擔心工作被ChatGPT取代？與其學寫程式，不如增進專業成為AI的核稿人
我們想讓你知道的是
要理解目前的AI真的不難，基本上就想像是一個閱讀超級快，繪畫與表達能力又很好的人類，有了這樣的認知，基本上就能迴避掉市面上80%的怪力亂神討論。至於新技術出現後哪些工作會被取代，或許不是「趕快學寫程式」就能解決的問題......
不知是時候到了，抑或真靠吳淡如那一幅櫻花貓少女出圈，從主流雜誌到許多過往經營別的領域的意見領袖，都開始講得滿口OpenAI、ChatGPT、Midjourney。
資訊多了，當然各種天馬行空甚至以訛傳訛也不斷發生，從各種要被取代的職業、著作權的歸屬、惡趣味的應用，到機器人「靈魂」的討論，一時間應有盡有。
AI其實就是個閱讀超級快，繪畫與表達能力又很好的人類
其中最淺白但也最有爭議的，就是用ChatGPT、Midjourney、DALL-E等系統創造的作品，算不算抄襲，是不是盜用？比較簡單的答案是現有法規大多沒有規定，商業使用的部分，基本上也是先按照個平台的規範為主（細節可以看更深的討論，在此不贅述）。比較複雜的答案則需要探討，機器畫的畫和人畫的畫（或寫的文章）究竟有什麼不同。
因為在我（和許多專家）看來，人類和AI的本質其實一模一樣。
人類的寫作或是繪畫，其實都是自我認知的重現——不論資訊來源是看過的、想到的、夢到的——透過工具完成作品；而AI在繪畫和寫作時，其實也是用同樣的步驟蒐集、拼湊、轉化、產出，和人類的差別只是他們吸收非常快，來源是整個網際網路。
題外話，有次和一位資深藏家聊到這點，他強調因為電腦的筆觸不若人，而目前蒐藏者鑑定藝術品價值的一大指標，就是那些由藝術家個體個性而獨有的筆觸，目前機器還做不到這件事。然而，和某美術館長聊到同個話題時，她則指出那或許落入了傳統藝術鑑賞的思維，在數位藝術高速發展之下，被扭轉的一天或許不遠。
回過頭來，要理解目前的AI真的不難，基本上就想像是一個閱讀超級快，繪畫與表達能力又很好的人類，具有的侷限也相同。有了這樣的認知，基本上就能迴避掉80%的怪力亂神討論。
文字媒體，或許還不是最需要AI協助的那一群
另一個討論（幾百年）的話題，就是新技術出現後，哪些工作會被取代。
從最開始的繪師、設計師、Coder，到近來記者、小編、詩人，都曾被點名過，講得也沒有不對，但我覺得還有文字與繪畫外另一個不該忽略的領域：電視媒體。
由於目前OpenAI呈現在眾人面前的作品大多還是以文字為主，大家理所當然會把文字形式的媒體當成海嘯第一排。
但許多人都沒注意到，產出文字在媒體中其實算是成本和勞力都相對小的工作，中期來看真正可能影響的，或許是人力需求更大，又有24小時不斷播放壓力的電視新聞媒體。
事實上，那些假新聞網站早就有把各方內容東拼西湊成文本，結合虛擬主播魚目混珠真實報導的大量案例，只是因為彼時機器語意仍未盡成熟，仔細看還是會發現問題。但在「很會接話」的ChatGPT出現後，未來電視台或許可以使用這個技術，自動產生文本、資料畫面、圖片、專家說法，組合讓虛擬記者或主播讀出，看起來或許和部份現在的新聞差不多，卻可以極大的降低電視台營運成本。
延伸這個風潮，媒體產業（甚至整個內容相關產業）在ChatGPT普及之後，看來最基層的綜合報導型記者真有被大量取代的風險，但「審核工作」或許是現行AI風潮下，暫時無法被抹去的職缺。
與其硬學寫程式，不如想辦法增加專業領域的知識
雖然大家為AI寫出落落長的內容感到興奮，但卻常忘記人們無從知道內容是否正確，如果媒體目標不是產製垃圾新聞或假新聞（當然換個角度看，假新聞或許更需要「審核」），那必得有個真的了解報導中相關領域知識的人，擔任核稿編輯的角色。
因此線上記者們若有危機意識，該做的或許不是去學寫程式，而是更加充實自己的專業領域知識，讓自己成為AI的核稿者。
當然，要不要這麼做一來關係到媒體經營者對自家內容正確、專業程度的追求，逆其道而行，這個趨勢也極有可能使大部分商業媒體變得更「生活」、更「網友表示」。
二來，閱聽人對於真實、專業、品質的追求，到底能不能支撐起做這樣的內容產業也是一大問題。如果讀者想看的就是爆廢轉貼、留言整理，媒體當然不會投入足夠的人力作專業新聞，不論有沒有AI輔助。
除了筆者比較熟悉的媒體產業，AI的應用也持續在許多領域帶來質變，當然也有點擔心如果這項技術被全面採用，「Garbage in, garbage out」之下網路還會留存那些有用的資訊？又或是，最後還會剩下誰跑新聞？
這些問題，或許是我們在科技的高速發展下更應該思考問題，雖然或許沒那麼容易找到解方。
在那之前，請不要忽略AI為每個產業帶來的改變，更不要只把AI看成偷懶用的工具，因為在我們讓機器寫論文、畫插畫之際，有很多領域內最聰明的人，已經在想更大的事。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料