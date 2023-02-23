TNL+ 2023/02/23,
文學

童書《巧克力冒險工廠》冒犯性用語遭出版社修改，蘇納克、魯西迪抨擊「荒謬的審查制度」

童書《巧克力冒險工廠》冒犯性用語遭出版社修改，蘇納克、魯西迪抨擊「荒謬的審查制度」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

光是海雀出版社就對達爾作品中的語句及人物描述，進行超過百次的調整，以《巧克力冒險工廠》為例，當中的角色格盧普（Augustus Gloop）不再被稱作「胖子」，而是改用「巨大」來形容該角色。另以「小人物」一詞代替「小男人」，來描述身形矮小的奧柏倫柏人（Oompa Loompas），這也意味出版社用中性的說法來淡化性別。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）近日抨擊特定出版社對英國已故作家達爾（Roald Dahl）所撰寫的童書，進行有關作品中人物的外貌、體型等疑似冒犯性用語的修改。

根據英國《獨立報》（The Independent）報導，羅德達爾故事公司（Roald Dahl Story Company）及英國海雀出版社（Puffin Books）已被證實針對《巧克力冒險工廠》（Charlie and the Chocolate Factory）、《飛天巨桃歷險記》（James and the Giant Peach）、《吹夢巨人》（The BFG）與《瑪蒂達》（Matilda）等達爾的著作中，任何有可能冒犯讀者心理健康、種族、性別、體重或涉及暴力的內容進行改寫。

蘇納克的發言人告訴《英國廣播公司》（BBC）：「當我們談及豐富多樣的小說、童書等經典文學時，首相同意童話故事《吹夢巨人》中所強調的觀點，也就是『不要顛三倒四改變詞義』（Don’t gobblefunk around with words）。」

「首相認為，能將重要的文學作品保存下來才是重點，而不是迎合特定大眾調整內容，對此我們將繼續捍衛言論自由。」蘇納克的發言人補充提及。

《BBC》表示，1990年過世的達爾，是英國最受歡迎的兒童文學作家之一，達爾的著作版權在2021年之後由Netflix持有，Netflix同時也是羅德達爾故事公司的母公司。

是否還有其他人士反對出版社調整達爾的童書用語？

美國影劇媒體媒體《Deadline》指出，反對出版社修改用語的還有英國作家魯西迪（Salman Rushdie），他在推特公開譴責：「這根本是荒謬的審查制度，羅德達爾故事公司以及海雀出版社應要對此感到羞愧。」

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