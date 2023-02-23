回顧俄烏戰場各式抗俄利器，無人機和多管火箭立功；中國若供應俄羅斯武器恐改變戰局？

無人機和多管火箭立功，回顧俄烏戰場各式抗俄利器

（中央社）俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭即將屆滿一年，戰爭期間西方提供各式武器供烏克蘭抗俄，在戰事不同階段證明這些武器對烏軍發揮決定性關鍵作用。

美國新聞網站《財經內幕》（Business Insider）報導，俄烏戰爭期間美國和北大西洋公約組織（NATO）盟國紛紛供應各式武器和戰鬥裝備給烏軍，不只幫助烏克蘭阻擋俄軍進攻，有時還能成功退敵。

美國向烏克蘭提供的安全援助在各國居冠。根據五角大廈去（2022）年11月23日評估，自俄羅斯侵烏以來，拜登政府已承諾逾190億美元軍事援助。英國提供的軍援僅次於美國，截至去年11月初，共承諾27億美元援助。

華府智庫「華盛頓戰爭研究所」（ISW）專家巴羅士（George Barros）說：「烏克蘭的西方安全夥伴提供的幾種武器系統發揮關鍵作用。若非西方對烏克蘭的安全援助，俄羅斯早就打贏這場戰爭。」

以下是《財經內幕》彙整幫烏克蘭破壞俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）侵略計畫、甚至改變戰爭趨勢的關鍵武器：

肩射單兵反戰車和防空武器

圖為美軍發射FIM-92刺針防空飛彈。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

戰前俄軍費時數月在邊境集結大軍和裝備，開戰之初很快就攻向烏克蘭首都基輔。在烏克蘭堅決抵抗下，俄軍被迫撤退，轉攻烏克蘭東部。

在最初數日到數週之間，肩射反戰車飛彈成為烏克蘭抵禦俄軍戰甲車的重要工具，例如英國「新一代輕型反戰車武器」（NLAW）和美國FGM-148標槍飛彈（FGM-148 Javelin）。

五角大廈估計，俄羅斯已在烏克蘭損失半數主力戰車。

另一款重要肩射武器是美製便攜式FIM-92刺針飛彈（FIM-92 Stinger）。巴羅士說，這款武器可用來擊落俄軍直升機和低空執行突擊的飛機。

這3款輕型武器和火砲系統等裝備，在戰爭初期幫助烏軍守住基輔和其他地區。

小型武器和彈藥

雖然小型武器和彈藥遠不及某些武器系統受關注，但對戰爭初期的烏克蘭仍然很重要。烏克蘭正規部隊、國土防衛旅等單位和一些平民都有配備。

巴羅士說：「這類不算非常精密的武器，也沒有統一的規格，但這樣的援助在侵略初期也非常重要，因為當時完全不知道俄羅斯侵略者會進展到哪裡。」

根據美國國防部去年11月底的資料，美國已承諾提供超過1.1萬具榴彈發射器和小型武器，以及逾1.04億發小型武器彈藥。

烏軍使用各種來自西方國家或其他地方的小型武器，包括步槍、衝鋒槍、輕機槍、狙擊步槍，還有奧地利、以色列甚至俄羅斯生產的手槍及國內自製手槍。

拜拉克塔TB2無人機（Bayraktar TB2）

圖為拜拉克塔TB2武裝無人機。（圖取自facebook.com/BaykarTech）

俄烏戰爭進入新階段，在烏東頓巴斯（Donbas）地區打起殘酷的砲戰和消耗戰，土耳其製的拜拉克塔TB2無人機也是烏軍決定性武器之一。

TB2無人機讓烏軍得以執行精確打擊，瞄準脆弱的俄羅斯據點發動攻擊，也被用來摧毀戰車、榴彈砲、步兵戰車等軍備。

舉例來說，烏軍成功利用TB2無人機奪回黑海上的蛇島（Snake Island）。他們用無人機攻擊占領蛇島的俄軍，迫使俄軍因難以據守而撤離。

巴羅士說，自從烏軍獲得能深入打擊俄國關鍵脆弱地區的精確彈藥後，就非常有效地利用這種戰術。

空對地反輻射飛彈（HARM）

圖為AGM-88飛彈。（圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）

去年夏末，烏克蘭在東北部的哈爾科夫（Kharkiv）地區發起一波閃擊戰反攻，收復大片失土。

派上用場的其中一款武器是美國提供的AGM-88高速反輻射飛彈（HARM），可搜索並攻擊敵方雷達系統。

巴羅士說：「烏克蘭人能用HARM飛彈來打擊俄軍在哈爾科夫作戰地區的防空設備。討論HARM的人不多，但這是一種用於非常特定任務的特殊工具，烏克蘭人也能善用。」

高機動性多管火箭系統（HIMARS）

圖為海馬斯多管火箭系統。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

或許烏克蘭手中最具代表性的顛覆戰局武器，就是美國提供的「高機動性多管火箭系統」，又稱「海馬斯」。

這是烏克蘭先前最想要的武器系統，射程長、精確度高，能打擊80公里外的目標，甚至更遠。烏克蘭利用這款武器，搭配全球衛星定位系統（GPS）導航的火箭，打擊俄軍前線指揮據點、彈藥庫和橋梁。

巴羅士說，俄軍當時頻頻加強進攻，但海馬斯止住烏東的頹勢。

巴羅士舉例，海馬斯在烏克蘭南部赫爾松（Kherson）地區收復失土過程中發揮重要作用，烏軍在當地靠海馬斯成功襲擊多座橋梁，切斷俄軍的輸送帶，讓普亭為後勤大傷腦筋。

根據英國皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute）的戰爭評估，烏克蘭在戰場上採用海馬斯和美製M270多管火箭系統（M270 MLRS），「可被視為俄軍在頓巴斯地區攻勢受挫、戰爭進入新階段的轉捩點」。

中國若供應俄羅斯武器恐改變戰局？關鍵效應一次看

（中央社）美國稱中國正考慮提供俄羅斯致命武器來攻打烏克蘭，北京迅速駁斥。但專家表示，美方說法有其可信度，且若成真將令俄烏戰爭形勢起重大變化。關鍵疑慮為何？又有哪些背後意義？

美國有何根據？

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日表示，「根據我方掌握資訊」，中國正在考慮提供俄羅斯「致命支援」。儘管他未提供相關證據，但這符合華府先前模式，也就是先發制人釋出敏感資訊，來破壞莫斯科的作戰計畫。

澳洲智庫羅伊研究院（Lowy Institute）東亞事務高級研究員馬利德（Richard McGregor）表示：「布林肯先生選擇將他的疑慮公開，這麼做暗示美國掌握可靠情報。」