蛋荒高蛋價成全球性現象，禽流感通膨為主因；農委會加速研擬禽舍革新辦法，強化蛋雞業韌性
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台灣近日缺蛋，多國消費者荷包也受雞蛋漲價壓縮。紐西蘭去年12月蛋價較2021年同期上漲28.8％；歐洲聯盟（EU）過去6個月蛋價上漲75％；法國6粒盒裝蛋價格自2021年9月已上漲13％；澳洲與英國一些超市也限制每名顧客購買的雞蛋數量。而根據美國最新消費者物價指數，1月蛋價較前一個月上漲8.5％，較去年同期則上漲約70％。
蛋荒高蛋價成全球性現象，禽流感通膨為主因
（中央社）台灣近日缺蛋，多國消費者荷包也受雞蛋漲價壓縮，美國1月蛋價就比去（2022）年同期增長約70％。食品研究組織與美媒分析，這波蛋荒和漲價是禽流感、飼料與運輸成本上漲等因素所致。
根據全球食物消費者論壇（Global Food Consumers' Forum），紐西蘭去年12月蛋價較2021年同期上漲28.8％；歐洲聯盟（EU）過去6個月蛋價上漲75％；法國6粒盒裝蛋價格自2021年9月已上漲13％；澳洲與英國一些超市也限制每名顧客購買的雞蛋數量。
《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，根據美國最新消費者物價指數，1月蛋價較前一個月上漲8.5％，較去年同期則上漲約70％。
現在美國批發蛋價已從去年12月的紀錄新高回落，一打普通雞蛋的零售價自去年12月底開始維持在4美元範圍，2月4日當週零售價為4.13美元（約新台幣126元），低於1月21日當週的4.40美元。
美國農場信貸體系CoBank的動物性蛋白質經濟學家厄尼思特（Brian Earnest）表示：「之後很長一段時間內，零售商不會願意把蛋價降回『正常』水準。」
蛋價上漲也會影響到麵包、蛋糕、沙拉醬等以雞蛋為基底的產品。而全球食物消費者論壇指出，多國之所以缺雞缺蛋，原因可能包括烏克蘭衝突、極端天氣事件、全球不穩定、供應鏈問題，以及燃料、飼料、包裝與生產成本上漲等，但首要成因應是禽流感。
目前美國、歐洲、英國正深陷歷來最嚴重的禽流感疫情。歐洲有37國遭殃，且疫情首度隨著候鳥遷徙跨越大西洋，影響美國和加拿大。
家禽加工公司雖然投資生物安全新措施和其他預防手段，來減少病毒跨農場傳播，但只要員工踩到野鳥糞便，然後忘了清理鞋子就進入禽舍，病毒就可能隨之傳播，導致一整批家禽死亡。
根據美國農業部（U.S. Agriculture Department）數據，自2022年初開始，高致病性禽流感已導致約5800萬禽鳥死亡，是繼2015年撲殺5000萬隻禽鳥後最致命的疫情。
去年12月最後一週，美國雞蛋庫存比去年初少了29％；截至去年12月底，因禽流感而死的下蛋母雞已超過4300萬隻。
美國農業部經濟學家在1月的研究紀要中表示：「（2022）年底前的帶殼蛋庫存比平常少，加上源自烘焙旺季的需求增長，導致蛋價連續幾週創下紀錄新高。」
CoBank的厄尼思特則表示，美國蛋價上漲也是整體食品通膨的一環，背後因素包括勞動成本、原料、物流成本增加；就算禽流感效應減退，飼料與運輸成本提高，代表消費者仍將持續面對較高的蛋價。
禽流感除了影響雞蛋，也導致美國商業肉用火雞供應緊俏。根據聯邦政府數據，去年春天的火雞胸肉價格突破每磅6.5美元，創下歷史新高。
強化蛋雞業韌性，農委會加速研擬禽舍革新辦法
（中央社）農委會副主委杜文珍昨（22）日表示，前天立法院審查通過疫後特別條例，包含家禽舍現代化計畫與預算，農委會正研擬執行辦法中，透過更新禽舍強化產業韌性，減低天冷產能降低的幅度。
杜文珍昨天出席行政院農業委員會林務局昨天召開的「國家新型航遙測飛機King Air 360ER新機發表」記者會，會後接受媒體聯訪時，針對近來雞蛋產能仍低，她說，相關產業革新、穩定產能的作業都在進行中。
她指出，立法院前天三讀通過的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，包含各部會的相關計畫，而農委會有關提升養禽產業發展的家禽舍現代化計畫與預算，已通過審查，所以農委會正在加速研擬執行辦法，研擬完成將送行政院核定。
杜文珍說，家禽舍現代化計畫為4年期計畫，屬於韌性農業之一，不過實際推動革新會有很多運作流程必須考量，需要跟蛋雞業者溝通、研議。
農委會畜牧處副處長江文全舉例，蛋雞場的禽舍改建期間會沒有營收，必須規劃如何讓場內一棟棟禽舍輪流改建，以便讓業者能接受革新期間的營運變化，如此計畫才能運作順暢。
杜文珍重申，要穩定雞蛋產能，有可控、不可控因素，而革新設備、管理方式很重要，可讓養禽產業提高韌性，減低不可控因素的影響性，例如降低秋冬禽流感高峰期的確診機率，以及天冷低溫時，原本產蛋率會下降，革新禽舍後有環境控制設施，將不太受影響。
江文全補充，養禽產業現代化計畫為4年期，合計預算約新台幣40億元，含在特別條例的「強化農業基礎設施，照顧農漁民權益」之中，目前規劃對申請革新設備的傳統業者補助5成。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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