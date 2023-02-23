俄烏戰爭一週年：拜登讚北約「堅如磐石」，普亭指西方應為戰爭負責
我們想讓你知道的是
拜登總統將於周三會見北約東翼九個國家的領導人，他特意重申了美國對北約的一項關鍵承諾的支持。根據《北大西洋公約》第5條，北約成員國承諾保衛受到攻擊的其他成員國。拜登表示，美國對北約和該條款的承諾「堅如磐石」。
美國總統拜登剛結束對基輔的訪問，他讚揚西方民主能夠勇敢面對俄羅斯赤裸裸的侵略；與此同時，俄羅斯總統普亭對西方的批評則更加尖銳。
在本周五俄羅斯入侵烏克蘭週年紀念日前幾天，普亭在發布年度國情咨文時誓言繼續推進在烏克蘭的侵略戰爭。
他聲稱，西方曾縱容了納粹德國，現在則把烏克蘭變成了「反俄羅斯」的新納粹政權。
幾小時後，拜登表示，獨裁者只懂一個詞：「不，不，不！」
拜登說：「普亭認為世界會翻車，他錯了。」拜登表示北約比以往任何時候都更加團結。他還說，基輔堅強、自豪、高大且自由，西方對烏克蘭的支持不會失敗。
波蘭總統安傑伊・杜達（Andrzej Duda）歡迎拜登訪問華沙皇家城堡，稱拜登訪問基輔表明自由世界無所畏懼。北約的角色是保衛和支持自由世界，烏克蘭「必須贏得這場戰爭」。
普亭的講話幾乎沒有提及俄羅斯軍隊在烏克蘭的進展，也沒有跡象表明這場戰爭可能如何結束。有關俄羅斯軍方的主要消息來自瓦格納（Wagner）僱傭軍集團的領導人葉夫根尼・普裡戈津（Yevgeny Prigozhin），他指責俄軍方高層試圖摧毀他的集團，並令其缺乏武器。
普亭宣布暫停與美國在2010年簽署的《新削減戰略武器條約》。該協議限制了核彈頭的數量，北約和英國領導人敦促他重新考慮。
普亭還宣布，他已將新的地面系統投入戰鬥任務。去年，他威脅要動用「一切可以動用的手段」來保衛俄羅斯及其在烏克蘭佔領的領土。
普亭在距離克里姆林宮僅一步之遙的展覽中心發表了冗長的演講，其中並沒有對戰爭陳述真相。
「他們是挑起戰爭的人……我們正在使用武力阻止，」普亭總統在俄羅斯聯邦議會的講話中斷言。
目前還沒有西方軍隊進入烏克蘭，但俄羅斯外交部周二召見了美國大使林恩・特雷西（Lynne Tracy），表示華盛頓方面應採取措施，從烏克蘭撤出「美國－北約軍隊和裝備」。俄羅斯外交部似乎在這一說法上加大了力度。
普亭曾無數次指責西方和北約，他在一年前入侵當天的電視講話中重申了許多主張。他讓俄羅斯人想起了伊拉克戰爭和貝爾格萊德（Belgrade）轟炸事件，但對俄羅斯在敘利亞內戰、入侵鄰國格魯吉亞、以及奪取克里米亞土地中的長期毀滅性角色隻字未提。
在他講話時，人們應該深刻意識到，二戰以來歐洲最致命的入侵造成了大規模人員損失。去年11月從俄羅斯軍隊手中解放出來的赫爾松（Kherson）遭到了俄羅斯炮彈襲擊，造成六人死亡，多人受傷。市中心的一個公交車站、一家藥店和居民區被擊中，當地媒體稱，一所幼兒園也遭到襲擊。
烏克蘭總統澤倫斯基在周二夜間的講話中表示，俄羅斯的襲擊「沒有也不可能有任何軍事目的」，而是為了散布「恐怖」。
他還說，儘管面臨巨大壓力，烏克蘭軍隊仍在烏東前線維持陣地，目前大部分戰鬥都在那裡發生。
什麼是《新削減戰略武器條約》?
2010年，歐巴馬和梅德韋傑夫兩位時任總統簽署了《新削減戰略武器新條約》，旨在防止核戰爭。它限制了雙方可以部署的戰略核彈頭的數量，並賦予兩國監督對方的權力。
這項條約於2011年生效，並在10年後延長——儘管武器監督因新冠大流行而中斷。
兩國各自的上限均為1550枚遠程核彈頭，這一數字低於之前的削減戰略武器協議中的承諾。
這兩個冷戰時期的對手幾乎擁有世界上所有的核武器。俄羅斯此前曾表示，儘管雙方在烏克蘭戰爭期間都發表了敵對言論，但俄羅斯希望繼續執行這項條約。
拜登總統在訪問華沙前一天，前往基輔會見了澤倫斯基總統，這是一次高度複雜的安全行動。
波蘭總統表示，這次訪問發出了「極其重要的政治信號，主要是對烏克蘭而言」，但也表明，自由世界和美國總統與自己站在一起，自己沒有被忘記。
拜登盛讚了澤倫斯基和烏克蘭人民——他們收復了在戰爭開始幾周後被俄軍佔領的土地。
他也表達了對摩爾多瓦親歐盟總統桑杜（Maia Sandu）的支持，因為有人指責俄羅斯正密謀推翻現任政府。
周二，普亭總統取消了2012年的一項法令，此舉加劇了摩爾多瓦的緊張局勢。該法令支持摩爾多瓦的主權，以解決摩爾多瓦分離地區德涅斯特河沿岸（Transnistria）的未來問題。俄羅斯軍隊駐扎在該地區。
拜登總統將於周三會見北約東翼九個國家的領導人，他特意重申了美國對北約的一項關鍵承諾的支持。
根據《北大西洋公約》第5條，北約成員國承諾保衛受到攻擊的其他成員國。拜登表示，美國對北約和該條款的承諾「堅如磐石」。
「每個北約成員國都知道這一點，俄羅斯也知道——對一個國家發動攻擊就是對所有國家進行攻擊。」
繼拜登周二訪問基輔之後，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）首次訪問烏克蘭。在訪問被俄羅斯軍隊殺害了數百名平民的布查（Bacha）和伊爾平鎮（Irpin）時，她說，烏克蘭人可以依靠義大利。「我們從一開始就和你們站在一起，並將站到最後。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。