2023/02/23,
國際

普亭宣布習近平將訪問莫斯科，稱俄中關係進入「新境界」

普亭宣布習近平將訪問莫斯科，稱俄中關係進入「新境界」
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中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，昨天在莫斯科與俄羅斯總統普亭會談。普亭表示，中國國家主席習近平將訪問俄羅斯。據中國外交部會後發布，王毅表示，讚賞俄方重申願透過對話談判解決烏克蘭問題，但通篇未提到習近平將訪俄。

普亭宣布習近平將訪莫斯科，稱俄中關係進入新境界

（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨（22）日表示，中國國家主席習近平將訪問俄羅斯。美國日前警告，北京可能對莫斯科提供用於侵略烏克蘭的「致命支援」，普亭強調兩國關係已經來到「新境界」。

普亭昨天在克里姆林宮接見到訪的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅時，作以上表示。《路透社》報導，他告訴對方，雙邊貿易表現高於預期，年貿易額可能很快會從去年的1850億美元增至2000億美元。

普亭告訴王毅：「我們等待中華人民共和國國家主席訪問俄羅斯，我們對此已經達成共識。」

「一切都在進行、在進展中。我們將進入新境界。」

王毅告訴普亭，兩國關係已經抵擋住動蕩國際形勢的壓力，危機提供了某些機會。

王毅透過傳譯向普亭表示，中俄關係沒有針對任何第三方，而同樣地，「也不會屈服於來自第三方的壓力」。這話明顯針對美國。

王毅說：「我們共同支持國際關係的多極化和民主化。這完全符合時代和歷史的進程，也符合大多數國家的利益。」

《法新社》報導，普亭還告訴王毅：「中國和俄羅斯在世界舞台上合作，對於穩定國際形勢而言非常重要。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日表示，中國正在考慮提供俄羅斯用於烏克蘭戰爭的「致命支援」。普亭此刻接見王毅，引發關注。

北京對莫斯科供應武器將導致烏克蘭戰爭可能升級，成為一邊是俄羅斯和中國，另一邊是烏克蘭和美國為首北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟兩相對抗的局面。

王毅稍早與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面時表示，他期盼這趟莫斯科行達成新協議。雙方都沒有公布有關協議的細節。

俄羅斯去（2022）年2月24日全面入侵烏克蘭不久之前，普亭與習近平進行面對面會談時，兩位領導人曾經確立兩國間「無極限」的夥伴關係，引發西方國家焦慮。

王毅會普亭，中方發布通篇未提習近平將訪俄

（中央社）中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅昨天在莫斯科與俄羅斯總統普亭會談。據中國外交部會後發布，王毅表示，讚賞俄方重申願透過對話談判解決烏克蘭問題，但通篇未提到習近平將訪俄。

中國外交部官網22日晚間公布王毅與普亭會談的中方說法稱，普亭向王毅表示，當前俄中關係正「朝著既定目標前進」。雙方「在國際事務中加強團結協作」，對推動「國際格局的平衡穩定」具有重要意義；但沒有提到普亭對烏克蘭問題的看法。

王毅表示，當前國際情勢確實嚴峻複雜，但是中俄關係「歷經國際風雲的考驗，成熟堅韌、穩如泰山」。危機和亂象「雖時常出現在我們面前，但挑戰和機遇並存，這就是歷史的辯證法」。

王毅說，中俄全面戰略協作夥伴關係「從不針對第三方，也不受第三方干擾，更不接受第三方的脅迫」。因為中俄關係「有著堅實的政治、經濟和文明基礎，有著總結歷史經驗後的從容和清醒」，更因為中俄共同支持的「世界多極化」和「國際關係民主化」符合時代發展潮流，「符合大多數國家願望」。

他提到，中方願與俄方一道，保持戰略定力，深化政治互信，加強戰略協作，拓展務實合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。

根據中方發布，普亭表示，當前俄中關係正「朝著既定目標前進」，雙方各領域合作及在上合、金磚等多邊組織中的協調「富有成果」。「在國際事務中加強團結協作」，對推動「國際關係民主化」和「國際格局的平衡穩定」具有重要意義。

中方公布內容指出，王毅與普亭就烏克蘭問題深入交換意見。王毅表示，中方讚賞俄方重申願透過對話談判解決問題，將一如既往秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用。

王毅與普亭會面，中方發布通篇未提習近平將訪問俄羅斯。但據官方俄羅斯衛星通訊社發布，普亭表示期待中國國家主席到訪俄羅斯。「我們此前商定過此事」。

根據中國外交部官網公布，王毅稍早在會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）時提到，中方願與俄方一道「統籌好高層交往」，重啟對話合作機制，推動兩國關係取得更大發展。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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