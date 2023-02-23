台美高層國安會談，趙怡翔：地點及公開性是重大進展，學者：具象徵意義，更包含實質意涵

台美國安會談，趙怡翔：地點及公開性是重大進展

（中央社）外交部長吳釗燮等人與美方涉台事務官員在AIT華盛頓總部，就國安議題會談。前駐美代表處政治組長趙怡翔22日說，這是重大進展，包含地點及公開性，也提醒各國應關注台海安全。

吳釗燮與國安會秘書長顧立雄21日在美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國副國務卿雪蔓、白宮印太事務協調官康貝爾等美方涉台事務官員就國安議題舉行會談。雙方官員抵達時未發表評論，但對媒體鏡頭並不避諱，有別於以往極度保密作風。

對於台美高層國安會談，曾任駐美代表處政治組組長、民進黨台北市議員趙怡翔22日接受《中央社》記者訪問時說，過去高層會議普遍不會選在華府地區，通常是位於比較偏遠城市，這次雙方會議地點選在大華府地區附近，且是美國權力中心舉行，已是重大進展。

趙怡翔指出，這次會談，雙方高層不避諱媒體鏡頭，且先前就陸續有國外媒體提前報導，公開性是另一重大進展。

趙怡翔表示，國際間近期發生大事，包含俄烏戰爭將屆滿一週年，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅訪問俄羅斯，美國總統拜登（Joe Biden）突然造訪基輔並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面等。

他接著說，在這樣世界局勢下，台美間還能舉行國安議題會談，意味美方希望外界除關注俄烏戰爭的同時，不要忘記應重視台海之間的安全。

趙怡翔指出，如他日前出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）時，雖大會主題聚焦俄烏戰爭，但閉門、場次等會議，多次討論台海議題，許多國家擔憂中共在兩岸及區域角色的野心。

至於台灣外交人員過去與美方會談時遇到限制有哪些，趙怡翔表示，過去台灣外交人員會依循美國訂定「對台交往準則」，但相關內容已有改善，讓台美洽談地點、官員層級能夠更正常化交流。

他說，過去台美會談都會選擇閉門會議，且不對外透露相關資訊，但這次台美會談，跟過去安排不同，已是重大進展，也需要雙方高度默契。

Photo Credit: 中央社 外交部長吳釗燮與國家安全會議秘書長顧立雄美東時間21日前往美國在台協會華盛頓總部出席台美國安會談，美國副國務卿雪蔓（中）也與會。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月22日

台美高層AIT會談印證雙方有制度化溝通管道，一改神秘作風受矚

（中央社）外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄赴AIT總部會談國安議題。學者認為，此事再次印證台美雙方已有制度化的溝通管道，在俄烏戰爭屆滿一週年，國際局勢快速變化時刻，深具意義。

外交部長吳釗燮與國家安全會議秘書長顧立雄21日抵達美國在台協會（AIT）華盛頓總部，就台美國安議題舉行閉門會談。

AIT總部位在維吉尼亞州北部的羅斯林（Rosslyn），在美國聯邦政府所在的哥倫比亞特區（District of Columbia，中文一般稱華府或華盛頓特區）西邊，與國務院在地鐵線僅差一站，彼此間以波多馬克河（Potomac River）相隔，但行政區劃上互不隸屬。

相較過去台美互動多高度隱密，這次會晤的特殊之處，在於出席會談的官員並不避諱媒體拍攝，事前甚至有英國《金融時報》先放出消息，台美官方雖未證實或做相關宣布，但也沒有否認。

據了解，台美這類國安高層祕密會談至少從柯林頓政府時代已悄悄開始，當時是由時任總統李登輝的國家安全會議祕書長丁懋時與白宮副國家安全顧問柏格（Sandy Berger）在紐約會面，柏格後來升任國安顧問，改由副手史坦柏格（James Steinberg）接手，密會才逐漸為外界所知，並有了「丁史會談」名稱。

美國近年、特別是從前美國總統川普任期開始，逐漸解除與台灣官方接觸的限制，讓兩國官員的接觸更為方便。這一方面反映雙邊關係的緊密，也反映中國對台灣的軍事威脅，讓美台官方溝通增添急迫性，因此更需要打破美國自我設限所帶來的束縛。

美國2018年實施《台灣旅行法》後，鬆綁過去不成文的限制，鼓勵美台官員互訪，這次吳釗燮和顧立雄前往AIT總部，且被媒體拍到，一改過去神秘作風，格外引發關注。

政治大學外交系主任盧業中接受《中央社》訪問表示，雖然此為高層的例行性會議，但也再次印證台美雙方已有制度化的溝通管道，在俄烏戰爭屆滿一週年，且正值國際局勢快速變化時刻，仍有其意義。

盧業中提到，AIT與國務院的關係在這20年來更為緊密，有助台灣與美方溝通協調，雖然AIT是依照《台灣關係法》成立，定位為台美間的非官方互動，但現在能看到官方性質的交流愈來愈被凸顯，這都是美台關係持續增進的實證；雖然有部分外界解讀美國在打台灣牌，但單純與川普相比，拜登打牌的方式與技巧更高明，不僅具象徵意義，更包含實質意涵。

前外交部長程建人則告訴《中央社》記者，台美雙方舉辦此會議具有一定重要性，其涉獵的問題無所不包，包括國安、外交、經濟貿易；吳釗燮與顧立雄進入AIT時被媒體拍攝，確實也有對外、對內宣傳的功用，畢竟現在與過去的世界局勢已大為不同。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀