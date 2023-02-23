美國安專家：台馬海底電纜中斷可能並非巧合，疑為中國騷擾或演練封鎖

（中央社）台灣與馬祖間2條海底電纜全斷，引發外界關注，《外交政策》（Foreign Policy）雜誌專欄作家布勞（Elisabeth Braw）認為，台馬海纜中斷可能是中國騷擾，甚或是為進一步封鎖台灣聯外通訊做演練。

中華電信2條台馬海纜分別於2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜，造成馬祖地區客戶通信服務受到嚴重影響。國家通訊傳播委員會（NCC）副主委暨發言人翁柏宗16日表示，依據中華電信的資料，台馬2號海纜是被一艘中國大陸籍漁船勾斷，台馬3號海纜則是遭不知名貨輪勾斷。

民進黨連江縣黨部主委李問說，由於海底電纜全斷，目前使用微波系統為備援，網速很慢、也會出現連不上等情形，影響地方經濟活動。以旅遊業者來說，目前無法使用網路系統確認訂房資訊，甚至民眾要購買船票或機票也都受到影響，嚴重造成民生困擾。

斷纜遭疑是中國船蓄意而為，業內人士點出兩疑點指出，6天之內台馬兩條海纜全斷的情況前所未有，且幾乎都是馬祖那一側海纜傳出故障，但電信高層坦言「很難追查舉證」。

《外交政策》21日刊登美國企業研究所（American Enterprise Institute）國安專家布勞的分析，她表示：「海底電纜受損並不罕見，但連續失去兩條電纜，若非運氣真的很差，就是很可能並非巧合。」

布勞寫道，美國在間諜氣球事件後關注天空，同一時間，中國可能已在海上行動，台馬海纜中斷「看起來是北京針對性的騷擾，或是準備切斷全台（通訊）的演習」；現在北京正在觀察馬祖居民如何因應這項生存障礙，以及如何設法與台灣本島聯繫。

布勞指出，全球380條海底電纜的位置不是秘密，還有地圖詳列其位置，以確保漁船拖網不會意外傷及電纜；國際電纜保護委員會（International Cable Protection Committee）每年通報100至200條電纜受損案例，只有50至100例涉及漁船，其餘則為營造或其他活動所致，「換言之，連結馬祖的電纜受損事件不成比例地頻繁」。

布勞接著說，目前為止斷纜事件主要涉及中國抽砂船，而中國船隻在台灣海域抽砂，屬於典型的「灰色地帶侵略」（gray-zone aggression），除了台灣海巡船艦必須出動因應，還會傷害生態與海床，以及馬祖的運作和對外聯繫。

布勞指出，中華電信計劃舖設另一條埋在海床下的電纜，但這條電纜2025年才會到位，與此同時，中華電信必須支付備援網路系統費用，以及免除島上居民網路費，而修復兩條海纜將花費中華電信66萬美元至130萬美元，「引發這種成本也是灰色地帶侵略的一環」。

布勞指出，全球正面臨鋪纜船短缺問題，拖累中華電信修復時程；在僅有的約60艘鋪纜船中，只有8艘船齡低於18年，多數船齡介於20至30年；這些鋪纜船都屬於民間，而且市場似無興趣改善現況。

未來會有更多海底電纜埋在海床底下，但那也得靠現有的60艘鋪纜船，這種情況為準備製造更多海上「意外」的國家提供良機。

布勞表示：「破壞電纜可能變成我們所屬世代的封鎖方式─而且不同於過往世代的封鎖，它可以暗地進行。無怪乎其他電信業者都在研究中華電信的備援行動，因為它們也可能被迫在台灣和其他地方部署這類措施。」

「希望會有許多國家研究台灣的反應。回應破壞性極大的無形封鎖，可能成為西方政府面臨的最棘手外交挑戰之一。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航