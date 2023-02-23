擔心工作被ChatGPT取代？與其學寫程式，不如增進專業成為AI的核稿人

不知是時候到了，抑或真靠吳淡如那一幅櫻花貓少女出圈，從主流雜誌到許多過往經營別的領域的意見領袖，都開始講得滿口OpenAI、ChatGPT、Midjourney。

資訊多了，當然各種天馬行空甚至以訛傳訛也不斷發生，從各種要被取代的職業、著作權的歸屬、惡趣味的應用，到機器人「靈魂」的討論，一時間應有盡有。

AI其實就是個閱讀超級快，繪畫與表達能力又很好的人類

其中最淺白但也最有爭議的，就是用ChatGPT、Midjourney、DALL-E等系統創造的作品，算不算抄襲，是不是盜用？比較簡單的答案是現有法規大多沒有規定，商業使用的部分，基本上也是先按照個平台的規範為主（細節可以看更深的討論，在此不贅述）。比較複雜的答案則需要探討，機器畫的畫和人畫的畫（或寫的文章）究竟有什麼不同。

因為在我（和許多專家）看來，人類和AI的本質其實一模一樣。

人類的寫作或是繪畫，其實都是自我認知的重現——不論資訊來源是看過的、想到的、夢到的——透過工具完成作品；而AI在繪畫和寫作時，其實也是用同樣的步驟蒐集、拼湊、轉化、產出，和人類的差別只是他們吸收非常快，來源是整個網際網路。

題外話，有次和一位資深藏家聊到這點，他強調因為電腦的筆觸不若人，而目前蒐藏者鑑定藝術品價值的一大指標，就是那些由藝術家個體個性而獨有的筆觸，目前機器還做不到這件事。然而，和某美術館長聊到同個話題時，她則指出那或許落入了傳統藝術鑑賞的思維，在數位藝術高速發展之下，被扭轉的一天或許不遠。

回過頭來，要理解目前的AI真的不難，基本上就想像是一個閱讀超級快，繪畫與表達能力又很好的人類，具有的侷限也相同。有了這樣的認知，基本上就能迴避掉80%的怪力亂神討論。

文字媒體，或許還不是最需要AI協助的那一群

另一個討論（幾百年）的話題，就是新技術出現後，哪些工作會被取代。

從最開始的繪師、設計師、Coder，到近來記者、小編、詩人，都曾被點名過，講得也沒有不對，但我覺得還有文字與繪畫外另一個不該忽略的領域：電視媒體。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

由於目前OpenAI呈現在眾人面前的作品大多還是以文字為主，大家理所當然會把文字形式的媒體當成海嘯第一排。

但許多人都沒注意到，產出文字在媒體中其實算是成本和勞力都相對小的工作，中期來看真正可能影響的，或許是人力需求更大，又有24小時不斷播放壓力的電視新聞媒體。

事實上，那些假新聞網站早就有把各方內容東拼西湊成文本，結合虛擬主播魚目混珠真實報導的大量案例，只是因為彼時機器語意仍未盡成熟，仔細看還是會發現問題。但在「很會接話」的ChatGPT出現後，未來電視台或許可以使用這個技術，自動產生文本、資料畫面、圖片、專家說法，組合讓虛擬記者或主播讀出，看起來或許和部份現在的新聞差不多，卻可以極大的降低電視台營運成本。

延伸這個風潮，媒體產業（甚至整個內容相關產業）在ChatGPT普及之後，看來最基層的綜合報導型記者真有被大量取代的風險，但「審核工作」或許是現行AI風潮下，暫時無法被抹去的職缺。

與其硬學寫程式，不如想辦法增加專業領域的知識

雖然大家為AI寫出落落長的內容感到興奮，但卻常忘記人們無從知道內容是否正確，如果媒體目標不是產製垃圾新聞或假新聞（當然換個角度看，假新聞或許更需要「審核」），那必得有個真的了解報導中相關領域知識的人，擔任核稿編輯的角色。

因此線上記者們若有危機意識，該做的或許不是去學寫程式，而是更加充實自己的專業領域知識，讓自己成為AI的核稿者。

當然，要不要這麼做一來關係到媒體經營者對自家內容正確、專業程度的追求，逆其道而行，這個趨勢也極有可能使大部分商業媒體變得更「生活」、更「網友表示」。

二來，閱聽人對於真實、專業、品質的追求，到底能不能支撐起做這樣的內容產業也是一大問題。如果讀者想看的就是爆廢轉貼、留言整理，媒體當然不會投入足夠的人力作專業新聞，不論有沒有AI輔助。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

除了筆者比較熟悉的媒體產業，AI的應用也持續在許多領域帶來質變，當然也有點擔心如果這項技術被全面採用，「Garbage in, garbage out」之下網路還會留存那些有用的資訊？又或是，最後還會剩下誰跑新聞？

這些問題，或許是我們在科技的高速發展下更應該思考問題，雖然或許沒那麼容易找到解方。

在那之前，請不要忽略AI為每個產業帶來的改變，更不要只把AI看成偷懶用的工具，因為在我們讓機器寫論文、畫插畫之際，有很多領域內最聰明的人，已經在想更大的事。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航