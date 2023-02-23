俄烏戰爭牽動地緣政治，美重回亞洲、歐盟負更多責任；從數字看戰爭週年帶來的慘重代價

俄烏戰爭牽動地緣政治，美重回亞洲、歐盟更多責任

（中央社）俄烏戰爭持續拖長、中短期難以解決，這幾乎是西方陣營共識，也牽動歐盟地緣政治布局。歐洲智庫學者認為，美國優先對象是中國；歐盟勢必對烏克蘭及周邊區域權力空隙擔起更多責任。

「這場戰爭是叫醒全歐洲的警鐘，我們從此進入了一個新世界，一切都變成地緣政治的辯論。」歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）15日在歐洲議會（European Parliament）大會總評近一年的俄烏戰爭，第一句話就這麽說。

波瑞爾說，「前面的路還很長」；北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）也不斷強調「必須做好長遠之計」。

歐洲智庫艾格蒙特（Egmont）外交安全政策專家畢斯寇（Sven Biscop）在布魯塞爾總部接受《中央社》記者採訪，他認為俄烏都不會讓步，因此不太可能出現和平協議，將是長期的交戰狀態。

「即便激烈的打鬥停止，也不代表戰爭結束，有凍結的地區（俄對烏占領區），情勢會非常脆弱，很容易隨時回到戰鬥狀態。」他說，這種情況可能持續許多年，真正長期的和平，恐怕要很久才能看到。

他分析，過去歐盟長期將烏克蘭當作介於自身與俄羅斯之間的「緩衝國」（buffer state），烏克蘭與歐俄兩邊同時交往，「但去年俄國入侵後，歐盟這個選項沒有了，結果不是俄國征服烏克蘭，就是烏克蘭存活下來並成為歐盟安全結構的一部分」。

換言之，俄烏戰爭徹底改變了歐洲的地緣政治結構。畢斯寇定義，烏克蘭已成為歐盟安全架構下的「邊境國」（border state），「歐盟將持續投入精力和資源，尤其在給予它入盟侯選國資格後，對它的生存負有責任」。

同時，俄國對傳統勢力範圍的影響力因這場戰爭而弱化，尤其是高加索地區及中亞出現了俄國留下的權力空隙，「老大」換誰當？像高加索山脈下的喬治亞已在去年3月申請加入歐盟、6月表態想加入北約，歐盟勢力東擴將有具體進展嗎？

「問題是歐盟有沒有想要扮演更大角色，因為中亞對歐盟來說有很大困難，而且雖然大家焦點在東歐，但南部（巴爾幹半島）對歐盟也很重要，還有俄國也在非洲活動。」畢斯寇說，過去歐盟處理高加索、中亞等區事務總是短期因應危機，在俄烏情勢牽絆下能否拿出長期整體策略，仍待觀察，無論如何歐盟仍會被迫面對這些地區的問題。

相形之下，中國更有餘裕和動機取代俄國在周邊區域的老大地位。

畢斯寇表示，歐盟該擔心的是特定地區或國家只重視與中國的關係，讓中國具有排他影響力，但歐盟的目標不是排除中國，而是要確保本身也在那些地區有角色。

至於地理距離更遙遠的印太地區，他認為歐盟能做的是試著強化多邊合作，特別是經濟上的角色，而其中「最大的挑戰是如何與中國對等互惠往來」，因為美中形成「新冷戰」並不符合歐盟利益，歐盟想要的是與美國一起讓中國融入有規則的世界體系。

畢斯寇說：「但問題在中國手上，現在歐洲對中國的疑慮增加了，如果中國想要與歐盟重啟交往，它必須拿出誠懇的提案。」

他進一步分析，目前歐盟未將中國視為軍事脅迫國家，如果中國使用武力，例如改變台海現狀，那歐盟對中國的看法將完全改觀。意思是西方將祭出「經濟威懾」（economic deterence）手段，「讓中國清楚知道若使用武力，與歐盟的經濟關係就無法持續」。

俄烏情勢仍將緊緊拉住歐盟，牽制歐盟將資源和心力延伸到其他地區，但美國已經迫不及待「回防」它在地緣政治上的最大要塞，也就是亞太地區。

「當美國轉向亞洲，歐盟就要多靠自己一些」。畢斯寇說，美國總統拜登（Joe Biden）政府明確表現出外交政策第一優先是中國，所以若俄烏戰爭拖長，變成持續而規模較小的衝突，美國就會希望歐盟擔起支持烏克蘭的主要工作。

事實上，歐盟已經在為俄烏戰爭長期化做準備。例如歐盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）就在18日慕尼黑安全會議期間，提到聯合採購及與區域內國防工業簽長約預購武器。這是歐盟自俄烏戰爭後，試圖在軍事面強化組織整合力的連串政策其中一環。

第二次世界大戰後萌生、經歷數次組織變化的歐盟，如今再因俄烏戰爭而進入新一輪演化過程。從最初將經濟整合成單一市場，到後來在政治上形成共同外交立場，現在又添加軍事化發展，這對俄國總統普亭（Vladimir Putin）而言，真是事與願違。

雖然還不到宣告「邪不勝正」的最終時刻，但事態演變總是走向與發動侵略者想要的方向相反，前兩次的世界大戰如此，這次俄烏戰爭也不會例外。

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俄烏戰爭將滿週年，用數字看衝突帶來慘重代價

（中央社）俄羅斯總統普亭2022年2月24日下令全面入侵烏克蘭，迄今已造成數十萬人傷亡、多座城市被毀並重創烏克蘭經濟。

隨著俄烏戰爭即將滿一年，《法新社》用數字說明這場衝突帶來的慘重代價。

數十萬將士折損

根據挪威最新估計，有18萬俄羅斯士兵和10萬烏克蘭士兵在這場衝突中傷亡；其他西方消息來源估計，俄烏戰爭開打至今，雙方各有15萬人死傷。

相較之下，1979年蘇聯入侵阿富汗導致的長達10年戰爭中，約有1.5萬名蘇聯戰士陣亡。