約五年左右，年薪可達90萬；若為金融業，大約五年左右年薪可以有破百萬的（均為大學畢業）；當然，若是以一般文科生，若沒有語言、行銷或其他特殊加分能力，在中、南部地區行政工作約30至35K的月薪及沒有太多成長空間的話，高考（薦任）公務員的待遇確實仍存在誘因；若初考或普考，差異就沒有非常大。
然而近年因為零工經濟、自媒體、遠端工作機會，網路讓工作以及個人專長發揮會有更多選項，公務員的穩定相對也犧牲了自由及更多可能性，也是一種無形的機會成本。
如果正在評估要不要高普考，你還不確定適不適合公務員的工作，我也有在Podcast用講的唷，可以聽EP4~EP5的內容，讓你比較有概念，也有別於補習班的說法囉！
公務員一年薪資可否破百？要多久年薪破百？
克莉爾是適用的專業加給表一的一般行政人員，非主管職。2021年（年資為12年）為薦任九職等本俸四級，這年年領到的零零總總，若不包含加班費大約95萬元，若包含加班費（但是是月平均50小時以上的加班）及我讀學分班的進修補助費，則超過110萬。
2022年因為有調薪4%，我這年的職等是九職等年功俸一級非主管職，預估年薪可以破百萬，簡單地說，若歷年你都能拿到理想的考績分數、升遷及佔缺順利的話，在沒有主管加給的狀態，大約也需要11至13年的時間，才能夠達到年薪破百，若是卡在五到七職等的職缺而難以往上晉級、或者長期考績不理想的話，年薪會有可能會更長的時停留在80萬左右的水準。
公務員薪資與福利概況
- 公務員的薪資固定又透明
實領薪資與扣項：你們一定都會看到很多公職補習班的網站提供的薪資表（例如我隨便找的這個），要提醒一下，表定薪水並不是實領薪水，實際領到的錢，還會扣除公保、健保及提繳退撫基金，我自己一直沒有很在意去計算這些數字，不過大概整體會被扣掉8%到9%左右的各項費率。
發薪時間：公教體系都是事前發薪，也就是1月份整月的薪水會在1月1日就會發下來，民間單位多數為事後發薪，多數公司會在這個月5號發前一個月的薪水，這個差異克莉爾是覺得對生活沒甚麼實質影響。
薪資結構：主要還是要去看公務人員給與簡明表為準，基本上是以自己對應職等的本俸+專業加給所構成，有些職系或機關可以適用比較好的專業加給，薪水就會比多數行政職系（適用專業加給表一）的人再多上幾千甚至上萬元；若為主管職或為特殊地域，當然就會加上主管加給、地域加給。
加薪幅度，以薦任行政職系之公務員為例，最簡單的說法就是，基本上每年實領比前一年多大約一千元上下。
月薪12個月，加上固定的年終獎金1.5個月，考績獎金半個月（考績乙）或1個月（考績甲），原則上固定的年薪可以計算為保證14個月的月薪。
- 公務員的加班費也很嚴苛
加班費：公務員的每小時加班費就是月薪除以240。240怎麼算的呢，就是每天上班八小時乘以一個月30天，但是我們沒有每天上班啊？呃，總而言之公務人員的加班費比你上班的時薪還低，相較之下勞工（若是雇主有乖乖付加班費的話）的加班費是比時薪高的，因此可以說在體制的設計上，公務員加班的誘因比勞工低，但政府（雇主）讓公務員加班的成本較低，所以政府有誘因縮減人事讓公務員加班。
加班時數：公務員的原先加班並不像勞工一樣，有勞基法規定的每月加班時數上限，對此我記得人事總處的說法是，在國家有緊急危難的時候，國家是可以讓公務員無限加班的，克莉爾本人單月最高的加班時數紀錄是126個小時，2020年、2021年全年平均加班時數也都超過50小時；也聽聞不少機關，每月加班7、80小時是常態的。
《公務員服務法》在2022年修法通過，雖有60小時限制，但為搶救重大災害、處理緊急或重大突發事件、辦理重大專案業務等，各機關還是有另訂加班上限的空間，所以很可能實際上，還是跟原本狀況差不多。
不過，加班費倒是不一定領得到：
規定
20小時內的一般加班可以領取加班費，如果有專案加班事由，那各機關通常會各自訂定上限，我自己待過有些機關上限是70小時、45小時、疫情相關工作無上限等，不太一定。
實情
大部分的中央機關經費較為充足，可以按照規定發加班費；但多數地方政府，包含台北市、新北市等，因為經費並沒有那麼寬裕加上業務繁重，常常會內部限制領取加班費的時數，例如每人每月限領13小時之類的，或者到年底開始限領加班費。領不到錢的加班，可以補休，可是如果已經在很忙的機關，通常也補休不完。
不休假加班費：當你年休假超過10天之後，每年超過10天沒休完的部分，可以按小時換算成加班費，當你開始有個二十幾天休假之後，每年至少可以多領幾萬元還是不錯的小確幸！
公務員常用的補助或津貼
- 每年16000元的國民旅遊卡消費補助，近年在公務員團體持續倡議下，國旅的消費規則越來越放寬了。
- 婚喪喜慶：結婚、生育、近親喪葬者，公保的津貼比勞工優渥很多。
- 子女教育費補助。
- 進修補助或公假：若為機關簽准進修研究所或學分班，最高一學期可以補助15000元或者請八小時的公假。相關文章，公務員在職進修的策略與方式
像克莉爾沒有結婚生小孩，爸爸我在任職前就過世了，所以上面那些津貼補助很多都沒有享受到，對於有家庭的人，應該都是蠻有感的。
公務員最多的是假
- 公務員的金錢上薪資福利我認為算是普普通通，假倒是真的蠻多的，只要熬過前兩年只有一兩天的時間，休假天數就是超過勞工不少，更不用說跟勞工事、病假多半會扣薪水，公務員除了休假之外，還有七天不扣薪的事假、不扣薪的病假上限更高達30天；婚假有14天更是遠勝勞工的六天，一般而言請留職停薪也都較少聽到被苛刻的情形。
- 不過，常請事假、病假等假別，多少會在主管心中扣分，也可能變成打考績的考量點之一，大部分人都還是以請完必休的休假天數（10天）以及用加班補休請假為主。
公務人員請假規則細節可以看這裡。
公務員一年不如一年的退休條件
早期公務員除了有俗稱「18%」的優惠存款利率之外，優渥的退休年金也是讓公職被稱為鐵飯碗的原因之一，然而公教年金制度由於退撫基金的財務問題，至今已經經歷多次改制，包含所得替代率調降、工作期間的提繳金額提高、月退領取年資條件趨嚴等，短短十幾年間條件就已變更多次，而目前銓敘部也正在推動2023年新進公務員的全新制度，將跟既有退撫基金脫鉤，公職人員過去數十年在退休後令人稱羨的保障，基本上應可視為是過去式。
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html