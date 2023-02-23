《紐約時報》：台積電美國擴廠成本高，台灣員工憂文化衝突，美國員工不願為公司「賣肝」

（中央社）台積電擴大投資美國亞利桑那州新廠，預定明（2024）年投產。《紐約時報》訪問11名員工後報導，許多員工擔心台積電可能偏離研發重心，台美潛在文化衝突令部分員工不太願意外派美國。

台積電2020年5月宣布在亞利桑那州設廠，最初承諾投資120億美元，去年12月加碼到約400億美元（約新台幣1.2兆元），並在二期工程展開、美國總統拜登（Joe Biden）出席移機典禮前宣布新廠將導入3奈米製程技術。這座晶圓廠預計2024年初投產，2026年開始採用3奈米製程。

紐時表示，這項投資案充滿考驗。台積電高層1月在法人說明會提到，受人工成本、許可證、遵守法規及物價高漲影響，赴美設廠成本比在台灣高至少4倍。

報導寫道，台積電亞利桑那州新廠有望協助美國邁向更自給自足的科技未來，但在部分內部人士眼中，這項400億美元投資案是糟糕的經營決定。

11名受訪台積電在職員工都因未獲授權公開發言而要求匿名。部分工程師說，亞利桑那州新廠會怎麼混合台美員工令他們憂心。在台灣，工程師工時長、週末還要輪班，笑稱自己為公司「賣肝」。這種犧牲對美國員工可能不太具吸引力。

3名負責培訓美國工程師的台積電員工說，對方很難標準化作業。台灣員工不帶疑問遵循上級指示，美國員工則會挑戰上級，質疑是否可能有更好的做法。

一名在亞利桑那州的台積電工程師表示，有些美國員工被分派多項任務時做不好，有時甚至拒絕任務分派，而不是更努力完成交辦事項。8名員工說，台灣同事認為，外派到亞利桑那州新廠後將比美國同事承擔更多責任。

除員工存疑外，台積電在亞利桑那州的協力廠商也遭遇成本高昂、技術工人短缺的問題。

報導寫道，這些疑慮凸顯台積電處境微妙。台積電是手機、汽車、飛彈等所用晶片最大製造商，掌握各方垂涎的技術專業知識，具有舉足輕重的戰略重要性。但台積電夾在美中爭奪科技領導地位的激烈競爭中，想辦法避險，卻發現自身行動帶來不一樣的緊張局面。

Photo Credit: 中央社 台積電創辦人張忠謀，在亞利桑那州鳳凰城的移機典禮上台致詞。

台積電在北鳳凰城擴大設廠，意在讓先進晶片生產更接近美國，遠離可能與中國陷入的對峙局面。但公司內部對此憂心，加上成本高昂、管理挑戰重重，在在顯示將複雜無比的製程移植到半個地球外的地方有多困難。

曾任科技分析師的私募基金柯克蘭資本（Kirkland Capital）董事長楊應超說，就經營角度來看，台積電在美國的投資完全不合理，可能是因政治考量而被迫在美國設廠。

報導寫道，近年中國對台咄咄逼人加上全球一度面臨晶片荒，晶片生產逐漸帶有地緣政治色彩，台積電在亞利桑那州設廠是面對此一局勢首個重大讓步。

台積電以往幾乎所有晶圓廠都設在台灣，如今也在日本設廠。歐洲決策人士已提出計畫吸引台積電赴當地設廠。報導引述兩名未具名知情人士表示，台積電決定是否赴歐洲設廠已進入最後階段。

針對台積電亞利桑那州投資案引發內部疑慮，台積電發言人高孟華在電郵答覆中僅說，赴美設廠決定基於多種因素，包括客戶需求、市場商機與吸引國際人才的機會。她表示，台積電清楚台灣與海外晶圓廠存有成本差異，公司仍預期長遠毛利率可觀。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航