《你以為你的選擇真的是你的選擇？》：我們必須拒絕與「自由意志」有關的十個迷思
我們想讓你知道的是
關於自由意志的討論，將對社會造成很大的影響，不論是懲罰、尊重人性、社會正義、人際往來。科學說，行動是因果的，人是機械的，意識是不存在的！且讓哲學領著你破除科學的迷思，尋找自由意志的可能。哲普聖手朱立安・巴吉尼，以戲劇般的鋪陳，讓自由意志變得生動真實。
文：朱立安・巴吉尼（Julian Baggini）
侍者
我在本書裡提到的對話，許多是在餐廳與咖啡廳裡進行的。每次對話時我都會想起沙特的說法，他以侍者為例，說明我們如何拒絕自由。沙特的侍者非常拘執在自己的角色，因此他變得像機器人一樣，把自己降格成世間的客體，而非能夠自主選擇的主體。
「他的動作敏捷而且早一步，有點太精確，有點太快，」沙特寫道。「他搶先一步來到主顧面前，過分殷勤地彎腰鞠躬；顧客點餐時，他的嗓音與眼神散發出過多的熱心。終於，他調頭回來，走路像機器人一樣僵硬。」
沙特的侍者是個典型的例子，顯示我們如何說服自己相信，我們其實沒有那麼多選擇，我們是環境的囚徒，我們的本質就是如此。沙特想像自己是那名侍者，他說他會表現得「彷彿我沒有辦法讓我的職責具有價值感與急迫感，彷彿我無法自由選擇每天早上五點起床，還是冒著被開除的危險繼續賴床」。
沙特把這種否認自身自由的念頭，稱為「壞的信念」（bad faith）。我們陷入這種狀態，是因為我們不喜歡伴隨自由而來的責任。每當我們告訴自己「我沒得選擇」時，我們是想推卸責任，不願意為自己的行動所造成的結果負責。因此不難想見沙特對於神經學家與社會學家各種否認自由意志的說法做何感想。只要說「是大腦叫我做的」或「我是這樣子被養大的」，就可以免除責任。
儘管沙特的例子非常具說服力，但他舉侍者為例卻對侍者不盡公平。我認為侍者在工作之外也有自己的人生，在工作領域之內他只是善盡職責。如果有侍者跟沙特說的侍者完全相反，那麼他一定不是好侍者。我們都曾有過這樣的經驗，走進餐廳，侍者慢吞吞地過來招呼，鞠躬時心不甘情不願，點餐時口氣與眼神彷彿事不關己。
沙特的例子也有點過時。他解釋說，這名侍者扮演著社會角色，他不能有一丁點兒逾越自己身分地位的想法，正如「雜貨店老闆做白日夢會冒犯客人，因為如此一來他就不完全是雜貨店老闆了」。時至今日，我們的想法剛好相反：侍者理所當然不完全是侍者，當他的班表結束後，他可以去世界各地旅行，或信手彈起吉他。真正冒犯客人的，是侍者在服務時表現得好像他不想做這件事。事實上，如果為我們服務的侍者完全就是個侍者，沒有別的生活，我們還會感到不安。
沙特的論點還有一個嚴重問題，那就是他高估了我們的自由程度。雖然我們確實很容易逃避責任，但同意我們的選擇嚴重受限於過去與現在的生物、心理與社會條件，絕非壞的信念。對我來說，沙特想法的有用之處，在於他指點了一條可供我們追求的方向。我們不應專注於不是我們所能控制的事物，因為這麼做會限縮我們的自由；我們應該探索實際上可以控制與改變的事物，並且接受我們無法控制與改變一切事物的現實，如此才能擴充我們的自由。畢竟我們只能在非我們創造的真實世界的限制下自由生活。
肯恩．吉姆斯（Ken Gemes）在廣播節目上討論自由意志時，把這個道理說得很清楚。他指出尼采跟休謨一樣，認為自由行動源自於人的性格。然而，與休謨不同的是，尼采不認為每個人都有性格，也就是擁有「一個穩定的、統一的與一貫的驅力階序（hierarchy of drives）」。
從這個意義來說，我們可以套用法蘭克福的術語，那就是只有擁有和諧的一階與二階欲望的人才具有性格。這使得自由意志成為「稀罕的傑出特質，而非天生的稟賦」。這不是什麼新的觀念。弗雷德曾在上古時代的觀念中發現類似的說法。「這對意志的觀念相當重要，認為意志是一種需要發展、培養與完善的能力，」他寫道。「人可以從選擇中不斷改善自己，但也可能從選擇中讓自己趨於墮落。」
吉姆斯是對的。當我們思索自由意志時，我們所做的不只是探索它，了解它是不是真的存在，而是思考自己該做什麼才能讓它成真。
為了獲得更多自由，我們必須從了解自由意志開始。不幸的是，我們必須從滿布錯誤概念的灌木叢著手。近年來，由於抱持天真哲學觀點的科學家在自由意志論辯上大行其道，因此這片灌木叢的棘刺更多了，枝葉也更茂密。為了走出這片灌木叢，我們必須剪除麻煩的枝葉。這表示我們必須拒絕與自由意志有關的十個迷思。這些迷思以及針對這些迷思所做的修正，便是本書的核心論點。
關於自由意志的迷思
迷思一：「除非在選擇的那一刻你可以做出不同的選擇，否則就不能說你可以自由選擇。」除非我們把選擇化約成隨機或反覆無常的過程，否則這樣的能力不可能成立。在選擇的那一刻，你做的選擇是你唯一能做的選擇。你覺得自己可以做出其他的選擇，其實只是一種幻覺。但這不表示選擇是不自由的。我們說選擇是自由的，意思是說那是你在未受強迫下，基於自己的價值與信念所做的選擇。此外，它也是指你具有可以在其他時候做出不同選擇的能力。關鍵概念不是「行為當時有可能做出其他的選擇」，而是「一般而言可以做出其他的選擇」。
迷思二：「如果你的選擇可以預測，那就不是自由的選擇。」自由的選擇可以是完全可預測的。如果你熟識某人，你可以知道他會做出什麼樣的自由選擇。如果你可以看穿未來，你可以知道自由的人如何選擇。如果只是因為你可以，便隨心所欲地改變未來，這樣的能力無價值可言。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。