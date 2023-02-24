大量外資挹注、海外越南人才返鄉創業，胡志明市將成為亞洲矽谷？
我們想讓你知道的是
2020年與家人從舊金山返鄉，Ascend Vietnam Ventures共同創辦人Binh Tran表示：「新越南遠超出越南以外的人的理解。」他表示這是一個非常容易親近的市場，語言不是問題，且會發現很多渴望加入新創公司的年輕人才。
因著人口眾多且具年輕且低廉的充足勞動力，許多外國新創公司都將越南視為重要市場，而擁有數十年軟體外包產業經驗和大量工程師的胡志明市，更被業界人士認為具備亞洲矽谷的潛力，越南政府的目標更是要讓胡志明市在2030年成為科技金融中心。
《Ping West》報導，從新冠肺炎疫情開始到2022年年中，越南的新創企業數量便大量成長，全球最大投資者如紅杉資本、華平投資和阿里巴巴集團等都在投注資金於越南的企業。
在新冠肺炎疫情期間，當旅遊業和飯店業開始長期停工，越南新創企業卻蓬勃發展。2021年，越南的新創企業獲得了超過14億美元（約新台幣425億元）的資金，是2020年的四倍，其中又以遊戲公司Sky Mavis和金融科技公司VNPay為代表；Sky Mavis在2021年獲得了1.52億美元（約新台幣46億元）的B輪融資，VNPay在2020年則獲得了3億美元（約新台幣91億元）。
除此之外，越南政府也推出了一系列支持越南創業和科技發展的法規政策，包括2021年2月修訂的法案第844/QD-TTg號，目標是在2025年要支持2000個創業項目、600家新創公司，預計約提供2萬億越南盾（約新台幣25億元）。而2022年5月11日發布的法案第569/QD-TTg號的目標是到2025年，越南國內科學技術投入要佔國內生產總值（GDP）的1.2%至1.5%。
許多外國新創企業，也以越南作為主要市場。《VN Express》報導， 於2021年成立的新加坡保險新創公司Igloo ，創立後就成功吸引到越南市場的客戶，由於越南在新冠肺炎疫情爆發後，民眾開始對保險產品更感興趣，購買人數也倍增。
Igloo在越南的目標客戶為尚未投保的低收入族群，在過去兩年就銷售了1300萬份保單，光是2022這年就銷售了1000萬份，Igloo越南分部執行長Nguyen Huu Tu Tri就表示「越南正成為我們的主要市場之一」，公司也選擇越南作為推出首個旨在利用天氣數據和區塊鏈保護稻農的保單，希望能成為越南代表性的保險科技公司。
而創立於印度的汽車租借新創公司Zoomcar，也對擁有近1億人口的越南市場前景看好，Zoomcar越南分部經理Kiet Pham就表示，越南的市場優勢在於年輕且精通技術的人口及中產階級不斷壯大。
在如此正向成長的創業環境下，許多海外越南人才也選擇回到家鄉。《彭博雜誌》報導，擁有德州萊斯大學經濟學博士學位的Nguyen Nguyen，目前就是在越南經營一家由紅杉資本投資的人工智慧公司Trusting Social。Nguyen Nguyen表示越南新創公司中有非常多海外人才，目前Trusting Social就有三分之二擁有海外碩士學位。而2020年與家人從舊金山灣區返鄉，Ascend Vietnam Ventures共同創辦人Binh Tran表示：「新越南遠超出越南以外的人的理解。」他表示這是一個非常容易親近的市場，語言不是問題，且會發現很多渴望加入新創公司的年輕人才。
在2022年搬到了胡志明市，Golden Gate Ventures的共同創辦人Vinnie Lauria就表示，有越來越多外國人來到越南，相信這座人口稠密的大都市是一個新的創業聖地：「東南亞將成為未來10年全球的成長動力，而越南將會成為其中的中心。」
延伸閱讀
新聞來源
- Silicon Valley pours money into Vietnam as the country's tech startup scene get hotter（Ping West）
- Silicon Valley Talent Is Helping Grow Vietnam's Startup Hub（彭博雜誌）
- Foreign startups eye Vietnam’s young population（VN Express）
- 8 Regulations and Policies Supporting Startups in Vietnam（Vietnam Briefing）
每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。