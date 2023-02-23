普亭宣布習近平將訪問莫斯科，稱俄中關係進入「新境界」
我們想讓你知道的是
中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，昨天在莫斯科與俄羅斯總統普亭會談。普亭表示，中國國家主席習近平將訪問俄羅斯。據中國外交部會後發布，王毅表示，讚賞俄方重申願透過對話談判解決烏克蘭問題，但通篇未提到習近平將訪俄。
普亭宣布習近平將訪莫斯科，稱俄中關係進入新境界
（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨（22）日表示，中國國家主席習近平將訪問俄羅斯。美國日前警告，北京可能對莫斯科提供用於侵略烏克蘭的「致命支援」，普亭強調兩國關係已經來到「新境界」。
普亭昨天在克里姆林宮接見到訪的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅時，作以上表示。《路透社》報導，他告訴對方，雙邊貿易表現高於預期，年貿易額可能很快會從去年的1850億美元增至2000億美元。
普亭告訴王毅：「我們等待中華人民共和國國家主席訪問俄羅斯，我們對此已經達成共識。」
「一切都在進行、在進展中。我們將進入新境界。」
王毅告訴普亭，兩國關係已經抵擋住動蕩國際形勢的壓力，危機提供了某些機會。
王毅透過傳譯向普亭表示，中俄關係沒有針對任何第三方，而同樣地，「也不會屈服於來自第三方的壓力」。這話明顯針對美國。
王毅說：「我們共同支持國際關係的多極化和民主化。這完全符合時代和歷史的進程，也符合大多數國家的利益。」
《法新社》報導，普亭還告訴王毅：「中國和俄羅斯在世界舞台上合作，對於穩定國際形勢而言非常重要。」
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日表示，中國正在考慮提供俄羅斯用於烏克蘭戰爭的「致命支援」。普亭此刻接見王毅，引發關注。
北京對莫斯科供應武器將導致烏克蘭戰爭可能升級，成為一邊是俄羅斯和中國，另一邊是烏克蘭和美國為首北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟兩相對抗的局面。
王毅稍早與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面時表示，他期盼這趟莫斯科行達成新協議。雙方都沒有公布有關協議的細節。
俄羅斯去（2022）年2月24日全面入侵烏克蘭不久之前，普亭與習近平進行面對面會談時，兩位領導人曾經確立兩國間「無極限」的夥伴關係，引發西方國家焦慮。
王毅會普亭，中方發布通篇未提習近平將訪俄
（中央社）中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅昨天在莫斯科與俄羅斯總統普亭會談。據中國外交部會後發布，王毅表示，讚賞俄方重申願透過對話談判解決烏克蘭問題，但通篇未提到習近平將訪俄。
中國外交部官網22日晚間公布王毅與普亭會談的中方說法稱，普亭向王毅表示，當前俄中關係正「朝著既定目標前進」。雙方「在國際事務中加強團結協作」，對推動「國際格局的平衡穩定」具有重要意義；但沒有提到普亭對烏克蘭問題的看法。
王毅表示，當前國際情勢確實嚴峻複雜，但是中俄關係「歷經國際風雲的考驗，成熟堅韌、穩如泰山」。危機和亂象「雖時常出現在我們面前，但挑戰和機遇並存，這就是歷史的辯證法」。
王毅說，中俄全面戰略協作夥伴關係「從不針對第三方，也不受第三方干擾，更不接受第三方的脅迫」。因為中俄關係「有著堅實的政治、經濟和文明基礎，有著總結歷史經驗後的從容和清醒」，更因為中俄共同支持的「世界多極化」和「國際關係民主化」符合時代發展潮流，「符合大多數國家願望」。
他提到，中方願與俄方一道，保持戰略定力，深化政治互信，加強戰略協作，拓展務實合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。
根據中方發布，普亭表示，當前俄中關係正「朝著既定目標前進」，雙方各領域合作及在上合、金磚等多邊組織中的協調「富有成果」。「在國際事務中加強團結協作」，對推動「國際關係民主化」和「國際格局的平衡穩定」具有重要意義。
中方公布內容指出，王毅與普亭就烏克蘭問題深入交換意見。王毅表示，中方讚賞俄方重申願透過對話談判解決問題，將一如既往秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用。
王毅與普亭會面，中方發布通篇未提習近平將訪問俄羅斯。但據官方俄羅斯衛星通訊社發布，普亭表示期待中國國家主席到訪俄羅斯。「我們此前商定過此事」。
根據中國外交部官網公布，王毅稍早在會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）時提到，中方願與俄方一道「統籌好高層交往」，重啟對話合作機制，推動兩國關係取得更大發展。
新聞來源
延伸閱讀
- 俄烏戰爭：布林肯為何指認中國「考慮」向俄羅斯提供「致命性軍援」？
- 布林肯警告中國考慮提供俄羅斯「致命性軍援」，中國反嗆：不斷送武器到烏克蘭的是美國
- 美國正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下「違反人道罪」，美官員：中國考慮暗助俄「致命性軍援」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。