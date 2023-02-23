《紐約時報》：台積電美國擴廠成本高，台灣員工憂文化衝突，美國員工不願為公司「賣肝」
我們想讓你知道的是
11名受訪台積電在職員工都因未獲授權公開發言而要求匿名。部分工程師說，在台灣，工程師工時長、週末還要輪班，笑稱自己為公司「賣肝」。這種犧牲對美國員工可能不太具吸引力。3名負責培訓美國工程師的台積電員工說，對方很難標準化作業。台灣員工不帶疑問遵循上級指示，美國員工則會挑戰上級，質疑是否可能有更好的做法。
（中央社）台積電擴大投資美國亞利桑那州新廠，預定明（2024）年投產。《紐約時報》訪問11名員工後報導，許多員工擔心台積電可能偏離研發重心，台美潛在文化衝突令部分員工不太願意外派美國。
台積電2020年5月宣布在亞利桑那州設廠，最初承諾投資120億美元，去年12月加碼到約400億美元（約新台幣1.2兆元），並在二期工程展開、美國總統拜登（Joe Biden）出席移機典禮前宣布新廠將導入3奈米製程技術。這座晶圓廠預計2024年初投產，2026年開始採用3奈米製程。
紐時表示，這項投資案充滿考驗。台積電高層1月在法人說明會提到，受人工成本、許可證、遵守法規及物價高漲影響，赴美設廠成本比在台灣高至少4倍。
報導寫道，台積電亞利桑那州新廠有望協助美國邁向更自給自足的科技未來，但在部分內部人士眼中，這項400億美元投資案是糟糕的經營決定。
11名受訪台積電在職員工都因未獲授權公開發言而要求匿名。部分工程師說，亞利桑那州新廠會怎麼混合台美員工令他們憂心。在台灣，工程師工時長、週末還要輪班，笑稱自己為公司「賣肝」。這種犧牲對美國員工可能不太具吸引力。
3名負責培訓美國工程師的台積電員工說，對方很難標準化作業。台灣員工不帶疑問遵循上級指示，美國員工則會挑戰上級，質疑是否可能有更好的做法。
一名在亞利桑那州的台積電工程師表示，有些美國員工被分派多項任務時做不好，有時甚至拒絕任務分派，而不是更努力完成交辦事項。8名員工說，台灣同事認為，外派到亞利桑那州新廠後將比美國同事承擔更多責任。
除員工存疑外，台積電在亞利桑那州的協力廠商也遭遇成本高昂、技術工人短缺的問題。
報導寫道，這些疑慮凸顯台積電處境微妙。台積電是手機、汽車、飛彈等所用晶片最大製造商，掌握各方垂涎的技術專業知識，具有舉足輕重的戰略重要性。但台積電夾在美中爭奪科技領導地位的激烈競爭中，想辦法避險，卻發現自身行動帶來不一樣的緊張局面。
台積電在北鳳凰城擴大設廠，意在讓先進晶片生產更接近美國，遠離可能與中國陷入的對峙局面。但公司內部對此憂心，加上成本高昂、管理挑戰重重，在在顯示將複雜無比的製程移植到半個地球外的地方有多困難。
曾任科技分析師的私募基金柯克蘭資本（Kirkland Capital）董事長楊應超說，就經營角度來看，台積電在美國的投資完全不合理，可能是因政治考量而被迫在美國設廠。
報導寫道，近年中國對台咄咄逼人加上全球一度面臨晶片荒，晶片生產逐漸帶有地緣政治色彩，台積電在亞利桑那州設廠是面對此一局勢首個重大讓步。
台積電以往幾乎所有晶圓廠都設在台灣，如今也在日本設廠。歐洲決策人士已提出計畫吸引台積電赴當地設廠。報導引述兩名未具名知情人士表示，台積電決定是否赴歐洲設廠已進入最後階段。
針對台積電亞利桑那州投資案引發內部疑慮，台積電發言人高孟華在電郵答覆中僅說，赴美設廠決定基於多種因素，包括客戶需求、市場商機與吸引國際人才的機會。她表示，台積電清楚台灣與海外晶圓廠存有成本差異，公司仍預期長遠毛利率可觀。
新聞來源
延伸閱讀
- 先進製程都打包到美國了，台積電憑什麼信心滿滿地說沒有「掏空台灣技術」的問題？
- 台積電赴美設廠，半導體在地製造「逆全球化」成趨勢，業者：其他國家無法複製台灣3優勢
- 台積電設廠帶動鳳凰城房價飆漲，台灣餐飲品牌搶搭「淘晶熱」插旗，「小台北」可望成形
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料