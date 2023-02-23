2023/02/23,
印太

日本德仁天皇63歲生日記者會，對結褵30年的妻子雅子皇后表達「衷心的感謝」

日本德仁天皇63歲生日記者會，對結褵30年的妻子雅子皇后表達「衷心的感謝」
Photo Credit: 宮內廳

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日本德仁天皇在今（23）日迎來了63歲生日，在日前舉行的記者會上，德仁表達了對妻子雅子的感謝之情，也對女兒愛子先前在成年記者會上的表現深感欣慰。對於世界各地仍在發生的戰爭和衝突也表達了不捨，並呼籲各國不應只考慮自己的利益，而應與其他國家進行對話和合作，以克服分歧。

據日本宮內廳發布的新聞稿，日本德仁天皇在今（23）日迎來了63歲生日。在21日舉行的生日記者會上，德仁天皇談到了他時隔3年再次恢復了因新冠疫情停擺的地方訪問，還透露了他對與他結婚30年的雅子皇后的想法。

登基後首次訪問沖繩

「去（2022）年秋天，到栃木縣進行的一日訪問，是我時隔近3年再次回到地方。因為新冠疫情的關係，我和雅子對於不能直接和國民接觸深感遺憾。但在過去的一年裡，東京都內逐漸恢復了各式活動，我們也能再次訪問各地。能夠和大家直接見面交談，對於我們來說真的是很高興的事。」德仁表示。

去年10月在栃木縣舉行的國民體育大會開幕式，是德仁恢復訪問的第一站。

去年同時也是沖繩回歸50週年，因新冠疫情的緣故，去年5月的沖繩回歸紀念儀式，天皇夫婦只能線上參加。而據《NHK》報導，去年10月22日，天皇夫婦終於在登基後首次訪問沖繩，出席國民文化祭。並前往二戰時期沖繩戰役最後的激戰地糸滿市，在「國立沖繩戰沒者墓苑」悼念為戰爭犧牲的亡靈。

對妻子和女兒衷心感謝

「一想到我和雅子結婚已經快30年了，就感覺時間流逝速度之快。如我去年12月在雅子生日時提到的，雅子從29歲半和我結婚以來，人生有一半以上的時間都在皇室陪我度過，我對此衷心感謝、也深深感激。30年來，我們一起經歷了很多事情，彼此幫助、同甘共苦，才一路走到了現在。」德仁感性地表示。

德仁也說道，去年因為英國女王伊莉莎白二世突然離世，天皇夫婦必須前往英國參加國葬，雖然因為時差及長時間飛行等嚴格的時程而感到辛苦，但能和皇后兩個人一起參與，還是感到萬分欣慰。

「今後，我會盡我所能地堅強、給予支持，」德仁說：「我也想再一次感謝每一位國民給雅子的關懷，希望大家繼續溫暖地關注雅子的身體康復狀況。」

對於愛子公主在去年3月的成年皇室成員首次記者會上的表現，德仁也表達了感想：「能夠順利地完成記者會，我感到很欣慰，因為我們知道她為了這個記者會是如何努力地準備。」

「此外，雖然她的學業繁忙，但她總是說一些有趣的事情，讓家裡的氣氛變得柔和，使我們的生活變得平靜而愉快。」德仁說。

期望世界和平

德仁對世界各地仍在發生的戰爭和衝突，也表達了不捨：「世上還有許多人的人格尊嚴和生命受到威脅，我對世界面臨這些艱難的現實深感悲痛。任何國家都不應只考慮自己的利益，而應該與其他國家進行對話和合作，以克服分歧。」並表達了他對世界和平的願望。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航


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