大量外資挹注、海外越南人才返鄉創業，胡志明市將成為亞洲矽谷？

因著人口眾多且具年輕且低廉的充足勞動力，許多 外國新創公司都將越南視為重要市場， 而擁有數十年軟體外包產業經驗和大量工程師的胡志明市，更被業界人士認為具備亞洲矽谷的潛力， 越南 政府的目標更是要讓胡志明市在2030年成為科技金融中心。

《Ping West》報導， 從新冠肺炎疫情開始到2022年年中，越南的新創企業數量便大量成長， 全球最大投資者如紅杉資本、華平投資和阿里巴巴集團等都在投注資金於越南的企業。

在新冠肺炎疫情期間，當旅遊業和飯店業開始長期停工，越南新創企業卻蓬勃發展。2021年，越南的新創企業獲得了超過14億美元（約新台幣425億元）的資金，是2020年的四倍，其中又以遊戲公司Sky Mavis和金融科技公司VNPay為代表；Sky Mavis在2021年獲得了1.52億美元（約新台幣46億元）的B輪融資，VNPay在2020年則獲得了3億美元（約新台幣91億元）。

除此之外，越南政府也推出了一系列 支持越南創業和科技發展的法規政策，包括2021年2月修訂 的法案 第844/QD-TTg號 ，目標是在2025年要支持2000 個創業項目、600家新創公司，預計約提供2萬億越南盾（約新台幣25億元）。而2022年5月11日發布的法案第569/QD-TTg號 的目標是 到2025年，越南國內科學技術投入要佔國內生產總值（GDP）的1.2%至1.5% 。

Photo Credit: GettyImages 越南胡志明市的日落，照片攝於2021年3月。

許多外國新創企業，也以越南作為主要市場。《VN Express》報導， 於2021年成立的新加坡保險新創公司Igloo ，創立後就成功吸引到越南市場的客戶，由於越南在新冠肺炎疫情爆發後，民眾開始對保險產品更感興趣，購買人數也倍增。

Igloo在越南的目標客戶為尚未投保的低收入族群，在過去兩年就銷售了1300萬份保單，光是2022這年就銷售了1000萬份， Igloo越南分部執行長Nguyen Huu Tu Tri就表示「越南正成為我們的主要市場之一」， 公司也選擇越南作為推出首個旨在利用天氣數據和區塊鏈保護稻農的保單， 希望能成為越南代表性的保險科技公司。

而創立於印度的汽車租借新創公司Zoomcar，也對擁有近1億人口的越南市場前景看好， Zoomcar越南分部經理Kiet Pham就表示，越南的市場優勢在於年輕且精通技術的人口及中產階級不斷壯大。

Photo Credit: GettyImages 胡志明市一景。照片攝於2017年1月

在如此正向成長的創業環境下，許多海外越南人才也選擇回到家鄉。 《彭博雜誌》報導，擁有德州萊斯大學經濟學博士學位的Nguyen Nguyen，目前就是在越南經營一家由紅杉資本投資的人工智慧公司Trusting Social。Nguyen Nguyen表示越南新創公司中有非常多海外人才，目前Trusting Social就有三分之二擁有海外碩士學位。而2020年與家人從舊金山灣區返鄉，Ascend Vietnam Ventures共同創辦人Binh Tran表示：「新越南遠超出越南以外的人的理解。」他表示這是一個非常容易親近的市場，語言不是問題，且會發現很多渴望加入新創公司的年輕人才。

在2022年搬到了胡志明市，Golden Gate Ventures的共同創辦人Vinnie Lauria就表示，有越來越多外國人來到越南，相信這座人口稠密的大都市是一個新的創業聖地：「東南亞將成為未來10年全球的成長動力，而越南將會成為其中的中心。」

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒