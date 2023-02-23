香港預算案2023：千億赤字下減少「派糖」，財政司預料經濟「強勁反彈」

在香港從新冠病毒病（COVID-19）疫情走向恢復正常，而全球均在面對生活成本危機之際，「派糖紓困」措施成為李家超政府首份財政預算案的焦點，但「派糖」和減免各種費用的力度比去年有所降低。

Photo Credit: GettyImages 陳茂波在演辭中主動為赤字預算是否違反香港《基本法》的「量入為出」原則辯護。

香港財政司司長陳茂波星期三（2月22日）在立法會發表預算案時宣佈，將再次派發「消費券」，但金額比去年減半。這是新冠疫情發生後香港政府連續第四年向全體市民發放現金或消費券。減免個人入息課稅等措施也被延續。

各項舒緩措施與預期收入減少疊加，預期2022年最終財政赤字為1398億港元（178億美元），比原本計劃的560億港元大大超支，2023年度預計赤字則為544億港元。

陳茂波稱，香港2022年整體經濟收縮3.5%，但鑒於中國大陸經濟增長加快等因素，他預期香港經濟將「強勁反彈」，2023年全年經濟實質增長將有3.5%至5.5%，同期基本通脹率將升至2.5%。

陳茂波還指出，2022年香港房地產市場交投量大跌近40%，樓價全年下跌15.6%。他宣佈維持所有壓抑房產需求「辣招」措施，但將調整置業從價印花稅稅階，減輕家庭首次置業負擔。

預算案演辭指出，加上2023年將發行的各種債券，香港財政儲備將下降至7629億港元，相當於12個月政府開支。

Photo Credit: GettyImages 2022年香港整體本地生產總值（GDP）同比下降3.5%。

不少分析人士認為，面對全球經濟疲弱，以及在維持港元與美元聯繫匯率制度下，香港須跟上美國加息速度，香港的經濟復蘇仍面對著高度不確定性。

香港大學經管學院講師阮穎嫻博士向《BBC中文》評論說，過去三個財年的赤字總額高達3000億港元，然而這其實源於約6000億港元的防疫花費，因此她不認為香港目前存在結構性財政赤字，同時認為特區政府不應縮減已存在多時的「派糖」措施，也不應該加稅。

阮穎嫻認為3.5%至5.5%的經濟增長屬可達目標，但須留意地緣政治風險，例如美國對中國實施任何制裁措施會否波及香港。此外，若中國大陸加強監管任何行業，也有可能對香港經濟構成衝擊。

「派錢」與創科

陳茂波在演辭開首回顧2022年經濟與展望2023年經濟後，率先宣佈各項「減輕市民經濟壓力」措施，包括：

向合資格18歲或以上永久性居民及新來港人士每人5000港元電子消費券；合資格非永久居民——包括留學生——每人將獲發2500元

以6000港元為上限，寬減2022至2023財年薪俸稅和個人入息課稅，涉款85億港元

寬減2023至2024財年首兩季住宅物業差餉，每戶每季最多1000港元，涉款52億港元

向申領綜合社會保障援助（綜援）等福利金人士額外發放半個月款項，涉款27.21億港元

從2023至2024財年起增加子女基本免稅額與子女出生課稅年度額外免稅額，每年稅收將減少6.1億港元

其中，電子消費券屬連續第三年派發，連同2020年每人發放1萬港元現金，則是連續第四年「派錢」。

Photo Credit: GettyImages 陳茂波期望撥款承辦國際體育比賽等活動能吸引遊客歸來。

不過，香港輿論注意到，消費券金額比2022年減少一半，個人稅務寬減金額也比去年少。一些網民在預算案宣讀完畢後不久即質疑，質疑稅務寬減差額把消費券金額抵消掉。

演辭繼而提出多項推動經濟發展措施，且多與創新科技產業有關。這包括就建立人工智能超級計算機中心作可行性研究，加速推動第三代互聯網（Web3）生態圈發展、建構國際綠色科技及金融中心。

預算案繼續強調香港應「把握機遇」，參與中國國家主席習近平提倡的「一帶一路」倡議與「粵港澳大灣區」政策，還預告將改革「資本投資者入境計劃」投資移民措施，和引入機制便利外地公司將註冊地遷至香港，以配合行政長官李家超在施政報告中提出的「搶人才」、「搶企業」措施。

阮穎嫻博士對《BBC中文》評論說：「人才流失實在很嚴重，它急於填洞……找到好的企業來香港對吸引人才很重要，因為人才是跟著就業機會走，不會無緣無故來到一片沙漠。」

亞洲招聘網站JobsDB香港區運營總監李政勳（Bill Lee）在一份書面評論中說，推動吸引外地企業遷冊香港，一方面可吸納相關企業的人才來港，另一方面亦可增加就業職位，為本地人才提供更多機遇，提升香港作為人才中心的吸引力。

加拿大跨國房地產與投資顧問公司高力（Colliers）香港研究部主管李婉茵評論說：「辦公室與工業用房產市場將受惠於海外企業與人才流入，但刺激住宅樓市復蘇的實質措施有限，因此我們預計住房價格不會大幅反彈。」

Photo Credit: GettyImages 陳茂波提出的吸引人才移居香港措施旨在配合李家超的「搶人才」措施。

千億赤字與扶貧需求

陳茂波主動為接連編列赤字預算是否違反香港《基本法》第107條，要求公共財政「以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字」作辯護說：「我們在經濟下行時需要推出逆週期措施，穩住經濟，保障市民生活，紓緩大家的壓力。此消彼長下，政府財政便會出現赤字。」

「以過去香港在逆境時的財政狀況作為參考，我認為目前財政儲備水平是穩健的。」

在預期個人入息課稅與利得稅收入同比增長6.4%，土地拍賣收益增長20%，與房產買賣印花稅增長27%的前提下，除了建議發行多類債券，陳茂波也提出對唯一獲准經營賭博業務的香港賽馬會開徵「額外足球博彩稅」五年，和調高煙草稅每根港元六角即30%。

香港大學阮穎嫻博士評論說：「加這些足球博彩、煙草稅等，就多收那三幾十億，幫不了這過千億元的赤字。」

去屆特區政府去年5月曾公布，香港吸煙率在2019至2021年間下降了0.7個百分點至9.5%。阮穎嫻博士對《BBC中文》分析說，吸煙率下跌，使增加煙草稅顯得不太必要。但陳茂波在演辭中稱，希望加稅能進一步壓縮吸煙率至7.8%。

Photo Credit: GettyImages 一些民間組織認為消費券對貧窮戶幫助不大。

而雖然阮穎嫻與其他分析人士傾向認為香港並未出現結構性赤字，但也有其他專家提出警告：冠域商業及經濟研究中心主任關焯照博士對《法新社》說，若年輕勞動力的質與量雙雙轉差，將削弱經濟增長與薪俸稅收入，影響特區政府中長期收益，香港將陷入結構性赤字。