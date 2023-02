童書《巧克力冒險工廠》冒犯性用語遭出版社修改，蘇納克、魯西迪抨擊「荒謬的審查制度」

文:張瑞邦(Tucker Chang)

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)近日抨擊特定出版社對英國已故作家達爾(Roald Dahl)所撰寫的童書,進行有關作品中人物的外貌、體型等疑似冒犯性用語的修改。

根據英國《獨立報》(The Independent)報導,羅德達爾故事公司(Roald Dahl Story Company)及英國海雀出版社(Puffin Books)已被證實針對《巧克力冒險工廠》(Charlie and the Chocolate Factory)、《飛天巨桃歷險記》(James and the Giant Peach)、《吹夢巨人》(The BFG)與《瑪蒂達》(Matilda)等達爾的著作中,任何有可能冒犯讀者心理健康、種族、性別、體重或涉及暴力的內容進行改寫。

蘇納克的發言人告訴《英國廣播公司》(BBC):「當我們談及豐富多樣的小說、童書等經典文學時,首相同意童話故事《吹夢巨人》中所強調的觀點,也就是『不要顛三倒四改變詞義』(Don’t gobblefunk around with words)。」

「首相認為,能將重要的文學作品保存下來才是重點,而不是迎合特定大眾調整內容,對此我們將繼續捍衛言論自由。」蘇納克的發言人補充提及。

《BBC》表示,1990年過世的達爾,是英國最受歡迎的兒童文學作家之一,達爾的著作版權在2021年之後由Netflix持有,Netflix同時也是羅德達爾故事公司的母公司。

是否還有其他人士反對出版社調整達爾的童書用語?

美國影劇媒體媒體《Deadline》指出,反對出版社修改用語的還有英國作家魯西迪(Salman Rushdie),他在推特公開譴責:「這根本是荒謬的審查制度,羅德達爾故事公司以及海雀出版社應要對此感到羞愧。」