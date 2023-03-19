解碼「夢的語言」：做了多語並用的夢，對我清醒時學外語有幫助嗎？

就在我開始寫這篇文章之後，我做了一個非常應景的夢——我在酒店套房裡開派對，客人來自美國、巴基斯坦和其他國家。大多數客人都在用英語聊天，一、二個人說德語，那是我的母語。忽然我找不到我的兒子了，驚慌失措，後來發現他時大鬆一口氣，「Ach，da bist du ja！」（ 「你在這裡！」），我脫口而出，說的是德語， 並給了他一個擁抱。

如果你會說不止一種語言，也可能會有類似的經歷，它們在你的睡眠中攪合在一起。我自己的夢裡經常用英語 ——那是我在倫敦日常生活中使用的語言，還有我童年時的語言德語。但是，我們的大腦如何、以及為什麼，會想產生這類多種語言並用的夢呢？它們對現實生活中我們的的語言技能會產生影響嗎？

解碼「夢的語言」

乍看之下，許多白天用不同語言的人，甚至剛剛開始學外語的人，做夢時會使用這些語言似乎並不奇怪。畢竟，我們通常晚上會延續使用白天說的語言。例如，一項對耳聾和聽力受損者的研究發現，他們在夢中用手語交流，就像清醒時一樣。

然而，仔細觀察多語言夢境，就會發現事情更複雜。首先，我們的大腦不是隨機重覆我們一天中的語言片段，而是將它們與白天的各種憂慮、記憶和問題混在一起。它甚至可以用一種未知的幻想語言創造整個對話，或者用做夢的人清醒時在生活中遇到的一段對話所用的語言，而他/她本人並不說這種語言（我在夢中有時會用日語進行生動的對話，日語是我學過但在現實生活中未能掌握的語言）。

我們當中許多人似乎以某種方式，按個人、地點或生活階段，對夢中的語言進行分類。例如，夢中的人可能會說他們在現實生活中會說的語言，而夢見一個人童年的家往往用自己童年的語言——雖然對於共同規律的說法必須謹慎對待，因為只有少數關於多語言夢的小規模研究。此外，夢中的語言可能層疊了文化和身份的問題，例如，一位泰國裔美國婦女夢裡想著為已故的妹妹買一件衣服，並用泰語和英語與侄女討論取捨。

還有人夢中感受到語言焦慮，比如在夢中掙扎著用外語搞清楚如何搭乘火車或飛機，從一個語言環境到另一個語言環境，或者在夢的詞典中查找單詞。一位參與研究的波蘭人說，夢見了一個她無法弄清楚的英語單詞 —— 「散漫，隨意」 —— 醒來後就去查它的意思。一位克羅埃西亞參與者夢中嘗試用義大利語、德語和英語與陌生人交流，但失敗了，然後意識到他們都說波蘭語，遂如釋重負地笑了起來。

睡眠研究人員說，很難斷定這類夢的精確機制和功能，其中一個原因是夢還是一種相當神秘的現象。不過，對於我們的大腦如何以及為什麼在睡眠中處理語言，甚至學習新單詞，這方面我們知道更多。這至少為解開多種語言之夢的謎團提供了一些啟示。

夢中的語言

要理解睡眠和語言之間的聯繫，讓我們從一種語言開始：你自己的語言。你可能認為你很久以前就掌握了你的母語，但實際上你仍然在不斷更新它。即使是成年人，仍然每兩天用母語學習一個新單詞。

「顯然，當我們還是孩童時，會學很多新單詞，尤其是人生最初的10年裡。但實際上我們一直在這樣做，只是自己沒有意識到。」約克大學睡眠、語言和記憶實驗室負責人，心理學教授加瑞斯．蓋斯凱爾（Gareth Gaskell）說。

即使在用自己母語的情況下，我們也是平均每兩天學習一個新單詞。

學習一個新詞時，我們會不斷更新自己對這個詞的知識，直到牢牢掌握它，蓋斯凱爾說。他舉了「早餐」（breakfast）為例，這是我們大多數人用起來很自信的一個詞。但是，當另一個聽起來相似的詞出現時，便會刷新我們對已經掌握的那個詞的不確定感。

「在過去大約五年中的某個時刻，你學會了『英國脫歐』這個詞（指的是英國公投退出歐盟），Brexit，這是『早餐』的強大競爭對手。」他說。

當「英國脫歐」這個新詞與人們心目中的「早餐」這個新詞競爭時，混淆就產生了。許多看新聞的人和政客想出了諸如「英國脫歐就是早餐」之類的短語。為了恰當地使用這個新詞，並將其與發音相似的詞區分開來，我們需要把它跟我們現有的知識聯繫起來，蓋斯凱爾說：「為了達到這個目的，你就需要睡一覺。」

正是在睡眠期間，新舊知識發生整合。白天，我們的大腦海馬迴專門快速吸收信息，吸收新單詞。到了晚上，它將新的信息傳遞到大腦的其他部分，新的信息在那裡存儲並和其他相關信息建立聯繫。這有助於我們在任何給定情況下選擇正確的單詞，抑制它的競爭對手。

夢中詞庫和分類標籤

根據蓋斯凱爾的說法，無論這個詞是第一語言還是第二語言，這個過程基本上都是相同的。對於使用多種語言的人來說，外來詞也儲藏在龐大的意識庫存中，並以類似的方式被選擇或抑制。

「你可以想象你的記憶中有某種標籤，」 蓋斯凱爾說。「如果你腦子裡有德語和英語的詞庫，你知道的每個單詞都會貼上一種語言標籤，因此你說話時實際上抑制了詞庫中一半的單詞而專注於另一半。」

這就是我夢境裡的酒店套房，裡面擠滿了說英語和德語的人——我果真是在整理自己的語言商店，給物品貼上有意義的標籤嗎？

這也許會是一個很好的解釋，但不幸的是，整合和鞏固過程發生在被稱為深度睡眠或慢波睡眠的階段。這個階段的特點是慢速腦波和較高頻率的紡錘波。像我的酒店派對夢那種的複雜的夢往往發生在不同的階段——快速眼動睡眠（REM）階段。