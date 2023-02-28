《憤怒鳥》《部落衝突》的原鄉，赫爾辛基如何成為世界手機遊戲之都？
我們想讓你知道的是
「憤怒鳥」遊戲最早就是在赫爾辛基的一個iPad上出現，赫爾辛基還是「部落衝突」的遊戲開發商Supercell的基地，Netflix也選中赫爾辛基在那裡建立了他們第一個內部遊戲工作室。芬蘭首都被許多人看作是手機遊戲之都，這是一個目前價值高達1200億美元的行業。於是另一個問題就是，赫爾辛基如何發展到擁有這樣的聲譽？
世界上的城市當中，哪個能算是創新科技蓬勃發展的地方呢？許多人可能不會想到赫爾辛基會名列前茅。
在這個經常有冰雪覆蓋、相對安靜的北歐都市裡，有世界上一些最雄心勃勃、最成功的遊戲開發商。
《憤怒鳥》遊戲最早就是在赫爾辛基的一個iPad上出現，赫爾辛基還是《部落衝突》的遊戲開發商Supercell的基地，Netflix也選中赫爾辛基在那裡建立了他們第一個內部遊戲工作室。
這個相關的報導中提問，「為什麼是赫爾辛基，為什麼那裡會吸引世界上一些頂級遊戲人才？」
芬蘭首都被許多人看作是手機遊戲之都，這是一個目前價值高達1200億美元的行業。
於是，另一個問題就是，赫爾辛基如何發展到擁有這樣的聲譽？
在1980和1990年代，芬蘭並沒有被認為是世界上最富裕的國家之一。
芬蘭大部分人口使用的電腦都遠非頂級產品。但是這類局限會幫助催生所謂的「演示場景」（demoscene），這是一種程式設計師創造藝術展示、音樂和遊戲的一種亞文化，它把當時的技術發展推向極限。
芬蘭人適應了用很少資源創造很多東西，於是芬蘭有了Nokia。
在赫爾辛基Phantom Gamelabs公司的總裁索尼婭．安格斯勒瓦（Sonja Ängeslevä）解釋說，這個基礎是該城市遊戲行業成功的重要原因，「Nokia是個我們能夠在這裡取得成就的範例」。
作為遊戲開發者，索尼婭．安格斯勒瓦還是遊戲開發公司綠美迪（Remedy）董事會成員，她還創辦了一個新的開發工作室，因此她十分熟悉芬蘭的遊戲行業 。
她說，Nokia同芬蘭「演示場景」的年輕人才，當時赫爾辛基的出版發行公司同合作努力，這就意味著，儘管缺少大型遊戲，這種合作讓人「意識到我們不需要旅行，自己就地就能解決」。
赫爾辛基的人口大概相當於格拉斯哥的人口，他們比較了解自己在遊戲空間裡的成功，他們在酒吧和咖啡館也樂於談論這個話題。顯然那裡的政界人士和官員也樂於利用這個優勢。
技術基礎設施公司Reaktor的遊戲部門負責人薩爾提塔．魯內貝里（Sartita Runeberg）說：「芬蘭人一直執迷於技術。」
「這裡的文化氛圍允許我們嘗試，允許失敗，然後再嘗試。這就是很多公司起步的方式，不必擔心失敗，你能變得更勇敢。」
為了讓遊戲公司成功，他們需要正確的基礎設施。從公司管理，到市場和技術支持，Reaktor公司為在那裡運營的200個遊戲公司提供支持。
魯內貝里解釋說：「我們知道我們有可依賴的社會安全網路，這樣你不必抵押自己的住房去成立一個公司，政府也向遊戲公司提供很多支持。你能容易地得到資助，去嘗試新概念，得到驗證新想法的資金，這樣就能弄明白在某個市場某些東西是否可行。」
「政府也有吸引人去那裡的動機，例如不會有人會因為氣候原因去赫爾辛基，所以我們得給他們搬家去那裡的理由。」
赫爾辛基遊戲開發者當中的30％都是來自世界其他國家，選擇這個布滿有軌電車街道的城市安家。
吸引世界最好的開發者，是赫爾辛基保持在遊戲空間排行頂端計劃的關鍵部分，而這正是「赫爾辛基夥伴」這個組織的任務。
該機構的戰略計劃主任約翰娜．胡爾（Johanna Huurre）說，「所有公司都從海外招募，他們搜羅某種他們需要類型的人才，他們會努力招攬他們。這些人才來自南美洲、歐洲，顯然在歐洲，美洲和亞洲人才流動更容易。」
設在赫爾辛基的公司和研發者，並沒有直接得到減稅刺激或明顯的高薪。胡爾說，吸引他們的比這些更直接。
她說，「赫爾辛基以工作和生活的平衡而聞名，我們在這裡有良好的生活。我們工作中雄心勃勃，但是在閒暇裡有自己的自由時間，這樣我們工作能更有效，沒有那些濫竽充數的會議。」
「這裡的生活更愜意，在疫情後比較軟性的價值變得更重要。很多人說在這裡我們的焦慮比較少，因為我們有更強有力的支持制度，我們不必擔心學校或安全問題，父母在這裡的感覺比在其他國家更自由。」
赫爾辛基的技術傳統，政府支持和堅定的人才招攬努力，所以這些加在一起正在發揮作用。赫爾辛基的遊戲工作室在2022年盈利達28億英鎊。
作為比較，同時期英國的遊戲市場規模的價值為47億英鎊，這個數字佔英國經濟規模的比重比一般國家水平高12倍。
赫爾辛基的Supercell公司是赫爾辛基這個行業成功的範例。該公司最近被中國公司騰訊收購，據報導，該遊戲製作商的市場價值達到了92億美元。
斯圖亞特．麥高（Stuart McGaw）最近從蘇格蘭去赫爾辛基在那裡的工作室工作，他是著名的建築和防禦遊戲《部落衝突》的負責人。他笑著說，「和很多人一樣，我記得我是玩Nokia 3210貪食蛇（手機遊戲）長大的。」
麥高考慮到了芬蘭遊戲開發的氛圍，在家鄉創業後決定搬家到芬蘭。他說，「人們都在說遊戲公司的成功事例。」
許多工作室「在超出這個國家規模的高水平上發揮」，他認為當地人對開發者的工作有更多了解，也更尊重這個行業，認為這個行業對國家的未來很重要。
世界上其他城市無法複製出類似1990年代Nokia的傳統和那種技能組合，但是，一個引人注目的經驗就是，小地方也能成就大事情。
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna