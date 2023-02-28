《憤怒鳥》《部落衝突》的原鄉，赫爾辛基如何成為世界手機遊戲之都？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 赫爾辛基從世界各地吸引來網路遊戲方面的人才，最近Netflix也在那裡開設裡他們的首家網路遊戲公司

世界上的城市當中，哪個能算是創新科技蓬勃發展的地方呢？許多人可能不會想到赫爾辛基會名列前茅。

在這個經常有冰雪覆蓋、相對安靜的北歐都市裡，有世界上一些最雄心勃勃、最成功的遊戲開發商。

《憤怒鳥》遊戲最早就是在赫爾辛基的一個iPad上出現，赫爾辛基還是《部落衝突》的遊戲開發商Supercell的基地，Netflix也選中赫爾辛基在那裡建立了他們第一個內部遊戲工作室。

這個相關的報導中提問，「為什麼是赫爾辛基，為什麼那裡會吸引世界上一些頂級遊戲人才？」

芬蘭首都被許多人看作是手機遊戲之都，這是一個目前價值高達1200億美元的行業。

於是，另一個問題就是，赫爾辛基如何發展到擁有這樣的聲譽？

Photo Credit: BBC News 技術基礎設施公司Reaktor的遊戲部門負責人薩爾提塔．魯內貝里說，他們那裡的文化氛圍允許人們嘗試，允許失敗，然後再嘗試

在1980和1990年代，芬蘭並沒有被認為是世界上最富裕的國家之一。

芬蘭大部分人口使用的電腦都遠非頂級產品。但是這類局限會幫助催生所謂的「演示場景」（demoscene），這是一種程式設計師創造藝術展示、音樂和遊戲的一種亞文化，它把當時的技術發展推向極限。

芬蘭人適應了用很少資源創造很多東西，於是芬蘭有了Nokia。

在赫爾辛基Phantom Gamelabs公司的總裁索尼婭．安格斯勒瓦（Sonja Ängeslevä）解釋說，這個基礎是該城市遊戲行業成功的重要原因，「Nokia是個我們能夠在這裡取得成就的範例」。

作為遊戲開發者，索尼婭．安格斯勒瓦還是遊戲開發公司綠美迪（Remedy）董事會成員，她還創辦了一個新的開發工作室，因此她十分熟悉芬蘭的遊戲行業 。

她說，Nokia同芬蘭「演示場景」的年輕人才，當時赫爾辛基的出版發行公司同合作努力，這就意味著，儘管缺少大型遊戲，這種合作讓人「意識到我們不需要旅行，自己就地就能解決」。

赫爾辛基的人口大概相當於格拉斯哥的人口，他們比較了解自己在遊戲空間裡的成功，他們在酒吧和咖啡館也樂於談論這個話題。顯然那裡的政界人士和官員也樂於利用這個優勢。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 赫爾辛基的人口和英國格拉斯哥差不多，但那裡有200家遊戲公司

技術基礎設施公司Reaktor的遊戲部門負責人薩爾提塔．魯內貝里（Sartita Runeberg）說：「芬蘭人一直執迷於技術。」

「這裡的文化氛圍允許我們嘗試，允許失敗，然後再嘗試。這就是很多公司起步的方式，不必擔心失敗，你能變得更勇敢。」

為了讓遊戲公司成功，他們需要正確的基礎設施。從公司管理，到市場和技術支持，Reaktor公司為在那裡運營的200個遊戲公司提供支持。

魯內貝里解釋說：「我們知道我們有可依賴的社會安全網路，這樣你不必抵押自己的住房去成立一個公司，政府也向遊戲公司提供很多支持。你能容易地得到資助，去嘗試新概念，得到驗證新想法的資金，這樣就能弄明白在某個市場某些東西是否可行。」

「政府也有吸引人去那裡的動機，例如不會有人會因為氣候原因去赫爾辛基，所以我們得給他們搬家去那裡的理由。」

赫爾辛基遊戲開發者當中的30％都是來自世界其他國家，選擇這個布滿有軌電車街道的城市安家。

Photo Credit: BBC News 在赫爾辛基Phantom Gamelabs公司的總裁索尼婭．安格斯勒瓦對BBC的遊戲記者斯特凡．鮑威爾解釋說，這個基礎是該城市遊戲行業成功的重要原因，「Nokia是個我們能夠在這裡取得成就的範例」

吸引世界最好的開發者，是赫爾辛基保持在遊戲空間排行頂端計劃的關鍵部分，而這正是「赫爾辛基夥伴」這個組織的任務。

該機構的戰略計劃主任約翰娜．胡爾（Johanna Huurre）說，「所有公司都從海外招募，他們搜羅某種他們需要類型的人才，他們會努力招攬他們。這些人才來自南美洲、歐洲，顯然在歐洲，美洲和亞洲人才流動更容易。」

設在赫爾辛基的公司和研發者，並沒有直接得到減稅刺激或明顯的高薪。胡爾說，吸引他們的比這些更直接。

她說，「赫爾辛基以工作和生活的平衡而聞名，我們在這裡有良好的生活。我們工作中雄心勃勃，但是在閒暇裡有自己的自由時間，這樣我們工作能更有效，沒有那些濫竽充數的會議。」

「這裡的生活更愜意，在疫情後比較軟性的價值變得更重要。很多人說在這裡我們的焦慮比較少，因為我們有更強有力的支持制度，我們不必擔心學校或安全問題，父母在這裡的感覺比在其他國家更自由。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 諸如開發初《部落衝突》的 Supercell 這類主要的遊戲開發公司都在赫爾辛基設立了工作室（ 圖為Supercell 的總裁 Ilkka Paananen)

Photo Credit: Getty Images / BBC News 赫爾辛基以工作和休閒生活平衡而聞名

赫爾辛基的技術傳統，政府支持和堅定的人才招攬努力，所以這些加在一起正在發揮作用。赫爾辛基的遊戲工作室在2022年盈利達28億英鎊。

作為比較，同時期英國的遊戲市場規模的價值為47億英鎊，這個數字佔英國經濟規模的比重比一般國家水平高12倍。

赫爾辛基的Supercell公司是赫爾辛基這個行業成功的範例。該公司最近被中國公司騰訊收購，據報導，該遊戲製作商的市場價值達到了92億美元。

斯圖亞特．麥高（Stuart McGaw）最近從蘇格蘭去赫爾辛基在那裡的工作室工作，他是著名的建築和防禦遊戲《部落衝突》的負責人。他笑著說，「和很多人一樣，我記得我是玩Nokia 3210貪食蛇（手機遊戲）長大的。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News Supercell公司開發的《部落衝突》網路遊戲自2012年誕生後一直是最為人熟知的網路遊戲

麥高考慮到了芬蘭遊戲開發的氛圍，在家鄉創業後決定搬家到芬蘭。他說，「人們都在說遊戲公司的成功事例。」

許多工作室「在超出這個國家規模的高水平上發揮」，他認為當地人對開發者的工作有更多了解，也更尊重這個行業，認為這個行業對國家的未來很重要。

世界上其他城市無法複製出類似1990年代Nokia的傳統和那種技能組合，但是，一個引人注目的經驗就是，小地方也能成就大事情。