俄烏戰爭牽動地緣政治，美重回亞洲、歐盟負更多責任；從數字看戰爭週年帶來的慘重代價
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第二次世界大戰後萌生、經歷數次組織變化的歐盟，如今再因俄烏戰爭而進入新一輪演化過程。從最初將經濟整合成單一市場，到後來在政治上形成共同外交立場，現在又添加軍事化發展，這對俄國總統普亭而言，真是事與願違。
俄烏戰爭牽動地緣政治，美重回亞洲、歐盟更多責任
（中央社）俄烏戰爭持續拖長、中短期難以解決，這幾乎是西方陣營共識，也牽動歐盟地緣政治布局。歐洲智庫學者認為，美國優先對象是中國；歐盟勢必對烏克蘭及周邊區域權力空隙擔起更多責任。
「這場戰爭是叫醒全歐洲的警鐘，我們從此進入了一個新世界，一切都變成地緣政治的辯論。」歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）15日在歐洲議會（European Parliament）大會總評近一年的俄烏戰爭，第一句話就這麽說。
波瑞爾說，「前面的路還很長」；北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）也不斷強調「必須做好長遠之計」。
歐洲智庫艾格蒙特（Egmont）外交安全政策專家畢斯寇（Sven Biscop）在布魯塞爾總部接受《中央社》記者採訪，他認為俄烏都不會讓步，因此不太可能出現和平協議，將是長期的交戰狀態。
「即便激烈的打鬥停止，也不代表戰爭結束，有凍結的地區（俄對烏占領區），情勢會非常脆弱，很容易隨時回到戰鬥狀態。」他說，這種情況可能持續許多年，真正長期的和平，恐怕要很久才能看到。
他分析，過去歐盟長期將烏克蘭當作介於自身與俄羅斯之間的「緩衝國」（buffer state），烏克蘭與歐俄兩邊同時交往，「但去年俄國入侵後，歐盟這個選項沒有了，結果不是俄國征服烏克蘭，就是烏克蘭存活下來並成為歐盟安全結構的一部分」。
換言之，俄烏戰爭徹底改變了歐洲的地緣政治結構。畢斯寇定義，烏克蘭已成為歐盟安全架構下的「邊境國」（border state），「歐盟將持續投入精力和資源，尤其在給予它入盟侯選國資格後，對它的生存負有責任」。
同時，俄國對傳統勢力範圍的影響力因這場戰爭而弱化，尤其是高加索地區及中亞出現了俄國留下的權力空隙，「老大」換誰當？像高加索山脈下的喬治亞已在去年3月申請加入歐盟、6月表態想加入北約，歐盟勢力東擴將有具體進展嗎？
「問題是歐盟有沒有想要扮演更大角色，因為中亞對歐盟來說有很大困難，而且雖然大家焦點在東歐，但南部（巴爾幹半島）對歐盟也很重要，還有俄國也在非洲活動。」畢斯寇說，過去歐盟處理高加索、中亞等區事務總是短期因應危機，在俄烏情勢牽絆下能否拿出長期整體策略，仍待觀察，無論如何歐盟仍會被迫面對這些地區的問題。
相形之下，中國更有餘裕和動機取代俄國在周邊區域的老大地位。
畢斯寇表示，歐盟該擔心的是特定地區或國家只重視與中國的關係，讓中國具有排他影響力，但歐盟的目標不是排除中國，而是要確保本身也在那些地區有角色。
至於地理距離更遙遠的印太地區，他認為歐盟能做的是試著強化多邊合作，特別是經濟上的角色，而其中「最大的挑戰是如何與中國對等互惠往來」，因為美中形成「新冷戰」並不符合歐盟利益，歐盟想要的是與美國一起讓中國融入有規則的世界體系。
畢斯寇說：「但問題在中國手上，現在歐洲對中國的疑慮增加了，如果中國想要與歐盟重啟交往，它必須拿出誠懇的提案。」
他進一步分析，目前歐盟未將中國視為軍事脅迫國家，如果中國使用武力，例如改變台海現狀，那歐盟對中國的看法將完全改觀。意思是西方將祭出「經濟威懾」（economic deterence）手段，「讓中國清楚知道若使用武力，與歐盟的經濟關係就無法持續」。
俄烏情勢仍將緊緊拉住歐盟，牽制歐盟將資源和心力延伸到其他地區，但美國已經迫不及待「回防」它在地緣政治上的最大要塞，也就是亞太地區。
「當美國轉向亞洲，歐盟就要多靠自己一些」。畢斯寇說，美國總統拜登（Joe Biden）政府明確表現出外交政策第一優先是中國，所以若俄烏戰爭拖長，變成持續而規模較小的衝突，美國就會希望歐盟擔起支持烏克蘭的主要工作。
事實上，歐盟已經在為俄烏戰爭長期化做準備。例如歐盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）就在18日慕尼黑安全會議期間，提到聯合採購及與區域內國防工業簽長約預購武器。這是歐盟自俄烏戰爭後，試圖在軍事面強化組織整合力的連串政策其中一環。
第二次世界大戰後萌生、經歷數次組織變化的歐盟，如今再因俄烏戰爭而進入新一輪演化過程。從最初將經濟整合成單一市場，到後來在政治上形成共同外交立場，現在又添加軍事化發展，這對俄國總統普亭（Vladimir Putin）而言，真是事與願違。
雖然還不到宣告「邪不勝正」的最終時刻，但事態演變總是走向與發動侵略者想要的方向相反，前兩次的世界大戰如此，這次俄烏戰爭也不會例外。
俄烏戰爭將滿週年，用數字看衝突帶來慘重代價
（中央社）俄羅斯總統普亭2022年2月24日下令全面入侵烏克蘭，迄今已造成數十萬人傷亡、多座城市被毀並重創烏克蘭經濟。
隨著俄烏戰爭即將滿一年，《法新社》用數字說明這場衝突帶來的慘重代價。
- 數十萬將士折損
根據挪威最新估計，有18萬俄羅斯士兵和10萬烏克蘭士兵在這場衝突中傷亡；其他西方消息來源估計，俄烏戰爭開打至今，雙方各有15萬人死傷。
相較之下，1979年蘇聯入侵阿富汗導致的長達10年戰爭中，約有1.5萬名蘇聯戰士陣亡。
- 數萬平民死傷
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料