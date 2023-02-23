2023/02/23,
歐洲

俄烏戰爭一週年，俄羅斯春季攻勢將起戰事僵局難了，民調：95％烏克蘭人相信終將勝利

俄烏戰爭一週年，俄羅斯春季攻勢將起戰事僵局難了，民調：95％烏克蘭人相信終將勝利
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美國和歐洲政府的支持似乎正與日俱增，烏克蘭看起來決意要收復失地。烏克蘭甚至已經表明，有意一舉收復2014年就遭到俄羅斯兼併的黑海克里米亞半島（Crimea），如此雄心壯志在西方世界引人側目。

俄春季攻勢將起烏克蘭決意收復失土，戰事僵局似難了結

（中央社）克里姆林宮原本盤算俄羅斯對烏克蘭的全面入侵會旗開得勝，但是拖延12個月的戰事已經陷入僵持狀態，兩邊都無法在軍事上有所突破，又不打算同意根據現狀商定解決之道。

《法新社》報導，俄羅斯去（2022）年2月24日全面入侵烏克蘭。分析家擔心，這場衝突短期內不會結束，而且戰事進入第2年後，激烈程度有升高風險。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家艾爾特曼（Jon Alterman）認為：「當然毫無接近終戰的跡象。」

「雙方都覺得時間站在自己這邊，此刻了結是個錯誤。」

專家認為，近期在烏東工業重鎮頓巴斯地區（Donbas）略有斬獲的俄羅斯大有可能正準備發起春季攻勢。

但因美國和歐洲政府的支持似乎正與日俱增，烏克蘭看起來決意要收復失地。

烏克蘭甚至已經表明，有意一舉收復2014年就遭到俄羅斯兼併的黑海克里米亞半島（Crimea），如此雄心壯志在西方世界引人側目。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月稍早曾在巴黎告訴烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），他「決心幫助烏克蘭取得勝利」。

儘管如此，另一個華府智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）的費克斯（Liana Fix）認為，這並不意味這場戰爭必然要打到俄羅斯明確潰敗才能結束。

她認為最可能情境是，烏克蘭取得「夠得上」稱為勝利的斬獲，並且在俄羅斯試圖繼續掌控克里米亞的情況下，「在一些地區繼續戰鬥」。

她說，俄羅斯可能再動員為數眾多新兵，但這些人必須訓練、要供應他們伙食和軍備，而這些正是「截至目前俄軍在這場戰爭中做得其糟無比的工作」。

法國國際關係研究所（French Institute of International Relations）的米尼克（Dimitri Minic）表示，烏克蘭能設法從西方盟國獲取何種武器將具決定性影響。

他舉例，長程火砲「可以讓烏軍打破攻擊、反擊和防衛的循環，削弱俄方復原和取得決定性勝利的能量。」

米尼克認為，「具有戰略意義的」勝利可能得包含「從烏克蘭東南部札波利沙（Zaporizhzhia）將俄軍一分為二」。

但是他也警告，即使烏克蘭早已讓俄軍屈辱吞敗而奪回南部赫爾松巿（Kherson），莫斯科至今都沒有放棄。

俄烏戰爭將屆週年，烏克蘭人約95％相信將會勝利

俄羅斯全面入侵烏克蘭即將於2月24日屆滿週年，研究機構Rating Group公布的2月初民調顯示，約有95％的烏克蘭人相信該國將會獲勝。

法新社報導，總部設在烏克蘭的研究機構Rating Group，於俄烏戰爭將屆週年的前幾天公布這項民調，顯示烏克蘭民眾現在對總統澤倫斯基更具信心。

根據這項民調，在2022年1月俄羅斯全面入侵烏克蘭之前，烏克蘭民眾對澤倫斯基的信任度為36％，如今成長至90％；烏克蘭民眾2019年對軍方的信任度為65％，如今已增長至97％。

17％的烏克蘭受訪者表示，他們在這場戰爭中失去親人，這比6個月前的9％比例幾乎多出一倍。這份民調顯示，烏克蘭至少有三分之一的工作人口失業。

這份民調也指出，烏克蘭人的親西方情緒日益高漲，87％的受訪者支持加入歐洲聯盟，有86％的受訪者支持加入北大西洋公約組織（NATO）。

普亭演講稱未對烏克蘭人民開戰，俄火箭轟烏南6死

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）正在發表紀念烏克蘭戰爭一週年的演說之際，烏克蘭官員說，至少一枚俄羅斯火箭彈擊中烏克蘭南部城市赫爾松一條繁忙街道，造成6人喪生。

烏克蘭軍方和赫爾松市說，另有12人在這次攻擊中受傷。不久後，路透社記者在現場報導，在一個受損公車站旁的人行道上留下一灘血。

火箭彈爆炸還嚴重破壞公車站後面的一排商店門面，電線桿傾倒，街道對面的窗戶被震碎。

烏克蘭總統澤倫斯基稍早在網路上發布的照片顯示罹難者陳屍街頭。

等待公車但不願透露姓氏的婦女維多利亞（Viktoria）告訴路透社：「這個時候這裡非常擁擠，所以可能會造成很多人傷亡。」

當普亭發表演說，將西方國家描繪成侵略者並稱他的國家並未對烏克蘭人民發動戰爭時，赫爾松市政府表示，赫爾松遭受多枚火箭彈攻擊。

俄羅斯沒有立即評論赫爾松事件。烏克蘭軍方說，赫爾松遭到約20枚火箭彈攻擊。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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