《我與你》：我要提起兩次談話，關於神的辯論，關於神的名字和概念
我們想讓你知道的是
布伯曾言：「我沒有什麼學說，只是在對話。」透過與讀者、學生的交談，他帶領我們瀏覽對話生命的美麗景象。這本被法國哲學家馬賽爾稱為「無價的小書」，自1923年出版後，對神學、社會哲學、政治哲學、教育和心理分析，都產生了巨大而深遠的影響。
文：馬丁．布伯（Martin Buber）
十六、兩次談話
我要提起兩次談話。其中一次看似有個結論，但其實是沒有結論的；另一次談話雖然看似被中斷了，到頭來卻有個圓滿的結局。
兩次都是關於神的辯論，關於神的名字和概念，但是兩次談話的性質天差地遠。
我在德國的一個工業城裡的成人民眾學校連續演講了三個晚上，題目是「作為現實世界的宗教」。我的意思很簡單，那就是「信仰」並不是人類靈魂裡的一個感覺，而是現實世界的一個入口，整個不折不扣的現實世界的入口。這個論題很簡單，卻違反了一般的思考模式。所以我必須花三個晚上把它說清楚，不只是三次講座，每次講座結束後也會進行討論。大部分學員都是工人，但是他們都默不作聲。
那些發言、提出問題、質疑和反省的人，大多是學生（那座城市有一所著名的古老大學），儘管也有來自其他圈子的人，卻只有工人們保持沉默。一直到了第三個晚上末了，我已經感到相當不耐了，才有人對我解釋為什麼他們沉默不語。有個年輕工人跑來對我說：「你知道嗎，我們沒辦法在這裡講話，但是如果明天你願意和我們見面的話，我們可以聊一整個晚上。」我當然欣然同意。
第二天是安息日。晚餐過後，我前往約定的地點，我們一整個晚上談得很盡興。其中有個年紀不小了的工人一再吸引我的目光，因為他一直在凝神傾聽。在我們的時代裡，真實的傾聽已經是很罕見的事了。大多數工人並不在意是誰在談話（中產階級的群眾反而比較在意這點），他們關心的是他有什麼話要說。這個人的長相有點奇怪。在描繪牧羊人的朝拜的古老法蘭德斯祭壇畫裡，有個牧羊人會把雙手伸向馬槽，那個工人的臉龐就像那個牧羊人一樣。我面前的人看起來並不想要把雙手伸向我；其次，他的臉也沒有畫裡的牧羊人那麼大。
他引人注目的地方在於他總是慢慢地傾聽和沉思。終於，他也開口說話了。「我以前有過那樣的經驗，」他慢慢地、鏗鏘有力地說，引用據說是天文學家拉普拉斯（Laplace）在和拿破崙交談時說過的話：「我覺得不需要『神』這個假設也可以在世界裡悠游自在。」他在說「假設」這個語詞時，一副像是在聆聽這座大學城不久前逝世的一位優秀的自然科學家的講座。儘管他的自然觀並不排斥「神」這個名字，他在探討動物學以及世界觀時卻也是抱持著類似的態度。
那個人短短幾句話讓我相當震撼；我覺得他對我提出的挑戰比任何其他人都要深刻。我們當然都在認真辯論，雖然氣氛還算輕鬆；可是現在一切都變得很凝重。我該怎麼回應那個人呢？我在那樣沉重的氣氛下沉思了片刻，我想到自己一定是砸碎了他的世界觀的安全感，那個他據以在「世界」裡「悠游自在」的世界觀。那是哪一種世界：我們習慣稱呼的世界，其實是「感官的世界」，有朱紅色和草綠色的世界，有C大調和B小調的世界，有蘋果和苦艾草味道的世界。
我們的感官和那些物理學無法定義其本質的不可思議的事件相遇，它和這個感官世界有什麼不同嗎？我們看見的紅色既不是在「事物」裡也不在「心靈」裡。它之所以會點燃火燄而絢麗奪目，那只是感覺到紅色的眼睛以及產生紅色的「振盪頻率」不期而遇而已。
那麼世界及其安全感到底在哪裡？在那一端是不知名的「對象」，在這一端則是既熟悉又難以捉摸的「主體」，以及兩者真實卻短暫的相遇，也就是「現象」——這不就是三個再也無法各自理解對方的世界嗎？我們在自己的思考裡怎麼會把這些世界區隔開來？為這個變得如此可疑的「世界」賦予基礎的那個存有者究竟是誰？
我神情嚴肅，沉吟不語，房間也漸漸暗了下來。那個牧羊人模樣的男子抬起他那一整晚都低垂著的沉重眼皮，慢慢地、讓人動容地說：「你是對的。」
我坐在他面前，感到惶恐不安。我做了什麼嗎？我引領他走進大門，裡頭坐著萬民擁戴的王者，偉大的物理學家、信仰虔誠的巴斯噶（Pascal）把祂叫作哲學家之神。那是我期望的嗎？我原本不是要帶他去找另一個王者，巴斯噶所說的亞伯拉罕、以撒和雅各的神嗎？那個我可以對祂說「你」的神？
現在暮色低沉，已經很晚了。第二天我就必須離開。我沒辦法待在這裡；我沒辦法走進工廠成為他的夥伴，和他一起生活，以真實的生活關係贏得他的信任，幫助他和我一起走過受造者的道路。我只能和他凝視的目光相遇。
後來，我有一次去拜訪一個德高望重的思想家。我是在一個研討會裡認識他的，他在民眾小學演講，而我則是在成人民眾學校演講。我們因此有了個交集，因為「民眾」的概念同樣無所不包。這個滿頭銀髮的人在談話前要我們忘掉在他的書裡認識到的哲學，而讓我相當驚喜。近幾年來，在戰爭期間，由於時局艱難，他的觀點和思考判然不同。年歲增長是美好的事，如果人們沒有忘卻「起點」是什麼意思的話；這個老人或許是到了耄耋之年才真的想起來吧。他一點也不年輕了；可是他人老心不老，知道起點是什麼。
他住在西部的另一座大學城裡，有一次，那所大學的神學系學生邀請我就預言發表演講，於是我借住他家。他家裡有個善靈，它想要進入生命，卻並不規定生命要在哪裡放它進入。
有一天我一大早就起來看校稿。前晚我剛剛收到自己的書的序言校稿，而由於這篇序言是個信仰的宣示，我想要在付梓之前再細讀一遍。我拿著校稿到樓下的書房，那是特別為我準備的。可是老人已經坐在他的寫字桌前，寒暄幾句後，問我手裡拿的是什麼，我說那是校樣，他便問我是否願意唸給他聽。我很開心地照著做了。他親切地聆聽著，臉上卻浮現驚訝的表情，而且越來越詫異的模樣。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。