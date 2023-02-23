俄烏戰爭一週年：拜登讚北約「堅如磐石」，普亭指西方應為戰爭負責

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2月21日，俄羅斯莫斯科，普亭總統在聯邦議會年度會議上發表講話

美國總統拜登剛結束對基輔的訪問，他讚揚西方民主能夠勇敢面對俄羅斯赤裸裸的侵略；與此同時，俄羅斯總統普亭對西方的批評則更加尖銳。

在本周五俄羅斯入侵烏克蘭週年紀念日前幾天，普亭在發布年度國情咨文時誓言繼續推進在烏克蘭的侵略戰爭。

他聲稱，西方曾縱容了納粹德國，現在則把烏克蘭變成了「反俄羅斯」的新納粹政權。

幾小時後，拜登表示，獨裁者只懂一個詞：「不，不，不！」

拜登說：「普亭認為世界會翻車，他錯了。」拜登表示北約比以往任何時候都更加團結。他還說，基輔堅強、自豪、高大且自由，西方對烏克蘭的支持不會失敗。

波蘭總統安傑伊・杜達（Andrzej Duda）歡迎拜登訪問華沙皇家城堡，稱拜登訪問基輔表明自由世界無所畏懼。北約的角色是保衛和支持自由世界，烏克蘭「必須贏得這場戰爭」。

Photo Credit: Reuters / BBC News 拜登在華沙皇家城堡的演講和普亭發表國情咨文只相隔幾個小時

普亭的講話幾乎沒有提及俄羅斯軍隊在烏克蘭的進展，也沒有跡象表明這場戰爭可能如何結束。有關俄羅斯軍方的主要消息來自瓦格納（Wagner）僱傭軍集團的領導人葉夫根尼・普裡戈津（Yevgeny Prigozhin），他指責俄軍方高層試圖摧毀他的集團，並令其缺乏武器。

普亭宣布暫停與美國在2010年簽署的《新削減戰略武器條約》。該協議限制了核彈頭的數量，北約和英國領導人敦促他重新考慮。

普亭還宣布，他已將新的地面系統投入戰鬥任務。去年，他威脅要動用「一切可以動用的手段」來保衛俄羅斯及其在烏克蘭佔領的領土。

普亭在距離克里姆林宮僅一步之遙的展覽中心發表了冗長的演講，其中並沒有對戰爭陳述真相。

「他們是挑起戰爭的人……我們正在使用武力阻止，」普亭總統在俄羅斯聯邦議會的講話中斷言。

Photo Credit: AFP / BBC News 烏克蘭迫擊炮隊本周在巴赫穆特附近執行任務

目前還沒有西方軍隊進入烏克蘭，但俄羅斯外交部周二召見了美國大使林恩・特雷西（Lynne Tracy），表示華盛頓方面應採取措施，從烏克蘭撤出「美國－北約軍隊和裝備」。俄羅斯外交部似乎在這一說法上加大了力度。

普亭曾無數次指責西方和北約，他在一年前入侵當天的電視講話中重申了許多主張。他讓俄羅斯人想起了伊拉克戰爭和貝爾格萊德（Belgrade）轟炸事件，但對俄羅斯在敘利亞內戰、入侵鄰國格魯吉亞、以及奪取克里米亞土地中的長期毀滅性角色隻字未提。

在他講話時，人們應該深刻意識到，二戰以來歐洲最致命的入侵造成了大規模人員損失。去年11月從俄羅斯軍隊手中解放出來的赫爾松（Kherson）遭到了俄羅斯炮彈襲擊，造成六人死亡，多人受傷。市中心的一個公交車站、一家藥店和居民區被擊中，當地媒體稱，一所幼兒園也遭到襲擊。

烏克蘭總統澤倫斯基在周二夜間的講話中表示，俄羅斯的襲擊「沒有也不可能有任何軍事目的」，而是為了散布「恐怖」。

他還說，儘管面臨巨大壓力，烏克蘭軍隊仍在烏東前線維持陣地，目前大部分戰鬥都在那裡發生。

什麼是《新削減戰略武器條約》?

2010年，歐巴馬和梅德韋傑夫兩位時任總統簽署了《新削減戰略武器新條約》，旨在防止核戰爭。它限制了雙方可以部署的戰略核彈頭的數量，並賦予兩國監督對方的權力。

這項條約於2011年生效，並在10年後延長——儘管武器監督因新冠大流行而中斷。

兩國各自的上限均為1550枚遠程核彈頭，這一數字低於之前的削減戰略武器協議中的承諾。

這兩個冷戰時期的對手幾乎擁有世界上所有的核武器。俄羅斯此前曾表示，儘管雙方在烏克蘭戰爭期間都發表了敵對言論，但俄羅斯希望繼續執行這項條約。

拜登總統在訪問華沙前一天，前往基輔會見了澤倫斯基總統，這是一次高度複雜的安全行動。

波蘭總統表示，這次訪問發出了「極其重要的政治信號，主要是對烏克蘭而言」，但也表明，自由世界和美國總統與自己站在一起，自己沒有被忘記。

拜登盛讚了澤倫斯基和烏克蘭人民——他們收復了在戰爭開始幾周後被俄軍佔領的土地。

他也表達了對摩爾多瓦親歐盟總統桑杜（Maia Sandu）的支持，因為有人指責俄羅斯正密謀推翻現任政府。

周二，普亭總統取消了2012年的一項法令，此舉加劇了摩爾多瓦的緊張局勢。該法令支持摩爾多瓦的主權，以解決摩爾多瓦分離地區德涅斯特河沿岸（Transnistria）的未來問題。俄羅斯軍隊駐扎在該地區。

Photo Credit: Reuters / BBC News 烏克蘭官員說，平民在赫爾松的街道中間及家中、工作場所被殺害

拜登總統將於周三會見北約東翼九個國家的領導人，他特意重申了美國對北約的一項關鍵承諾的支持。

根據《北大西洋公約》第5條，北約成員國承諾保衛受到攻擊的其他成員國。拜登表示，美國對北約和該條款的承諾「堅如磐石」。

「每個北約成員國都知道這一點，俄羅斯也知道——對一個國家發動攻擊就是對所有國家進行攻擊。」

繼拜登周二訪問基輔之後，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）首次訪問烏克蘭。在訪問被俄羅斯軍隊殺害了數百名平民的布查（Bacha）和伊爾平鎮（Irpin）時，她說，烏克蘭人可以依靠義大利。「我們從一開始就和你們站在一起，並將站到最後。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九